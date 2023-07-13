远程动画Splashtop

使用 Splashtop 增强动画制作流程
高性能体验
借助 Splashtop，随时随地都能高清无缝远程访问动画制作工具。利用与工作站相同的高清音视频进行创作、渲染，完成后期制作。
安全第一
Splashtop 非常重视动画制作数据的安全性。我们强大的安全功能包括 256 位 AES 加密、两步验证和设备身份验证，可确保为您的项目和数据提供强大保护。
享受卓越的客户支持
Splashtop 不只是一项服务，也是您的合作伙伴。我们的专业客户支持团队随时愿意为您提供帮助，确保远程访问体验尽可能保持流畅和高效。
简单易用
Splashtop 直观的用户界面让远程访问动画制作工具更加简单。借助屏幕共享和清晰的通信工具等功能，随时随地轻松与团队协作、与客户互动。
为什么选择 Splashtop 制作动画？
动画制作在创造力、精确度和高质量视觉体验方面有严格要求，对于这一行业的从业人员来说，Splashtop 是首选的解决方案。借助 Splashtop，可以安全访问动画制作工具，随时随地与团队协作，确保创作过程没有中断。
如何挑选合适的解决方案
推荐
Business Access Performance
Splashtop Business Access Performance 是面向动画制作人员的终极远程访问解决方案，采用 4:4:4 色度采样以进行精确的色彩渲染，利用高保真音频实现完美音效，为远程触控笔和绘图板提供广泛的外围设备支持，非常适合精细的动画创作。
客户满意评论
我们经常要用绘图板，动画设计师的关键要求是要对压力高度灵敏。这是我们选择 Splashtop 主要原因之一。
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
客户满意评论
我们对 Splashtop 的性能非常满意。制作电影过程中，关键在于是否具备精确的色彩显示、平滑的渐变和最低的噪点，就像在公司的电脑上一样。我们还需要将视频和音频之间的延迟降至最低。
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio