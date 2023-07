远程视觉特效Splashtop

客户满意评论

我们经常与临时员工合作,因此管理用户的能力使我们在 Splashtop 上销售。 我们必须安全地管理所有员工账户,以防止信息泄露。

能够在不受物理位置限制的情况下随时随地创作高质量的内容也很有吸引力。

Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.