弗吉尼亚农业与生命科学技术学院 (CALS) 的 IT 团队使用 Splashtop 在多个位置远程支持其托管设备。阅读下面的案例研究，以了解如何使用 Splashtop Remote Support 来降低成本，减少差旅并提高效率！
您是学校的要花费很多时间去不同的教室或校园来支持或部署托管设备的 IT 专业人员吗？
您是否已经在使用远程支持产品，但是发现它不可靠或不用户友好？
你的预算有限吗？
如果是这样，你并不孤单。
许多学校的 IT 专业人员都面临挑战，需要管理分散在多个位置的大量设备。学校和大学的 IT 部门还面临预算紧张的困境，这加大了以可承受的价格找到合适解决方案的难度。
Virginia Tech CALS 的 IT 团队就是这种情况。他们的团队只有 13 名员工，但需要努力为 140 个站点的 2200 多台计算机和设备提供支持。他们的工作量随着时间推移继续增加。因此促使他们寻找一种远程支持解决方案，从而可以在任何时间/任何地点快速轻松地访问其托管设备。在尝试了其他多种产品之后，该团队发现了 Splashtop Remote Support 具备他们所需功能、优势和价格。
Splashtop Remote Support 是 IT 团队使用的一种经济高效的解决方案，不限制对托管计算机进行无人值守的远程访问。是其他更昂贵的远程访问/支持产品（如 Bomgar Remote Support 和 LogMeIn Central）的绝佳替代品。
弗吉尼亚理工大学--Splashtop 远程支持案例研究概述了Splashtop 远程支持所提供的服务，以及弗吉尼亚理工大学CALS的IT团队自开始使用以来所获得的好处，包括：
Splashtop Streamer 可让他们能够方便地连接到托管计算机（永久客户端）
用于安全性、用户和计算机分组等方面的全套功能。
通过多任务处理实现更高效的工作
远程访问以供教职工访问其工作计算机
“我们想要具备接管用户系统并帮助教职工解决问题的能力。降低成本和减少差旅是附加的好处……与等待两星期人员才能到现场相比，Splashtop Remote Support 解决您问题的速度要快得多。”
- Edward O'Dell,Virginia Tech CALS