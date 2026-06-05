在数字化连接时代，可靠高效的远程支持软件的重要性不言自明。从维护托管计算机到提供技术支持，优质的远程支持工具对于企业来说至关重要。
然而，面对众多的选项，如何选择最佳远程支持软件?
本篇博客将介绍远程支持工具需具备的基本功能，以及为什么 Splashtop 是更好的远程支持解决方案。
了解远程支持软件
远程支持软件使 IT 专业人员能远程访问和控制设备，无需到现场即可排除故障和解决问题。
远程支持软件在现代企业中非常重要，因为远程办公在现代企业中日益盛行，而且现代企业也希望获得快速的技术支持。但如果没有合适的远程支持软件，公司可能会面临响应时间延迟、安全问题、生产力降低等各类挑战。
远程支持软件需具备的8个基本功能
在挑选合适的远程支持软件时，有些功能必不可少。其中包括安全连接、多设备支持、文件传输功能和响应式客户服务。这类功能可确保提供无缝的用户体验，并能显著提高业务生产力和效率。
远程支持软件所需的几项基本功能具体如下所示：
1. 安全连接
远程支持工具中首先要寻找的功能是强大的安全性。端到端加密、多因素身份验证和入侵检测等功能确保您的数据和连接保持安全。这些安全措施保护您的敏感业务信息，并有助于维护客户信任。
2. 多设备支持
由于当今业务运营中使用的设备多种多样，远程支持软件的支持多平台功能至关重要。这些平台包括 Windows、Mac、iOS 和安卓。这样的话，IT 支持团队就能为组织中的所有成员提供帮助，无论成员使用的何种设备，都能确保设备的平稳运行。
3. 文件传输
文件传输功能允许支持团队从远端设备发送和接收文件。如果因故障排除问题而要在远端电脑上安装特定的文件或软件更新，则文件传输功能尤为重要。
4. 远程重启和自动连接
通过该功能，支持团队可以重新启动远端设备并自动重新连接会话。在处理系统崩溃或需要重启的软件安装时这项功能非常有用，有助于缩短问题解决时间。
5. 会话录制
出于质量控制和培训目的，好的远程支持工具应该支持会话录制。这项功能有助于达成审计和合规目的。
6. 集成功能
如果远程支持工具能与业务中使用的其他软件（例如工单或 CRM 系统）集成，则可以简化工作流程、提高工作效率。
7. 用户界面友好
用户界面简洁直观的工具便于用户更轻松地浏览和有效使用，从而提高支持团队的工作效率。
8. 全天候支持
远程支持软件提供商需配备可靠的客户支持团队，这一点非常重要，尤其是在远程支持软件出现问题的情况下。
所有这些功能通过确保快速、可靠和安全的远程支持来提高业务生产力和效率。他们最大限度地减少停机时间，简化IT支持流程，并最终提升客户满意度。
为什么 Splashtop 是更受欢迎的远程支持软件
Splashtop 可为 IT 团队、帮助台和 MSP 提供快速、安全和可靠的远程支持服务。无论您是支持员工、客户还是要管理全球设备群，Splashtop 都能为您提供卓越的性能、灵活性和价值。
为什么 Splashtop 能成为“最佳远程支持解决方案”？原因如下：
灵活的许可选项：选择符合需求的方案：
Splashtop Remote Support 可提供有人值守和无人值守访问，适用于所有用户和基于端点的模型。
Splashtop Enterprise 具有高级安全功能、集中管理、服务台工作流程，支持大规模部署。
有人值守和无人值守访问：无论最终用户是否在场，都可以连接到用户设备，实时为其提供支持。非常适合帮助台、故障/修复和主动维护。
跨平台支持：从任意设备或浏览器远程访问和支持 Windows、macOS、Android、iOS 甚至 Linux 设备。
高性能：即使在低带宽情况下，也能享受流畅的远程会话，具备高清质量、低延迟、多显示器支持和优化的流式传输。
安全第一：内置 AES 256位加密、设备身份验证、SSO、日志记录、IP 白名单和 SOC 2合规性，确保所有支持会话受到保护。
集成工具和插件：使用以下插件增强支持能力：
Splashtop 自动端点管理（AEM）插件适用于实时监控和补丁自动化
Splashtop Antivirus 由 Bitdefender 提供支持
Splashtop Connector 适用于无需 VPN 的 RDP/SSH/VNC 访问
增强现实（AR）摄像头支持适用于现场实际指导
快速实现价值：部署简单、用户界面友好，价格具有竞争力，可以快速启动运行并实现投资收益。
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