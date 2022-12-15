LISD 支持学生远程访问 CTE 计算机
Splashtop 远程实验室非常适合 K-12 学校和学区
摘要
Lenawee 中级学区（LISD）为密歇根州 Lenawee 县的 K-12 学生提供了20多个职业技术教育（CTE）课程。为了确保学生可以在家中继续执行 CTE 程序并访问实验室计算机上的软件，LISD 部署了 Splashtop，使学生能够从自己的 Chromebook 和其他个人设备远程访问实验室计算机。
职业技术教育和远程学习面临的挑战
新冠肺炎大流行给 K-12 学区（包括 Lenawee 中级学区）带来了很多不确定性。进入2020-2021学年，LISD 希望确保在无法亲自上课的情况下继续学习。
有待解决的一个关键问题是如何使学生在家里学习职业技术教育（CTE）课程。
通过 LISD 技术中心提供的 CTE 课程包括视频和音频制作、图形成像技术以及工程、设计和 CAD。
这些 CTE 课程需要用到 LISD 技术中心的专门教室。教室里配备了实验室计算机，计算机上安装了与专业人员相同的软件应用，如 Photoshop、After Effects、Premier Pro、AutoCAD，这些资源密集型软件往往要在功能强大的计算机上才能运行。
虽然 LISD TECH 中心能够为学生提供所需的必要硬件和软件工具，但当学生进行远程学习时，就会出现一个主要问题。如果无法访问计算机和软件应用程序，他们将无法继续学习。
使用远程访问来利用现有的实验室计算机
信息技术总监 Nicholas Adams 和网络管理员 Mats Holm 意识到，应对这一挑战的最佳方法是使学生能够远程访问实验室计算机。
Adams 说：“我们无法为所有学生提供高性能 Mac 台式机，所以我们想使用远程访问解决方案。有些学校为学生提供 Chromebook。还有的学生则使用个人设备。”
Chromebook 在教育行业非常受欢迎，但缺点是不能运行大多数软件应用。而且，许多学生的个人设备没有实验室的电脑那么强大。Adams 和 Holms 在寻找远程解决方案时必须始终牢记这一点。
“我们想利用我们现有的基础架构，”亚当斯说。 “如果他们拥有 Chromebook，我们希望确保从 Chromebook 访问时应用程序能够正常工作。”
Splashtop 远程实验室可以胜任
Adams 和 Holm 对一些远程访问产品进行了评估。结果发现，Splashtop 远程实验室是其中最好的选择。
借助 Splashtop，学生可以使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问校内计算机。在远程桌面会话中，学生可以远程控制校内计算机，就像在这台计算机前一样。学生能轻松运行任意软件应用程序，打开远程计算机上的任意文件。
Lenawee ISD 选择 Splashtop 的原因有几个：
远程访问 Mac 时的音频
关于测试过的其他产品，Adams 和 Holm 认为存在的问题是，连接到 Mac 时，无法通过远程会话传输音频。视频和音频制作实验室由 Mac 计算机组成，不能传输音频则会成为大问题。
但是，当他们开始使用 Splashtop 远程音频时，效果很好。 霍尔姆说：“我在几台 Mac 电脑上安装了 Splashtop，并在自己的计算机上对其进行了测试，发现声音正常工作。因此我对此感到非常兴奋。”
“我们特地选择了 Splashtop，因为它是 Mac 的最佳解决方案，” Adams 说。
FERPA
Adam 说，“遵守 FERPA 对我们非常重要，让我们感到满意的是，Splashtop 不会保留、操纵或处理学生信息。如果没有获得用户授权，Splashtop 不会擅自处理信息。”
（ 请参阅 Splashtop 如何与 FERPA 要求兼容 ）。
按并发用�户定价
Splashtop 远程实验室并非按学生或设备收费，而是按并发会话定价，从而降低了学区和大学的成本。
Adams 说："我们的管理部门对 Splashtop 非常感兴趣，因为我们正在进行并发席位许可。会在某个时间给学生分配一台电脑，就像在课堂上给学生分配座位一样。"
未来的可能性
即使在新冠肺炎大流行过后，亚当斯和霍尔姆斯也发现了使用 Splashtop 远程实验室的潜在好处。
Adams 说：“我们已经做好准备，等待着学生随时进入远程系统。即使新冠疫情结束，我们可能也会出于其他原因让学生在家里学习。通过 Splashtop，我们能为学生提供远程访问。还有可能为我们的实验室开设24小时虚拟场景，这在以前被认为是没有必要的。我们可以为学生提供随时随地访问的机会。”
细节
关于 Lenawee 中级学区
Lenawee 中级学区是一家位于密歇根州的区域教育服务机构，为当地学区和该县近15,000名学生提供计划和支持服务。LISD TECH 中心为高中生提供了20多种职业技术教育（CTE）课程，包括视频和音频制作、图形成像技术等等。
CTE 计划在配备有必要软件应用程序和所需的高性能计算机的教室中进行授课。这些程序使学生能够学习如何使用专业人员使用的相同工具。
关于用于远程实验室的 Splashtop
用户可以使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
用户可以享受高清音视频、4k 流式传输，快速连接以远程控制实验室计算机。
可使用的高级远程访问功能，包括拖放式文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
与其他价格更高的远程访问产品相比，Splashtop 可立省80%
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