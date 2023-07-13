远程动画Splashtop

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Drawings of a cartoon character from an animator

Splashtop 远程动画制作

无缝远程访问高清动画制作工具，几乎没有延迟

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使用 Splashtop 增强动画制作流程

  • 高性能体验

    借助 Splashtop，随时随地都能高清无缝远程访问动画制作工具。利用与工作站相同的高清音视频进行创作、渲染，完成后期制作。

  • 安全第一

    Splashtop 非常重视动画制作数据的安全性。我们强大的安全功能包括 256 位 AES 加密、两步验证和设备身份验证，可确保为您的项目和数据提供强大保护。

  • 享受卓越的客户支持

    Splashtop 不只是一项服务，也是您的合作伙伴。我们的专业客户支持团队随时愿意为您提供帮助，确保远程访问体验尽可能保持流畅和高效。

  • 简单易用

    Splashtop 直观的用户界面让远程访问动画制作工具更加简单。借助屏幕共享和清晰的通信工具等功能，随时随地轻松与团队协作、与客户互动。

Animator using Splashtop remote computer access with a drawing tablet

为什么选择 Splashtop 制作动画？

动画制作在创造力、精确度和高质量视觉体验方面有严格要求，对于这一行业的从业人员来说，Splashtop 是首选的解决方案。借助 Splashtop，可以安全访问动画制作工具，随时随地与团队协作，确保创作过程没有中断。

如何挑选合适的解决方案

推荐

Business Access Performance

Splashtop Business Access Performance 是面向动画制作人员的终极远程访问解决方案，采用 4:4:4 色度采样以进行精确的色彩渲染，利用高保真音频实现完美音效，为远程触控笔和绘图板提供广泛的外围设备支持，非常适合精细的动画创作。

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Enterprise

Splashtop Enterprise 非常适合大型动画工作室，具备让远程访问更简单的单点登录、用于控制访问的精细化权限、简化广播工作流程的预定访问、用于远程设备管理的 Android/IoT 无人值守访问，以及集远程办公、IT 管理和支持于一体的综合平台。

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客户满意评论

我们经常要用绘图板，动画设计师的关键要求是要对压力高度灵敏。这是我们选择 Splashtop 主要原因之一。

Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio

客户满意评论

我们对 Splashtop 的性能非常满意。制作电影过程中，关键在于是否具备精确的色彩显示、平滑的渐变和最低的噪点，就像在公司的电脑上一样。我们还需要将视频和音频之间的延迟降至最低。

Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio

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