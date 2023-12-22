数字化转型正以惊人的速度席卷各行各业——教育机构也不例外。 数字化转型过程是机构为了学生而适应不断发展的技术所需要采取的必要步骤，也是为了使管理部门了解不断变化的技术。
数字化转型不是一个简单的过程，IT 团队必须为许多不同的目标决定各种不同的工具。 有些工具可以帮助简化通信；另一些则用于数字化档案信息。 无论出于何种理由，教育机构都必须找到正确的工具。
但是，寻找合适的工具可能会带来不同的挑战。 技术错综复杂，了解某些系统和流程的内部复杂性意味着数字化转型不可能在一夜之间发生。
在做出最终决定时，请考虑您的工具如何协同工作以创建简化的流程。 整合某些功能可以帮助最大限度地降低成本并建立有效的流程，从而使您的教育技术堆栈可以保持精简，但可以高效运作。
教育科技的当前格局
根据最近的一项研究，K-12空间内的学区在其学生群体中使用了2,000多个网络应用程序。 现在，如果您考虑每个学生、他们使用的应用程序数量以及他们访问所需应用程序所需的硬件，就会形成一个复杂的需求网络，供教育 IT 领导者在决策过程中考虑。
管理所有这些硬件和数字工具是一项艰巨的工作，需要一套独特的技能。 对于拥有成千上万�学生且缺乏大量IT支持的地区，管理这些工具可能是一项重大挑战。 实现数字化转型的一个好步骤是工具整合。
工具整合是在一个工具或流程下组合某些功能的行为。 例如，教育信息技术负责人可能会决定要将其远程访问软件和服务台功能整合到一个工具中。 工具整合可以帮助最大限度地减少 IT 堆栈中不同工具的数量，从而为您节省资金并降低成本。
您的机构可以考虑以下几种策略来帮助巩固您的教育科技堆栈。
策略 1：使工具与组织目标保持一致
在您的团队开始实施完整的数字化转型策略之前，请考虑从小规模着手，并首先确定组织中您想要瞄准的部分。 在此示例中，假设您的 IT 团队希望整合该团队用于管理学生硬件的工具数量。
第一步是制定可实现和可衡量的目标目标。 之后，您可以制定旨在实现您设定的特定目标的策略。 在此示例中，您的团队可能采用的策略之一是审核您的团队当前用于管理学生硬件的软件，并分析每个软件的用例。
策略 2：评估兼容性和集成需求
既然您的团队已经了解了他们想要实现的目标以及实现目标的一些策略，那么重要的是要考虑引入新工具或整合现有工具将如何影响现有的 IT 基础架构。
考虑一下你的团队必须使用哪些软件，哪些是可选的，看看它们是如何相互沟通的。 如果它们不集成，或者需要手动输入，那么可能是时候考虑使用其他工具来提供更多集成功能了。
许多软件公司允许对其工具进行短暂的试用。 利用这一点来发挥你的优势——试玩并测试不同的软件，看看它们在装有几种不同测试设备的封闭环境中如何与现有基础架构配合使用。 您的测试设备应该是各种不同的设备类型。 学生使用的硬件各不相同，因此您需要确保所管理的设备与您的软件兼容。
策略 3：优先考虑安全性和合规性
IT 领导者在做出软件购买决策时需要注意的主要考虑因素之一是如何保护学生数据。 随着网络钓鱼、数据泄露和其他网络犯罪的兴起，IT 领导者必须了解他们正在使用的工具以及他们如何保护最终用户。
在选择要整合的工具时，请评估每种工具的安全性以及它们是否符合任何主要法规，例如 GDPR和FERPA。这样，如果您发现审计中特别缺少任何工具，则可以整合这些工具，以获得更强大、更安全的选择。
确保定期进行安全审计——数字教育应用程序会定期更新其隐私政策，因此及时了解变化并确保学生和教师的数据受到保护非常重要。
策略 4：监控成本效益和可扩展性
软件价格经常变化，因此了解所用软件的薪酬结构对于确保成本效益非常重要。 公司可能会根据您的团队拥有的许可证数量或正在使用的 “席位” 数量收费。 无论如何，重要的是要考虑团队的规模以及有多少人将使用特定的工具来衡量成本效益。
在考虑成本时，还必须考虑您的团队在特定年份内将增长多少。 根据您使用的软件类型，增加一个席位可能是一项昂贵的工作。 如果你不想承担这种费用，可以考虑寻找具有更灵活定价选项的工具，这样它就不会超出你的IT团队的预算。
策略 5：关注用户体验
在整合工具和考虑不同的选项时，请考虑最终用户是谁以及他们与工具的常规交互会是什么样子。 该工具易于上手和学习吗？ 该工具的常规用例是一个简单直观的过程吗？
寻找每天只需少量培训即可实施、采用和使用的工具是 IT 团队制定更高效流程的方法之一。 这使得培训新人变得简单，因为要教授一致的流程，需要较少的技术解释。
工具整合如何使教育机构受益
根据一项新的研究，知识工作者估计，如果流程得到进一步改进，每周可以节省4.9个小时。 员工花更多的时间试图找到他们需要的信息，并在正确的应用程序之间切换。 如果你的团队要在数十种工具和应用程序之间切换，那么这段时间可以花在更有意义的工作上。
对团队添加到技术堆栈中的工具保持战略非常重要——在技术堆栈中引入新应用程序可能意味着在安全方面引入新的漏洞。 整合您使用的工具数量可以让您的IT团队最大限度地减少评估软件所花费的时间，为更有价值的工作提供更多时间，例如为学生提供继续数字学习所需的基础设施。
面向教育机构的 Splashtop Enterprise 和工具整合
如果您的 IT 团队希望整合主要的 IT 功能，请考虑 将 Splashtop Enterprise 作为一种选择。 Splashtop Enterprise 与各种主要的帮助台和支持工具集成，使技术人员能够快速生成工单并远程访问请求设备。
Splashtop Enterprise 是一款简单易用的工具，在构建时考虑到了安全性，符合 FERPA、GPDR、SOC2 和 ISO/IEC 27001 等主要安全法规。 通过提供易于使用的连接最终用户的方式，最大限度地减少技术堆栈中的工具数量，使技术人员和最终用户都能轻松管理远程设备。
有兴趣了解 Splashtop Enterprise 如何与您当前的工作流程配合使用吗？ 立即开始与我们的一位代表聊天，以便您可以免费试用 Splashtop Enterprise 一周。