Beyond Digital Solutions 减少现场访问次数，远程解决90%的数字标牌问题
加强数字宣传，同时利用 Splashtop Enterprise 管理两大洲的7000多个数字标牌屏幕。
简介
挑战
Beyond Digital Solutions 的7000多个数字标牌屏幕分布在英国、欧洲、加拿大和美国，他们需要确保能够提供卓越的用户体验。
解决方法
他们利用 Splashtop Enterprise，在管理各种数字标牌软件的同时，尽量减少停机时间，实现远程办公，为客户提供按需支持。
结果
目前，Beyond Digital Solutions 每年能为每个客户节省超过15000英里的现场访问路程。这样一来就能为客户提供更好的服务，不断提升技术能力，扩大产品供应范围。
来自 Beyond Digital Solutions
Splashtop 符合我们所有的要求。通过可扩展的解决方案，我们可以远程控制各地的屏幕，支持客户和内部员工的各种设备。所有方案都配备了非侵入式安全软件，可以按需激活。
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
挑战：如何管理各大洲的各种数字标牌设备和软件
Beyond Digital Solutions 总部位于英国纽卡斯尔，是一家将内容、创意和技术融于一体的通信机构。该公司设计领域广泛，包括酒店的数字菜单、内部交流屏幕等，可提供沉浸式数字通信解决方案，影响了人们与消费品牌的互动方式。目前，该公司帮助欧洲、美国和加拿大的客户管理7,000个（仍在增加）数字屏幕。
数字建筑师兼数字标牌专家 Michael Thompson 是客户和25人内部团队之间的连接点。他通过将客户的要求与工程师、创意人员和数字标牌专家的努力相结合，确保为每项活动带来更好的用户体验。此外，Michael 还与门户网站和后台系统的开发人员合作，确保能够无缝集成每项活动的数字标牌软件。
Beyond Digital Solutions 必须考虑每名客户、每项活动的要求，以挑选最适合的数字标牌软件。Michael 解释说：“我们使用各种技术，包括跟踪外部观众的混合窗口屏幕以及分析观众注意力或测量转换率的眼球跟踪技术。”
尽管已经与远程软件合作了12年之久，但 Beyond Digital Solutions 认为仍然需要找到一个更高效的供应商。他们以前的供应商一味涨价，却从未增加新的功能或提高软件的稳定性。
Beyond Digital Solutions 期望的稳定的解决方案要满足以下需求：
确保与其正在使用的软件有最大的兼容性
快速解决屏幕上的干扰
在任意设备或操作系统上向客户和内部员工提供即时、按需的支持
解决方案：通过 Splashtop Enterprise，最大限度地减少停机时间，提高支持质量，实现远程办公
新的解决方案必须与他们所有的数字标牌软件兼容，还要能为客户和员工提供有效的支持，以快速介入并解决屏幕上的问题。Beyond Digital 想找到一个不需要安装的解决方案，而且要能与任何设备或操作系统兼容。他们希望将来能为客户提供越来越好的使用体验。
在改用 Splashtop Enterprise 取代正在使用的 LogMeIn 之前，Michael 研究并测试了几个远程工具，包括 TeamViewer。这几个远程工具都没有提供 Beyond Digital 所需的稳定性、额外功能和实时支持，价格不合理这一点就更不用说了。但 Splashtop 满足所有要求，预算也符合预期。
通过 Splashtop Enterprise，Beyond Digital Solutions 能够：
最大限度地减少数字标牌活动的停机时间。Beyond Digital 的服务台能利用 Splashtop 每天轻松检查和支持200多台设备，只需远程点击，无需前往现场。
增加灵活性和竞争力。通过远程挑选和远程管理任何软件，Beyond Digital 可以为客户量身打造数字活动。
利用安全的非侵入式远程支持工具支持客户和员工。按需激活，无需本地安装或维护。
允许 IT 人员在同一台设备上同时访问和操作，而不需要先注销当前会话，以提高故障排除效率。
允许员工使用自己的设备远程办公。能够及时地支持和访问高端工作站和程序，无论员工使用什么操作系统。
结果：Beyond Digital Solutions 不仅减少了碳足迹，同时提高了数字活动的效率
Beyond Digital Solutions 在从旧的供应商迁移期间，只用了几天时间就完成了 Splashtop 的部署，而且没有出现停机。IT 经理 Jonathan Peachey 说：“这种感觉就像前一天我离开办公室，第二天再回来时，只需要登录另一个新的应用程序，然后点击按钮。操作非常简单。”
为从技术和用户体验的角度来确保活动能够无缝开展，Beyond Digital 使用最多的应用程序是 Splashtop。Beyond Digital 有7,000多个数字屏幕广泛分布在两大洲，但多达90%的问题都能远程解决，可以避免或最大限度地减少干扰，节约成本，因为无需前往现场进行修复。
在使用 Splashtop 的第一年，Beyond Digital 能够远程解决大多数问题，因为不用到现场解决问题，平均每名客户可节省15,000英里，二氧化碳排放可减少大约4吨。Beyond Digital 现可实施其他远程软件供应商无法管理的新技术，扩大其对客户提供的产品范围，赢得新的竞争优势。"到目前为止，我们90%的业务都在 Windows 设备上运行，但有了 Splashtop，我们就能考虑使用新的数字标牌设备，比如安卓和 Linux，这些新设备的性能在过去一段时间内有了显著的提高，"Michael. 说。
细节
关于 Beyond Digital Solutions
Beyond Digital Solutions 总部位于英国纽卡斯尔，是为数字屏幕创造内容的行家。该公司设计领域广泛，包括酒店的数字菜单、内部交流屏幕等，可提供沉浸式数字通信解决方案，影响了人们与消费品牌的互动方式。
客户评价
多名用户能够连接到同一台设备。这个功能非常棒，我们在其他软件上没有看到过。
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert