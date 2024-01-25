学校远程访问 & 教育工作者

在这个数字时代，计算机是我们日常生活不可或缺的一部分，教育工作者面临着确保学生无障碍的挑战，尤其是在无法进入校园的情况下。
远程访问软件是一种技术解决方案，在弥合教育工作者和学生之间的差距方面起着关键作用，它正面迎接了这一挑战。
远程访问在现代教育中的作用
自互联网发明以来，学生们很快就采用了远程学习。 一些学校已经开始实施混合课程，有些是面对面授课，有些是在线课程。 更重要的是，一些学校开始采用完全远程的学习机会，为学生提供更灵活的时间表。
更重要的是，由于计算机仍然是我们日常生活中的基本功能，教育工作者也需要了解这与他们的工作有何关系。 对于在校园内安装设备或教授特定数字实验室课程的教师来说，为远程学生提供无障碍访问可能是一项挑战。 这就是远程访问软件发挥作用的地方。
远程访问软件使学生和教育工作者无需进入校园即可从自己的本地设备远程访问特定的计算机。 这有助于创建更易于访问的计算机实验室，使学生能够在最方便的时间远程访问实验室。
IT 人员也需要远程访问——如果某个设备需要维护或技术支持，远程访问软件允许 IT 人员远程管理该设备。 在维护数千台设备（例如大学校园中的设备）时，远程访问软件可以帮助组织设备，使它们能够同时维护大量设备。
Splashtop 的综合教育解决方案
Splashtop 为教育工作者提供远程访问软件。 无论是学生、教育工作者还是 IT 人员，Splashtop 都可以帮助简化远程访问过程，从而将学习范围扩大到课堂之外。
Splashtop 提供独特的功能，例如：
高性能远程访问：远程访问视频编辑和 CAD 软件等高性能软件，不会出现延迟或中断。
BYOD 功能：学生和教育工作者可以使用自己选择的设备，在访问校园资源的同时感到自在。
为每个学生提供访问权限： Splashtop 有助于为无法访问昂贵的硬件或软件许可证的学生创建更具包容性的资源访问。 通过远程访问实验室计算机，学生仍然可以获得成功所需的动手经验。
简单的用户界面： Splashtop 的简单用户界面使任何具有不同技术知识水平的人都可以轻松访问校园设备。
Splashtop 在教育领域的实际影响
Wayne State University美术、表演和传播艺术学院 （CFPCA） 寻求一种方法，让学生和教师远程访问他们的实验室计算机。学生能够使用 Splashtop 软件访问 Avid Media Composer、Avid Pro Tools、整个 Adobe Creative Suite、Logic Pro X、Vectorworks、Autodesk 和 3ds Max 等软件。
Laney College的职业和技术教育部门为学生提供学术课程和未来职业所需的高性能软件。当 COVID-19 来袭时，学生无法访问校园资源。 Laney College 的团队将 Splashtop 作为一种解决方案，为学生提供了他们需要的实验室访问权限，而无需踏入校园。
Lenawee 中级学区的职业技术教育计划为 K-12 学生提供软件，包括视频和音频制作工具、图形成像技术、工程、设计和 CAD 工具。但是，该软件需要资源密集型硬件。 为每个学生提供必要的硬件成本过高，因此，学生可以使用自己的 Chromebook 通过 Splashtop 远程访问实验室计算机。
使用 Splashtop 促进远程 STEM 教育
对于学习 STEM（科学、技术、教育和数学）的学生来说，访问 STEM 学习资源可能需要性能更高的软件，而普通学生无法访问这些软件。
Splashtop 是帮助弥合这一差距的一种经济高效的选择。 借助 Splashtop，学生可以在家中通过自己的设备远程访问功能强大的校园设备。 这为学生提供了在劳动力中使用的工具的实践经验，而无需昂贵的前期投资。
Splashtop Enterprise：教育技术的游戏规则改变者
Splashtop Enterprise 站在远程访问技术的最前沿，提供强大且多功能的解决方案，完全适应学校和大学的动态需求。 这个综合平台不仅是一种工具，而且是通往远程学习和管理无限可能性的门户。
无与伦比的远程访问功能
Splashtop Enterprise 使学生和教职员工能够轻松地远程访问学校计算机和实验室资源。 此功能对于确保教育的连续性至关重要，尤其是在校园设施的物理访问受到限制的情况下。
该平台流式传输高质量视频和音频的能力增强了学习体验，确保用户不会错过复杂教育软件和资源的细微差别。
可扩展性和定制
Splashtop Enterprise 旨在轻松扩展，满足从小型学校到大型大学的需求。 这种可扩展性确保了随着机构的发展和需求的变化，该平台仍然是可行的解决方案。
自定义选项允许IT管理员根据特定的机构需求量身定制平台，确保完全适合其独特的教育环境。
强大的安全性与合规性
在教育环境中，安全性至关重要，尤其是在处理敏感的学生数据时。 Splashtop Enterprise 通过行业领先的加密标准解决了这个问题，确保所有远程会话都是安全和私密的。
该平台符合 FERPA（家庭教育权利和隐私法）等教育标准和法规，使其成为注意法律和道德责任的机构值得信赖的选择。
易于访问和使用
了解用户之间不同程度的技术专业知识，Splashtop Enterprise 旨在实现易用性。 其直观的界面确保即使是技术技能最低的人也可以毫不费力地浏览平台。
该平台与包括Chromebook、平板电脑和智能手机在内的各种设备的兼容性扩大了其覆盖范围，使更广泛的用户群可以进行远程访问。
总之，通过集成 Splashtop Enterprise，教育机构可以超越传统障碍，为所有学生提供丰富、可访问和安全的学习体验，无论他们身在何处。
使用 Splashtop 创建更易于访问的教育
随着我们的生活与数字世界越来越紧密地交织在一起，教育工作者必须整合机会，让学生、教职员工远程访问数字资源。 Splashtop 有助于为教育系统内的人提供这些体验。 凭借简单的用户界面和易于安装的平台，任何人都可以使用 Splashtop。
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