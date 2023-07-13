远程动画Splashtop

使用 Splashtop 增强您的动画工作流程
体验高性能
借助 Splashtop，无论您身在何处，都可以享受对动画工具的高清无缝远程访问。 这使您能够以与工作站相同的高质量视频和音频性能进行创作、渲染和完成后期制作。
优先考虑安全性
Splashtop 非常重视动画数据的安全性。 我们提供强大的安全功能，包括 256 位 AES 加密、两步验证和设备身份验证，以确保您的项目和创意资产始终受到保护。
享受卓越的客户支持
当您选择 Splashtop 时，您获得的不仅仅是一项服务;您正在获得合作伙伴。 我们专门的客户支持团队随时准备为您提供帮助，确保您的远程访问体验尽可能流畅和高效。
受益于易用性
Splashtop 的直观界面可确保远程访问动画工具尽可能简单。 借助屏幕共享和清晰的通信工具等功能，无论身在何处，与团队合作以及与客户互动都轻而易举。
为什么选择 Splashtop 制作动画？
对于一个在创造力、精度和高质量视觉交付方面蓬勃发展的行业来说，Splashtop 是许多动画专业人士的首选解决方案。 借助 Splashtop，您可以安全地访问您的动画工具并从任何位置与您的团队协作，确保您的创作过程永远不会中断。
如何挑选合适的解决方案
推荐
Business Access Performance
作为动画专业人士的终极远程访问解决方案，Splashtop Business Access Performance 提供 4：4：4 色彩模式以实现准确的色彩渲染、高保真音频以实现完美的音效，以及对远程手写笔和绘图板的广泛外围支持，非常适合详细的动画创作。
客户满意评论
我们对 Splashtop 的性能非常满意。 如果我们正在制作胶片，那么拥有准确的彩色显示屏、平滑的渐变和最小的噪点至关重要，就像在公司的电脑上一样。 我们还需要将视频和音频之间的延迟降至最低。
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio
客户满意评论
由于我们经常使用图形输入板，因此对压力的高灵敏度是我们的动画师的关键要求。 这是我们选择 Splashtop 的众多原因之一。
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
客户满意评论
我们对 Splashtop 的性能非常满意。 如果我们正在制作胶片，那么拥有准确的彩色显示屏、平滑的渐变和最小的噪点至关重要，就像在公司的电脑上一样。 我们还需要将视频和音频之间的延迟降至最低。
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio
客户满意评论
由于我们经常使用图形输入板，因此对压力的高灵敏度是我们的动画师的关键要求。 这是我们选择 Splashtop 的众多原因之一。
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio