Android Remote Desktop Software by Splashtop

适用于安卓设备的远程桌面解决方案
在任何地方工作
无论身在何处，都能随时使用安卓设备访问电脑。有了 Splashtop，随时可以访问设备。
无限的灵活性
使用安卓设备访问任意电脑。使用任意设备访问安卓设备。为远程办公和 IT 支持带来无限的灵活性。
提高生产力
即使使用安卓设备远程访问，也能像在远程电脑前操作一样。实时打开任意文件，运行任意应用。
卓越的用户界面
安卓远程桌面软件，简单快速且安全易用。无缝远程访问，让您在远程控制设备时犹如身临其境。
利用 Splashtop 充分释放安卓远程桌面的潜力
通过 Splashtop 远程桌面软件，无论是使用安卓设备进行远程连接还是远程访问安卓设备，都可以享受所需的所有远程桌面功能。
远程桌面会话期间，可以在远程电脑上打开任意文件并运行任意应用，包括视频剪辑软件、图形设计和 3D 建模工具。
如何为安卓设备设置远程桌面
只需短短几分钟，即可设置 Splashtop 远程桌面软件。只需创建 Splashtop 帐户，然后在安卓设备上下载 Splashtop 远程桌面应用即可！
想要通过安卓平板电脑或移动设备访问远程电脑？找到安卓设备，打开 Splashtop 应用，然后单击要访问的计算机以启动远程连接。然后会在安卓设备上看到远程计算机屏幕，像在这台远程电脑前一样进行控制。
查看 Splashtop 安卓版远程桌面下载页面。
适用于个人、企业用户和教育目的的安卓远程桌面
远程控制桌面的同时，不断简化日常工作，提高工作效率。Splashtop 具备日常所需的所有主要功能。
Splashtop 非常适用于远程办公、教育、IT 支持等各种场景！使用安卓设备实现随处办公。为安卓设备提供远程支持。Splashtop，让一切皆有可能！
安卓版 Splashtop 远程桌面的四大优势
跨平台支持
可从任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac OS 和 Linux 计算机。Splashtop 可在笔记本电脑、平板电脑和智能手机设备上跨平台无缝运行。
使用方便
不再受限于现场办公。通过 Splashtop，用安卓设备就能远程访问电脑及其中的所有文件和应用软件。通过远程连接实现无缝办公。
高性能连接
从安卓设备访问远程桌面，尽量减少之后和延迟，尽可能提高工作效率。享受高清远程桌面连接。
安全与合规
客户满意评论
我用过其他远程桌面工具，但 Splashtop 更好用。Splashtop 使用简单，可以为用户分配远程电脑，还可以从手机、平板电脑和计算机登录 PC，我非常喜欢这些功能。
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
客户满意评论
这简直太震撼了。延迟时间非常短，我感觉自己就像在使用工作电脑。这就是我需要的远程桌面。所有功能一目了然，易于理解，便于使用……我曾用过 Splashtop 手机应用检查本地系统的状态，这一软件堪称完美。
Brian Davids
客户满意评论
无论在哪，我都能随时访问自己的工作桌面，安心工作。Splashtop 让我可以灵活处理工作和个人生活之间的关系。
Bobby Bottom, Integrated Electrical