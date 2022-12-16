拉尼学院的学生通过Splashtop远程访问计算机实验室
学生可以在实验室的电脑上使用软件，同时从自己的设备上远程登录。
摘要
拉尼学院的职业和技术教育部门主办了几个计算机实验室，为学生提供他们在学术课程中使用的高能软件。 当COVID-19关闭校园时，拉尼学院需要一种新的方式来让学生获得这些软件应用。
Laney 学院转向 ，使学生能够从他们自己的设备，甚至是Chromebooks，Splashtop 远程访问实验室计算机。 迄今为止，学生和教员都对结果非常满意。
挑战。当COVID-19关闭学校时，从家里访问计算机实验室
Laney 学院的CTE部门设有包括图形艺术、数字数据控制、建筑、建筑管理、机械技术、木材技术等部门。 这些部门中的每一个都向学生传授他们各自领域的专业人士目前正在使用的相同的软件应用程序。
学生们使用的软件包括Photoshop等Adobe创意工具，包括AutoCAD和Revit等流行的建筑应用，以及SketchUp、Rhino和SolidWorks等其他三维设计和建模工具。
许多这些应用程序需要强大的台式电脑来运作，这就是为什么Laney 学院在校园内提供几个计算机实验室供学生使用。
但是，当新冠肺炎导致校园关闭时，学生无法访问实验室计算机。
CTE的IT部门工作人员Gerald Casey解释说：“学生需要使用该软件。” “某些软件应用程序具有学生版，可以在计算机上运行。那很棒。但是有些学生的计算机功能不足以运行该软件。然后某些应用程序根本就没有学生版。学生必须使用该软件才能继续学习，这就是Splashtop的用武之地。”
兰尼学院需要快速找到一种解决方案，以在校园关闭的情况下继续为学生提供所需软件的访问权限。
解决方案：Splashtop ，让学生从他们自己的设备上远程访问实验室的计算机
凯西没有时间了。学生需要在学期中期就尽快访问实验室计算机。
"我甚至没有看VPN ，因为我知道它们太累赘了，"凯西说。 "我们需要非常迅速地做一些事情。 我开始在网上搜索，Splashtop 。 我测试了一下，效果很好。 我甚至没有尝试其他人。"
除了易于部署和扩展外，Casey还选择了Splashtop ，因为它具有行业领先的安全性。
"我对Splashtop 的安全水平印象非常深刻。 凯西说："这让我不再担心。
通过Splashtop ，学生能够从他们自己的笔记本电脑、平板电脑和移动设备上远程访问实验室的计算机。 一旦学生连接到远程机器，他们可以控制和使用其软件，就像坐在远程计算机前一样。
学生们在远程会议中享受到高清质量、声音、4k流媒体和无滞后的无缝体验。
无需培训学生如何使用Splashtop。这是直观且易于使用的。 Casey可以立即让学生进行设置。
结果。尽管转变为完全远程学习，教员仍提供高质量的教育
学生和教师对Splashtop如何帮助Laney学院在突然转变为完全远程的情况下继续提供高质量的教育印象深刻。 鉴于许多学生都在使用Chromebook，他们没有想到事情会如此顺利地进行。
"有一个为学生提供电脑的国家计划，所以我们一直在为他们提供Chromebook，"凯西说，"他们不能用Chromebook运行SolidWorks。 但是，Chromebook提供了进入我们的计算机实验室的机会，他们可以在那里运行它。 教员们都很喜欢它。 他们不相信它的效果这么好；他们很震惊，我认为我这样说并不过分。"
兰尼学院现在正在为秋季学期如何使用Splashtop做准备。
"我被告知，他们正在围绕Splashtop ，因为秋季不会有面对面的课程，"凯西说，"我们有社会远程课程，所以学生可以完成他们的证书和学位。 这已经是一件大事；如果不是因为Splashtop ，我们不可能让他们这样做。"
-Splashtop 是教育机构的理想解决方案，这些机构正在寻找一个高性能、可访问、易于管理和安全的远程访问工具，学生和教师可以用它来访问校内机器。 现在开始免费试用，这样你就可以提高你的学生的远程学习 经验。
细节
关于莱尼学院职业与技术教育
莱尼学院（Laney College）的 CTE 课程会教授学生如何使用建筑、工程、图形艺术、机械技术等领域的专业软件。
兰尼学院使学生可以通过校园中的多个实验室计算机访问这些软件应用程序。现在，学生可以使用Splashtop远程访问那些实验室计算机。