用于远程后期制作和制作的 Splashtop

使用 Splashtop 增强您的后期制作能力
体验高性能
Splashtop 提供对您的制作和后期制作工具的无缝、高清远程访问。 使用业界领先的视频编辑套件、CGI 软件和声音编辑工具，其细节水平和响应速度与坐在工作站前相同。
优先考虑安全性
在制作和后期制作的世界中，你的创作资产是宝贵的。 Splashtop 提供强大的安全措施，包括 256 位 AES 加密、两步验证和设备身份验证，确保您的数据和项目得到保护。
专门的客户支持
Splashtop 在您生产之旅的每一步都与您同在。 我们敬业的客户支持团队随时准备为您提供帮助，确保您的远程访问体验流畅、高效且富有成效。
享受易用性
Splashtop 的直观设计使您可以轻松远程访问高性能工作站。 借助屏幕共享和实时协作工具等功能，无论您身在何处，都能顺畅地指导团队的编辑、即时查看内容以及做出集体决策。
为什么选择 Splashtop 进行后期制作和制作？
效率、协作和成本效益是后期制作过程取得成功的关键。 这就是为什么 Splashtop 是电影、电视和商业制作行业许多专业人士的首选。 Splashtop 的高性能远程访问软件使您能够随时随地安全地访问工作站并使用高端生产软件。
如何挑选合适的解决方案
推荐
Business Access Performance
SBA Performance 是制作和后期制作专业人士的终极远程访问解决方案，它提供卓越的 AV 同步、用于精确调色的 4:4:4 色彩模式、用于详细声音编辑的高保真音频，以及广泛的外围设备支持，例如远程手写笔和绘图板，非常适合精确的视频编辑和图形设计。
你一定会喜欢的功能
强大的文件传输功能
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。
4:4:4 色彩
通过 4:4:4 色彩模式体验真实的色彩精度，这对于高质量的视频编辑和后期制作工作至关重要。
超高音频保真度设置
使用我们的超高音频保真度设置，在远程编辑过程中确保最佳音频质量。
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Access Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。
遥控触控笔和绘图板
使用 Splashtop 独特的远程支持，使用手写笔和绘图板自然地处理您的项目。
远程麦克风
使用我们的麦克风直通功能，确保在远程会话期间进行清晰的通信和音频采集。
客户满意评论
我想强调的是 - Splashtop 是如此安全！ 我们正在研究一种无形的、数字的、有价值的内容，这些内容最终将在影院、传统广播、有线电视或Netflix等OTT（Over-the-top）媒体服务上分发。 如果这些内容在实际商业发布之前就发布了，那么我们就会遇到一个很大的问题。
Chief Technology Officer, Boxel Studio
客户满意评论
现在，创意人员可以在执行视频编辑和 AV 同步等任务时突破创意和协作的界限，同时还可以远程访问共享存储和所需的其他硬件（使用 Splashtop）
Head of Partner Relations, Adobe Video
客户满意评论
在后期制作中使用 Wacom 设备的设计师可以远程使用 Splashtop 无缝高效办公，这对于当今的远程友好工作场所来说是一大优势。
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
客户满意评论
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Chief Technology Officer, Boxel Studio
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Head of Partner Relations, Adobe Video