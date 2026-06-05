跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building

学校 IT 利用 Splashtop 削减成本并提高效率

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

弗吉尼亚农业与生命科学技术学院 (CALS) 的 IT 团队使用 Splashtop 在多个位置远程支持其托管设备。阅读下面的案例研究，以了解如何使用 Splashtop Remote Support 来降低成本，减少差旅并提高效率！

Virginia Tech logo on the left, and text on the right reading College of Agriculture and Life Sciences Virginia Tech in maroon and orange.

您是学校的要花费很多时间去不同的教室或校园来支持或部署托管设备的 IT 专业人员吗？

您是否已经在使用远程支持产品，但是发现它不可靠或不用户友好？

你的预算有限吗？

如果是这样，你并不孤单。

许多学校的 IT 专业人员都面临挑战，需要管理分散在多个位置的大量设备。学校和大学的 IT 部门还面临预算紧张的困境，这加大了以可承受的价格找到合适解决方案的难度。

Virginia Tech CALS 的 IT 团队就是这种情况。他们的团队只有 13 名员工，但需要努力为 140 个站点的 2200 多台计算机和设备提供支持。他们的工作量随着时间推移继续增加。因此促使他们寻找一种远程支持解决方案，从而可以在任何时间/任何地点快速轻松地访问其托管设备。在尝试了其他多种产品之后，该团队发现了 Splashtop Remote Support 具备他们所需功能、优势和价格。

Splashtop Remote Support 是 IT 团队使用的一种经济高效的解决方案，不限制对托管计算机进行无人值守的远程访问。是其他更昂贵的远程访问/支持产品（如 Bomgar Remote Support 和 LogMeIn Central）的绝佳替代品。

A case study document for Virginia Tech featuring Splashtop. The page includes the Virginia Tech logo, summary text, and a photo of a person using a laptop and smartphone on a desk.

弗吉尼亚理工大学--Splashtop 远程支持案例研究概述了Splashtop 远程支持所提供的服务，以及弗吉尼亚理工大学CALS的IT团队自开始使用以来所获得的好处，包括：

  • Splashtop Streamer 可让他们能够方便地连接到托管计算机（永久客户端）

  • 用于安全性、用户和计算机分组等方面的全套功能。

  • 通过多任务处理实现更高效的工作

  • 远程访问以供教职工访问其工作计算机

“我们想要具备接管用户系统并帮助教职工解决问题的能力。降低成本和减少差旅是附加的好处……与等待两星期人员才能到现场相比，Splashtop Remote Support 解决您问题的速度要快得多。”

- Edward O'Dell,Virginia Tech CALS


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
远程学习与教育

高等教育机构利用 IT 帮助台解决方案减少停机时间

了解更多
Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT和帮助台远程支持

学校服务台的最佳远程支持软件

了解更多
Three professionals collaborating at an outdoor café using Splashtop for efficient workflow
远程学习与教育

远程访问如何为高等教育创建公平的竞争环境

了解更多
K12 student accessing school computers from his home using Splashtop's remote access software.
远程学习与教育

面向 K12 学校的远程访问软件

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号