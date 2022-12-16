拉尼学院的学生通过Splashtop远程访问计算机实验室

Laney 学院的CTE部门设有包括图形艺术、数字数据控制、建筑、建筑管理、机械技术、木材技术等部门。 这些部门中的每一个都向学生传授他们各自领域的专业人士目前正在使用的相同的软件应用程序。

学生们使用的软件包括Photoshop等Adobe创意工具，包括AutoCAD和Revit等流行的建筑应用，以及SketchUp、Rhino和SolidWorks等其他三维设计和建模工具。

许多这些应用程序需要强大的台式电脑来运作，这就是为什么Laney 学院在校园内提供几个计算机实验室供学生使用。

但是，当新冠肺炎导致校园关闭时，学生无法访问实验室计算机。

CTE的IT部门工作人员Gerald Casey解释说：“学生需要使用该软件。” “某些软件应用程序具有学生版，可以在计算机上运行。那很棒。但是有些学生的计算机功能不足以运行该软件。然后某些应用程序根本就没有学生版。学生必须使用该软件才能继续学习，这就是Splashtop的用武之地。”

兰尼学院需要快速找到一种解决方案，以在校园关闭的情况下继续为学生提供所需软件的访问权限。