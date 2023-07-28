利用 USB 设备重定向实现无缝远程办公

随着现代工作环境的不断发展，对有效、无缝的远程办公解决方案的需求从未像现在这样重要。 如果你是创意专业人士、高级用户，甚至是游戏爱好者，那么在任何地方工作或玩游戏的能力都是一个显著的优势。

但是，这通常需要的不仅仅是远程访问工作站的能力。 创意专业人士和高级用户在访问远程计算机时通常需要能够使用其他设备。

Splashtop 是 远程桌面解决方案 的领导者，旨在弥合这一差距并提供无与伦比的远程工作体验。 凭借高性能 60 fps 远程访问、您可以信赖的安全性以及为创意专业人士和游戏玩家量身定制的其他功能等功能，Splashtop 可确保距离不会成为生产力或娱乐的障碍。

使 Splashtop 与众不同的关键功能之一是 USB 设备重定向。 此功能在 Splashtop Business Access Performance 和 Splashtop Enterprise 包中可用，使用户能够将 USB 设备从本地计算机重定向到远程计算机。

无论是智能卡、安全密钥、游戏控制器、打印机还是 HID 设备，使用 Splashtop 的 USB 设备重定向，重定向的设备就像直接插入远程计算机一样工作。

在这篇博客中，我们将详细探讨什么是 USB 设备重定向，它是如何工作的，以及如何利用它来获得无缝的远程工作体验。

了解 USB 设备重定向

USB 设备重定向是一项强大的功能，它允许从远程计算机访问本地 USB 设备，就像直接连接到远程计算机一样。 借助 Splashtop 的高级远程桌面解决方案，只需单击几下即可使用此功能。

这个怎么运作

将 USB 设备插入本地计算机后，通常只能由本地系统识别和访问。 但是，通过 USB 设备重定向，Splashtop 可以将该设备的输入“重定向”到您的远程计算机。

这背后的过程很简单。 启用 USB 设备重定向时，Splashtop 软件会识别本地 USB 设备，并在远程计算机上创建其虚拟版本。 然后，本地计算机和 USB 设备之间通常发生的所有操作和数据交换都将实时路由到远程计算机。

主要优点和用途

USB 设备重定向提供了许多好处，特别是对于那些担任特定角色的人员而言：

创意专业人士 ：艺术家、平面设计师和其他创意专业人士通常依赖专用的 USB 设备，例如图形输入板、3D 鼠标和摄影设备。 借助 USB 设备重定向，他们可以从任何位置使用这些设备，从而不间断地保持创作工作流程。

高级用户 ：无论是从 USB 驱动器访问文件、打印到本地打印机，还是使用安全密钥进行软件许可，高级用户都能找到无数用于 USB 设备重定向的应用程序。

游戏爱好者：凭借重定向游戏控制器的功能，游戏玩家即使在旅途中也可以在强大的家用系统上享受自己喜欢的游戏。

在不同的场景中利用 USB 设备重定向

USB 设备重定向不仅仅是一个巧妙的技巧，它是一个强大的工具，为远程工作和娱乐开辟了广泛的可能性。 在这里，我们将探讨一些真实的示例，说明如何在不同的任务和角色中充分发挥USB设备重定向的潜力。

HID 设备

HID 设备或人机接口设备包括各种外围设备，例如键盘、鼠标和数字化仪平板电脑。 媒体和娱乐 专业人士通常依靠专门的 HID 设备来完成工作。 借助 USB 设备重定向，他们可以在远程计算机上使用这些设备，从而确保他们的创造力不受其位置的阻碍。

打印机

需要将重要文档从远程计算机打印到本地打印机吗？ 使用Splashtop的USB设备重定向，这是轻而易举的。 只需将打印机连接到本地计算机，启用 USB 重定向，即可直接从远程计算机进行打印，就像打印机已连接在远程计算机上一样。

智能卡和安全密钥

在数字安全至关重要的世界中，许多组织和软件应用程序使用智能卡或安全密钥进行身份验证和访问控制。 Splashtop 的 USB 设备重定向允许将这些重定向到您的远程计算机，即使您不在主工作站，也能保持高水平的安全性。

游戏控制器

对于游戏爱好者来说，远离家用系统通常意味着游戏体验会受到影响。 借助 USB 设备重定向，您可以将自己喜欢的游戏控制器插入本地设备并将其重定向到功能强大的家庭系统。 无论你是在玩快节奏的动作游戏还是战略角色扮演游戏，你都能像坐在家用电脑前一样玩游戏。

Splashtop 的高级性能解决方案

Splashtop 强大的解决方案超越了 USB 设备重定向。 Splashtop Business Access Performance 软件包专为游戏爱好者、创意专业人士和高级用户而设计，可提供卓越的远程桌面体验。一些主要功能包括：

4:4:4 色彩模式 ：这可提供最高水平的色彩准确性和图像清晰度，这对于图形设计和视频编辑等任务至关重要。

超高音频保真度设置 ：凭借高音频比特率，用户可以以一流的质量从远程计算机听到音频。

远程触控笔和绘图板 ：使用本地设备上的触控笔实时控制远程计算机。

麦克风直通：使用本地麦克风作为远程计算机的输入。

该软件包非常适合寻求远程访问软件高级性能功能的用户。

此外， Splashtop Enterprise 软件包是一种多合一的远程访问和支持解决方案，具有与 Splashtop Business Access Performance相同的功能和远程工作增强功能。 但是，它还为IT团队提供了额外的远程支持和端点管理功能。

无论您是个人用户还是大型组织的一部分，Splashtop 的高级性能和企业解决方案都能满足您的需求。 这些产品加上 USB 设备重定向等功能，提供了一个全面、可靠和高效的远程工作环境。

免费试用 Splashtop

不可否认，工作的未来是遥远的，我们使用的工具需要反映这种转变。 正如我们在这篇文章中看到的那样，Splashtop 的 USB 设备重定向功能有可能彻底改变我们进行远程工作和娱乐的方式。 通过有效地将本地 USB 设备“传输”到远程计算机，Splashtop 打破了无缝远程操作的另一个障碍。

随着我们继续探索远程办公环境，利用这些高级功能将是保持工作效率和增强整体远程工作体验的关键。

您现在可以开始免费试用 Splashtop Business Access Performance ，亲自了解它如何增强您的远程工作体验。

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