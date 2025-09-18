Mac Remote Desktop Software by Splashtop

使用卓越的 Mac 远程桌面解决方案改进工作流程
在任何地方工作
无论身在何处，都能随时连接 Mac 电脑。无论居家办公，在机场还是其他国家工作，在世界任何地方都能随时远程连接。
无限的灵活性
使用任意计算机、平板电脑或移动设备远程访问 Mac。使用 Mac 访问其他设备。无论您手边有什么设备，需要访问什么内容，Splashtop 都能帮您实现。
提高生产力
通过高性能连接远程办公，可访问远程电脑上的任意文件和应用。就像在远程电脑前操作一样。
卓越的用户体验
只需几分钟即可完成设置，轻点鼠标就能从任意设备启动远程连接。简单易用的远程桌面访问，让远程办公更加顺畅。
Mac 版 Splashtop 远程桌面的4个关键优势
跨平台支持
可从任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac OS 和 Linux 计算机。Splashtop 可在笔记本电脑、平板电脑和智能手机设备上跨平台无缝运行。
使用方便
Splashtop 简单易用，对于不精通技术的用户也非常友好。无需进行任何专业知识或培训，可以快速轻松连接 Mac 电脑开始远程办公。
高性能连接
随时随地访问 Mac 电脑，几乎没有任何滞后和延迟。帧率高达 60fps，支持 4K 流式传输，延迟低，能为用户提供高质量远程桌面连接。
安全与合规
如何使用 Mac 远程桌面应用
只需几个步骤，即可快速设置 Splashtop 远程桌面软件。只需创建 Splashtop 帐户，然后在 Mac 计算机和其他设备上下载 Splashtop 远程桌面应用即可！
然后，无论何时要连接到计算机，只需要在设备上打开 Splashtop 应用，然后单击要访问的计算机即可启动远程连接。然后会在本地设备上看到远程计算机屏幕，像在这台远程电脑前一样进行控制。
查看 Splashtop Mac 版远程桌面下载页面。
增强远程办公人员、IT 团队等的能力
Splashtop 远程桌面软件旨在支持需要随时随地安全、高性能地访问 Mac 电脑的各种专业人士。
远程员工：员工随时随地连接办公室的 Mac，访问文件、应用程序和其他资源，速度和可靠性与现场办公相同。
IT 支持团队：帮助台工作人员和 MSP 可以提供快速、无人值守的 Mac 访问，以进行故障排除、修补和维护。借助 Splashtop Enterprise 或 Splashtop Remote Support，IT 团队可以安全地批量管理设备。
创意人员和设计师：视频剪辑师、设计师和动画专业人士可获得 Splashtop 的 4K 流传输、低延迟性能，支持 Wacom 等手写板。既能确保质量，又能轻松远程完成高要求创意项目。
教育工作者和学生：学校可将实验室访问扩展至 Mac，用于混合或远程学习，确保学生随时随地都能使用专门的应用程序。
使用 Splashtop 增强 Mac 远程桌面体验
Apple 的内置 macOS 远程桌面应用程序缺乏第三方软件可提供的许多高级功能。Splashtop 的主要优势在于能为需要强大灵活的远程访问功能的 Mac 用户提供全面的解决方案。
Splashtop 可实现无缝跨平台连接，让您能从 Mac 远程访问 Windows、Linux、iOS 和 Android 设备。让远程访问越来越简单便捷。
客户满意评论
我以前用过一款远程桌面工具，后来这个工具总是出问题。再后来，我发现了 Splashtop。这款软件太棒了，对 Mac 非常友好。谢谢你们能提供这么好用的产品。
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
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对于我的公司来说效果很好，价格是我选择它而不是其他具有类似功能的产品的原因。
Scott Evans, Digital Wave LLC
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我一定要跟大家分享我在 Mac 设备上使用 Splashtop Remote Access 的体验，当时它给我留下了非常深刻的印象。通过 Splashtop 我能完成几乎任何操作，比如复制和粘贴缓存、文件传输、非常流畅地进行远程图形制作等等。Splashtop 太完美了，我一点都没有夸张。它给我的印象非常深刻。
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
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这简直太震撼了。有一次，我必须录制一档美国广播公司的节目，我在远程电脑上打开了 Adobe Premiere，完成录制工作后，还能观看和收听录制好的节目。延迟时间非常短，我感觉自己就像在使用工作电脑。这就是我需要的远程桌面。简单明了，易于理解，使用便捷。
Brian Davids