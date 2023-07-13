用于远程后期制作和制作的 Splashtop

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A man using Splashtop on his computer to remotely access his workstation for post-production.

Splashtop 用于远程制片和后期制作

随时随地使用任意设备无缝访问高分辨率视频剪辑、CGI 和后期制作软件

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使用 Splashtop 增强后期制作能力

  • 高性能体验

    Splashtop 支持无缝、高清远程访问制片和后期制作工具。远程访问业界领先的视频剪辑套件、CGI 软件和声音编辑工具，细节处理水平和响应速度与在工作站相同。

  • 安全第一

    在制片和后期制作领域，创作资产非常重要。Splashtop 提供的强大的安全功能包括 256 位 AES 加密、两步验证和设备身份验证，可确保为您的项目和数据提供强大保护。

  • 专业的客户支持

    Splashtop 在动画制作全程与您相伴。我们的专业客户支持团队随时愿意为您提供帮助，确保远程访问体验尽可能保持流畅和高效。

  • 享受易用性

    通过 Splashtop 的直观设计，可以轻松远程访问高性能工作站。借助屏幕共享和实时协作等功能，可以随时随地顺畅指导团队剪辑、即时查看内容以及做出集体决策。

为什么选择 Splashtop 进行制片和后期制作？

效率、协作和成本效益是后期制作过程取得成功的关键。正因如此 Splashtop 才会成为电影、电视和商业制作行业很多从业人员的首选。通过 Splashtop 的高性能远程访问软件，能够随时随地安全访问工作站、使用高端生产软件。

如何挑选合适的解决方案

推荐

Splashtop Remote Access Performance

Splashtop Remote Access Performance 是面向制片和后期制作从业人员的终极远程访问解决方案，具备卓越的 AV 同步功能，采用4:4:4色度采样以精确调色，利用高保真音频完成精细音频剪辑，为远程触控笔和绘图板提供广泛的外围设备支持，非常适合精确的视频剪辑和图形设计。

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Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise 是大型制片和后期制作工作室的理想选择，可通过单点登录实现轻松访问，利用精细化权限控制内容编辑，通过预定访问简化制作流程，通过 Android/IoT 无人值守访问实现远程设备管理，可提供集远程办公、IT 端点管理和支持于一体的综合许可。

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喜爱的功能

强大的文件传输功能

在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。

4:4:4 色彩

通过 4:4:4 色彩模式体验真实的色彩精度，这是高质量视频剪辑和后期制作工作的关键。

超高音频保真度设置

通过超高音频保真度设置在远程编辑过程中确保最佳音频质量。

多显示器支持

可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Remote Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。

远程触控笔和绘图板

利用 Splashtop 独特的远程支持，使用触控笔和绘图板自然处理项目。

远程麦克风

通过远程麦克风功能，确保远程会话期间进行清晰的通信和高质量音频捕获。

客户满意评论

通过 Splashtop，创作者可以在完成视频剪辑、音视频同步等任务时不断拓宽创造力和协作的范围，同时还能远程访问共享存储空间和其他所需硬件。

Head of Partner Relations, Adobe Video

客户满意评论

在后期制作中使用 Wacom 设备的设计师可以远程使用 Splashtop 无缝高效办公，这对于当今的远程友好工作场所来说是一大优势。

Director of Business Alliance and Partnership, Wacom

客户满意评论

我想强调的是 Splashtop 的安全性！我们处理的数字内容都是无形的重要资产。最终，这些内容将发布在各大影院、传统广播、有线或 Netflix 等 OTT 媒体服务平台。如果这些内容在正式的商业发布前“被发布”，那么我们就会遇大的问题。

Chief Technology Officer, Boxel Studio

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