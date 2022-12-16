拉尼学院的学生通过Splashtop远程访问计算机实验室

莱尼学院的学生通过 Splashtop 远程访问计算机实验室
学生通过个人设备远程登录后，可以使用实验室电脑上的软件
摘要
莱尼学院的职业和技术教育部门主办了几个计算机实验室，为学生提供学术课程所需的高能软件。新冠疫情导致封校后，莱尼学院需要重新设法帮助学生访问这些软件应用。
莱尼学院通过 Splashtop，帮助学生使用个人设备（甚至包括 Chromebook）远程访问实验室计算机。到目前为止，学生和教师对这款软件的使用效果都很满意。
挑战：新冠疫情导致封校，如何在家里访问校内计算机实验室
莱尼学院的 CTE 部门开设了各种课程，包括图形艺术、数字数据控制、建筑、工程管理，机器技术、木材技术等。所有课程都会教授学生如何使用对应领域中专业人员正在使用的相同的软件应用程序。
学生使用的软件包括 Photoshop 等 Adobe 创意工具，AutoCAD、Revit 等主流的建筑应用，以及 SketchUp、Rhino、SolidWorks 等 3D 设计和建模工具。
这些应用中许多都需要强大的台式机才能运行，所以莱尼学院在校内提供了几个计算机实验室。
但是，当新冠肺炎导致校园关闭时，学生无法访问实验室计算机。
CTE的IT部门工作人员Gerald Casey解释说：“学生需要使用该软件。” “某些软件应用程序具有学生版，可以在计算机上运行。那很棒。但是有些学生的计算机功能不足以运行该软件。然后某些应用程序根本就没有学生版。学生必须使用该软件才能继续学习，这就是Splashtop的用武之地。”
兰尼学院需要快速找到一种解决方案，以在校园关闭的情况下继续为学生提供所需软件的访问权限。
解决方案：通过 Splashtop 学生能在个人设备上远程访问实验室计算机
凯西没有时间了。学生需要在学期中期就尽快访问实验室计算机。
Casey 说：“我甚至没考虑过 VPN，因为 VPN 太麻烦了。我们需要快速部署。在谷歌搜索后，找到了 Splashtop。测试了测试后，感觉效果不错。我甚至都没有试用其他同类产品。”
Casey 选择 Splashtop 一方面因为这款软件易于部署和扩展，，另一方面因为这款软件具有行业领先的安全性。
“Splashtop 的安全水平让我印象非常深刻。消除了我的担忧，”Casey 说。
借助 Splashtop，学生可以使用自己的笔记本、平板电脑和移动设备远程访问实验室计算机。学生连接到远程设备后，即可控制和使用其中的软件，就像坐在这台远程电脑前一样。
在远程会话中，学生享受到高清质量音视频、4K 流式传输和无滞后的无缝使用体验。
无需培训学生如何使用Splashtop。这是直观且易于使用的。 Casey可以立即让学生进行设置。
结果：尽管已转向完全远程学习，但教师仍能提供高质量教育
虽然向完全远程办公的突然转型让人措手不及，但 Splashtop 却成功帮助兰尼学院继续提供高质量教育内容，给学生和教师留下了深刻印象。当时有许多学生在用 Chromebook，他们本没有奢望远程学习能顺利进行。
Casey 说：“我们有一个为学生提供计算机的州立计划，为学生提供 Chromebook。Chromebook 不能运行 SolidWorks，但能访问我们的实验室计算机，通过实验室的计算机可以运行这个软件。教员都非常满意。Splashtop 特别好用，教员感到非常惊喜，我真的没有夸张。”
兰尼学院现在正在为秋季学期如何使用Splashtop做准备。
“有人跟我说，秋季将不会安排线下课程，所以要利用 Splashtop 开设许多课程。这些课程可以让学生在保持社交距离的同时，获得证书和学位。这一点非常重要。如果没有 Splashtop，我们肯定做不到，”Casey 说道。
— 如果教育机构需要高性能、简单易用、易于管理、安全可靠的远程访问工具，需要能够帮助学生和教师访问校内设备的远程支持软件，Splashtop 则是非常理想的解决方案。立即免费试用，提高学生的远程学习经验。
细节
关于莱尼学院职业与技术教育
莱尼学院（Laney College）的 CTE 课程会教授学生如何使用建筑、工程、图形艺术、机械技术等领域的专业软件。
兰尼学院使学生可以通过校园中的多个实验室计算机访问这些软件应用程序。现在，学生可以使用Splashtop远程访问那些实验室计算机。