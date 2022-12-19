Beyond Digital Solutions 减少现场访问次数，远程解决90%的数字标牌问题

Beyond Digital Solutions 总部位于英国纽卡斯尔，是一家将内容、创意和技术融于一体的通信机构。该公司设计领域广泛，包括酒店的数字菜单、内部交流屏幕等，可提供沉浸式数字通信解决方案，影响了人们与消费品牌的互动方式。目前，该公司帮助欧洲、美国和加拿大的客户管理7,000个（仍在增加）数字屏幕。

数字建筑师兼数字标牌专家 Michael Thompson 是客户和25人内部团队之间的连接点。他通过将客户的要求与工程师、创意人员和数字标牌专家的努力相结合，确保为每项活动带来更好的用户体验。此外，Michael 还与门户网站和后台系统的开发人员合作，确保能够无缝集成每项活动的数字标牌软件。

Beyond Digital Solutions 必须考虑每名客户、每项活动的要求，以挑选最适合的数字标牌软件。Michael 解释说：“我们使用各种技术，包括跟踪外部观众的混合窗口屏幕以及分析观众注意力或测量转换率的眼球跟踪技术。”

尽管已经与远程软件合作了12年之久，但 Beyond Digital Solutions 认为仍然需要找到一个更高效的供应商。他们以前的供应商一味涨价，却从未增加新的功能或提高软件的稳定性。

Beyond Digital Solutions 期望的稳定的解决方案要满足以下需求：