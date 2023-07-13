远程视觉特效Splashtop

使用 Splashtop 增强您的视觉特效工作流程
体验高性能
Splashtop 提供对您的 VFX 工具的高清远程访问，具有无与伦比的细节水平和响应能力。 无论你在哪里工作，你都能像在办公室工作站上一样创建和操作视觉效果，几乎没有延迟。
优先考虑安全性
Splashtop 了解您的创意资产在 VFX 工作中的重要性。 我们强大的安全功能，包括 256 位 AES 加密、两步验证和设备身份验证，可确保为您的项目和数据提供最大程度的保护。
受益于卓越的客户支持
我们在 Splashtop 的专业客户支持团队随时准备在您视觉特效之旅的每一步为您提供帮助。 我们致力于提供即时、高效的帮助，确保您的远程访问体验流畅而富有成效。
享受易用性
Splashtop 的直观界面使远程访问您的 VFX 工具变得轻而易举。 借助我们的无缝屏幕共享和实时协作工具，无论您身在何处，您都可以轻松地与团队合作，即时查看内容并做出集体决策。
为什么选择 Splashtop 进行视觉特效？
Splashtop 是注重细节、精度和高质量视觉交付的行业的理想解决方案。 随时随地安全访问视觉特效工具并与团队协作，确保创作过程不间断。
如何挑选合适的解决方案
推荐
Business Access Performance
作为视觉特效专业人士的终极远程访问解决方案，Splashtop Business Access Performance 提供 4：4：4 色彩模式以实现准确的色彩渲染，高保真音频可实现完美的音效，并为远程手写笔和绘图板提供广泛的外围设备支持，非常适合详细的 VFX 创作。
你一定会喜欢的功能
4:4:4 色彩
4:4:4 色彩模式表明所有颜色组成都具有相同的采样率，可以获得最佳色彩精度和图像清晰度。
遥控触控笔和绘图板
使用本地设备上的触控笔实时控制远程计算机。
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Access Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。
文件传输
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。
具备 4K 流式传输
以 4K 分辨率进行直播，以实现精确的细节处理。
高帧率
在高帧速率的远程会话中体验流畅的动画。
客户满意评论
在尝试了多种解决方案来实现远程电影制作后，我们选择了 Splashtop。 快速连接、高清画质、4K 流媒体和高级安全功能给我们留下了深刻的印象。
Light Chaser Animation Studios
客户满意评论
我们经常与临时员工合作，因此管理用户的能力使我们在 Splashtop 上销售。 我们必须安全地管理所有员工账户，以防止信息泄露。
能够在不受物理位置限制的情况下随时随地创作高质量的内容也很有吸引力。
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
客户满意评论
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Light Chaser Animation Studios
客户满意评论
我们经常与临时员工合作，因此管理用户的能力使我们在 Splashtop 上销售。 我们必须安全地管理所有员工账户，以防止信息泄露。
能够在不受物理位置限制的情况下随时随地创作高质量的内容也很有吸引力。
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.