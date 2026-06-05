Splashtop 的服务符合创意人员对速度的需求

如果您曾用过 Adobe® Max 2021，您可能会发现 Splashtop 再次为游戏、媒体、娱乐教育等各行各业的创意人员提升了远程工作性能。在 Splashtop 的新闻公告中，我们曾解释说，使用 Splashtop 远程访问解决方案时，游戏开发人员、视频编辑人员、3D 设计师、动画设计师等创意工作人员可以享受高达每秒60帧的帧率。
这是每秒钟60帧。 这是创意人和学生在远程工作时兴致勃勃的一种表现。 考虑到这一点，Splashtop已经被Windows Report在2021年4月的文章中评为远程访问行业中每项性能的顶端， 5个最好的高帧率的远程桌面解决方案 - 而这是基于我们传统的40帧能力。 通过今天的公告，我们跨越了这一性能水平（和竞争），速度提高了50%--达到60帧。
Adobe Creative Cloud 用户需要可靠的远程解决方案以实现随时随地高效工作
您的创意专家已尽可能转向居家办公。这一转变对各行各业而言不可避免。对此，Adobe Video 合作伙伴关系主管 Sue Skidmore 作出如下解释：
“过去一年半，工作方式发生了巨大转变，Adobe Creative Cloud® 应用程序的用户对远程解决方案的需求也大幅增长。如今，创意人员可以在执行视频编辑、音视频同步等任务时，远程访问共享存储和其他所需硬件，从而突破创新与协作的界限。借助 Splashtop，Adobe 用户可以安全地使用个人计算机、Android、iOS 和 Chromebook 设备实现随时随�地高效办公。”
Adobe的客户经常处理PB级的录像，需要强大的A/V同步和快速工作能力。 Splashtop在这一领域表现出色，即使是在从一台Mac遥控到六千英里以外的另一台Mac上。 Adobe Video的Karl Soule这样解释Splashtop的价值。"当视频编辑在宣传部门所做的快速修剪中，每秒要敲3或4个键时，关键是要有反应灵敏的东西，使A/V同步保持一致。 这是我发现Splashtop擅长的领域之一。" 阅读更多关于为什么Adobe的M&E客户利用Splashtop Adobe迷上了Splashtop 。
Splashtop 为媒体与娱乐公司提供无压力、高质量的远程办公
底线是，M&E公司现在的远程工作与他们在办公室享受的高质量和性能相同。 其中包括khara, Inc.，由庵野秀明创立的视频策划和制作公司。 他们制作了 "福音战士 "系列和 "龙牙医 "等作品。
在最近的一个案例研究中，khara, Inc.的信息系统部门的执行官Shinnosuke Suzuki先生分享了khara'使用Splashtop 进行远程视频制作和规划的经验。 他转述说，khara's creatives发现远程会议期间的高速屏幕传输非常有吸引力。 铃木补充说："Splashtop'的高性能使我们能够毫无压力地工作。 这就像我们坐在办公室的电脑前一样"。
Splashtop高性能远程访问的部署极为简单
Splashtop在几分钟或几小时内安装完毕，并且有一个非常友好的界面。 就像 Andres Reyes，Boxel Studio的首席技术官 ，"我们一直觉得你们从一开始就有非常强大的用户体验......这只是一种幸福的、没有麻烦的体验。 部署Splashtop是如此之快和容易，简直是魔术！"。 一切都很��容易 - 你需要添加更多的用户？ 点击，点击，超级简单！" 雷耶斯进一步说。
“我们尝试过其他解决方案，用户都说这些方案不仅杂乱无序，而且速度太慢，不是我们想要的方案，等等。于是，我们为用户部署了 Splashtop。之后，马上就收到了我们设计师的电子邮件。他们说，Splashtop 太棒了，我真的可以利用这个软件远程工作，我真的可以远程完成我的工作了。是的，Splashtop 就是利用这样不断提升用户满意度。”
即时易用的高速远程访问，专为创意人员而设计，具备以下增强版功能：
帧率高达60 FPS。
低延迟：自动减少延迟并降低延迟的可变性
性能指标：实时性能状态，包括每秒帧率（FPS）和每秒位数（BPS）。
总之，创意人员需要更多远程性能工具，具备强大的 A/V 同步功能，以确保能够相互协作、高效办公，他们不希望因性能问题而阻碍工作。为此，我们在提高远程访问解决方案的性能和易用性方面进行了大量投资。今后，我们将继续在此方面不断完善我们的解决方案。