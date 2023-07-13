远程视觉特效Splashtop

使用 Splashtop 增强视效工作流程
高性能体验
Splashtop 可高清远程访问 VFX 工具，具有卓越的细节处理水平和响应能力。随时随地都能像在办公室工作站一样创建和处理视效，几乎没有任何延迟。
安全第一
Splashtop 了解创意资产在 VFX 中的重要性。我们强大的安全功能包括 256 位 AES 加密、两步验证和设备身份验证，可确保为您的项目和数据提供强大保护。
卓越的客户支持
Splashtop 的专业客户支持团队将在视效制作全程随时为您服务。我们致力于为您提供即时、高效的帮助，确保您的远程访问体验流畅且高效。
享受易用性
Splashtop 直观的用户界面使远程访问 VFX 工具更加简单。借助我们的无缝屏幕共享和实时协作工具，随时随地轻松与团队合作，即时查看内容并做出集体决策。
为什么选择 Splashtop 处理特效？
对于注重细节、精度和高质量视觉体验的行业而言，Splashtop 是理想的解决方案。随时随地安全访问视觉特效工具并与团队协作，确保创作过程的连续性。
如何挑选合适的解决方案
推荐
Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 是面向视觉特效从业人员的终极远程访问解决方案，采用4:4:4色度采样以进行精确的色彩渲染，利用高保真音频实现完美音效，为远程触控笔和绘图板提供广泛的外围设备支持，非常适合精细的 VFX 创作。
喜爱的功能
4:4:4 色彩
4:4:4 色彩模式表明所有颜色组成都具有相同的采样率，可以获得最佳色彩精度和图像清晰度。
远程触控笔和绘图板
使用本地设备的触控笔实时控制远程电脑。
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Remote Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。
文件传输
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。
具备 4K 流式传输
支持 4K 分辨率流式传输，精确地处理细节。
高帧率
在高帧率远程会话中体验流畅的动画。
客户满意评论
我们经常与临时员工合作，用户管理功能让我们对 Splashtop 特别感兴趣。我们必须用安全的方法管理所有员工账户，以防止信息泄露。
随时随地创作高质量内容，不用受地理位置限制，这一点太有吸引力了。
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
客户满意评论
在尝试了多种解决方案来实现远程电影制作后，我们最终选择了 Splashtop。它的快速连接、高清画质、4K 流式传输和高级安全功能给我们留下了深刻的印象。
Light Chaser Animation Studios