LISD 支持学生远程访问 CTE 计算机

Lenawee 中级学区（LISD）为密歇根州 Lenawee 县的 K-12 学生提供了20多个职业技术教育（CTE）课程。为了确保学生可以在家中继续执行 CTE 程序并访问实验室计算机上的软件，LISD 部署了 Splashtop，使学生能够从自己的 Chromebook 和其他个人设备远程访问实验室计算机。

职业技术教育和远程学习的挑战

新冠肺炎大流行给 K-12 学区（包括 Lenawee 中级学区）带来了很多不确定性。进入2020-2021学年，LISD 希望确保在无法亲自上课的情况下继续学习。

需要解决的一个重要领域是如何使职业技术教育(CTE)课程对来自家庭的学生开放。

通过LISD技术中心提供的CTE课程包括视频& 音频制作、图形成像技术、工程和设计& CAD。

这些CTE课程在LISD技术中心的专门教室里教授。 教室里配备了实验室电脑，这些电脑拥有与专业人士使用的相同的软件应用。 这些应用程序--如Photoshop、After Effects、Premier Pro和AutoCAD--往往是资源密集型的，需要强大的计算机来运行。

虽然 LISD TECH 中心能够为学生提供所需的必要硬件和软件工具，但当学生进行远程学习时，就会出现一个主要问题。如果无法访问计算机和软件应用程序，他们将无法继续学习。

使用远程访问来利用现有的实验室计算机

尼古拉斯-亚当斯（Nicholas Adams）--信息技术部主任和马茨-霍尔姆（Mats Holm）--网络管理员--认识到，克服这一挑战的最好办法是让学生能够远程访问实验室的计算机。

亚当斯说："我们无法为所有学生提供他们自己的高功率Mac桌面，""所以我们想提供一个解决方案，让他们可以远程连接。 一些学校为他们的学生提供了Chromebook。 在其他情况下，学生们正在使用个人设备"。

Chromebook在教育行业很受欢迎，但因无法运行大多数软件应用程序而臭名昭著。 此外，许多学生的个人设备没有实验室的电脑那么强大。 亚当斯和霍尔姆斯在寻找解决方案时必须牢记这一点。

“我们想利用我们现有的基础架构，”亚当斯说。 “如果他们拥有 Chromebook，我们希望确保从 Chromebook 访问时应用程序能够正常工作。”

Splashtop 远程实验室可以胜任

Adams和Holm评估了一些远程访问产品。 最后，Splashtop ，用于远程实验室被认为是最佳选择。

通过Splashtop ，学生能够从任何Windows 、Mac、iOS、Android 或Chromebook设备远程访问学校计算机。 一旦进入远程桌面会话，学生可以远程控制学校的电脑，并像坐在电脑前一样使用它。 他们可以轻松地运行任何软件应用程序和打开远程计算机上的任何文件。

Lenawee ISD 选择 Splashtop 的原因有几个：

远程访问 Mac 时的音频

Adams和Holm在测试其他产品时遇到的一个问题是，当连接到Mac时，他们无法在远程会话中传输音频。 考虑到视频和音频制作实验室是由Mac电脑组成的，这是一个大问题。

但是，当他们开始使用 Splashtop 远程音频时，效果很好。 霍尔姆说：“我在几台 Mac 电脑上安装了 Splashtop，并在自己的计算机上对其进行了测试，发现声音正常工作。因此我对此感到非常兴奋。”

“我们特地选择了 Splashtop，因为它是 Mac 的最佳解决方案，” Adams 说。

FERPA

"亚当斯说："遵守FERPA对我们非常重要。 "很高兴知道Splashtop ，不会保留、操纵或对学生的信息做任何事情。 Splashtop 如果他们没有这个，就不会通过大门。"

（ 请参阅 Splashtop 如何与 FERPA 要求兼容 ）。

按并发用户计价

Splashtop 远程实验室并非按学生或设备收费，而是按并发会话定价，从而降低了学区和大学的成本。

"我们的管理部门对Splashtop ，因为我们在做兼职座位许可。"亚当斯说。 "我们会在某个时间段给学生分配一台电脑，就像我们在课堂上分配座位一样。"

未来的可能性

即使在新冠肺炎大流行过后，亚当斯和霍尔姆斯也发现了使用 Splashtop 远程实验室的潜在好处。

"无论学生是否进来，我们现在都准备好了，"亚当斯说。 "一旦我们摆脱了这种大流行的情况，我们可能会有学生因为其他原因需要留在家里。 Splashtop 将使我们能够为他们提供远程访问。 它还为潜在的24小时虚拟实验室场景打开了我们的实验室，这在以前并没有被确定为一种需求。 我们可以为学生提供随时随地的访问机会。"