Splashtop 发布增强版性能特性以支持混合远程工作与教育体验
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通过提升帧率至60 fps，同时更大限度地减少延迟，游戏、媒体和娱乐以及教育领域的创意团队可以流畅地远程办公与学习
加利福尼亚州圣何塞 。2021年10月26日-Splashtop ，下一代远程访问和远程支持软件的领导者，今天宣布其增强的性能特点。 与Adobe® Max 2021 同时宣布，新的性能特征旨在支持所有行业的创意团队，因为他们通过解除每秒60帧（FPS）的节流装置和减少延迟来远程工作和学习。
Splashtop 产品副总裁 Annie Chen 说：“游戏开发人员、视频编辑、3D 设计师、动画设计师等创意工作人员，需要大量共享存储和 PB 级素材。这些素材可能太大，无法上传或需要本地计算。虽然其他远程或混合工作人员不需要高计算力来远程完成自己的工作，但创意人员需要使用更多远程性能工具，从而能够协作、拥有强大的 A/V 同步和快速工作的能力。所以我们才要投入巨资，以提高远程访问解决方案的性能。”
Chen 继续说道，“此外，学生和教师可以无缝地实时远程访问和控制视频编辑、动画、3D 设计、CAD 和其他资源密集型软件，没有延迟，也无需购买其他软件许可证和计算基础设施，最终实现居家办公。”
Splashtop Enterprise 的新版性能特性包括：
提高 FPS：帧率提高至每秒60帧
减少延迟：自动减少延迟并降低延迟的可变性
性能指标：查看实时性能状态，包括每秒帧率（FPS）和每秒位数（BPS）
Adobe Video 合作伙伴关系主管 Sue Skidmore 表示：“过去一年半，工作方式发生了巨大转变，Adobe Creative Cloud® 应用程序的用户对远程解决方案的需求也大幅增长。如今，创意人员可以在执行视频编辑、音视频同步等任务时，远程访问共享存储和其他所需硬件，从而突破创新与协作的界限。借助 Splashtop，Adobe 用户可以安全地使用个人计算机、Android、iOS 和 Chromebook 设备实现随时随地高效办公。”
Wacom 商业联盟与合作主管 Arvind Arumbakkam 说：“在后期制作工作流程中会用到 Wacom 设备的设计师，能够通过 Splashtop 安全无缝地连接到本地或云环境，然后使用其中的 Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects 等程序。设计师可以无缝地远程利用 Wacom Cintiq Pro 和 Wacom Intuos Pro 的强大功能，在办公室之外的场所高效编辑、合成和创建视觉效果。这对当今远程友好工作场所而言是一大优势。”
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了解更多：Wacom Cintiq Pro 和 Intuos Pro
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Splashtop Inc. 总部位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSPs、IT 部门和个人提供新一代远程访问、远程软件和服务。Splashtop 基于云、安全且易于管理的远程访问方式，正日益取代虚拟专用网络 (VPN) 等传统方式，同时还获得了高达 93 分的净推荐值 (NPS)——这是衡量客户满意度的标准。全球有超过 3000 万用户在使用 Splashtop 产品，其中包括《财富》500 强企业中 85% 的员工。访问Splashtop 的教育远程解决方案页面，了解更多信息。