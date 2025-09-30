确保远程访问时代的数据保护

缓解网络安全攻击越来越具有挑战性，再加上远程办公的兴起，导致安全保护日益复杂。中间人攻击和鱼叉式网络钓鱼攻击数量不断增长，人人都要保持警惕，了解如何采取正确的措施以确保自身和工作数据的安全。
安全使用远程访问软件
如果使用得当，则能通过远程访问软件在不同计算机之间共享数据，就像在现场一样安全。尝试将远程访问软件作为现有设备的扩展，在使用远程访问软件时遵循网络安全最佳实践可以保护团队免受大多数网络安全威胁。
在选择远程访问软件时，要优先考虑符合主要安全标准与法规的软件。比如 GDPR、SOC2 合规性等法律法规要求在个人数据以及如何存储和保护信息方面软件公司必须遵守一系列特定的指导方针。为了维护安全性，请务必确保选购的软件符合以上要求。
如何在远程访问时代保护数据安全
在安全性方面，引入远程访问到工作空间后不应对团队的日常工作产生太大影响。为了保护数据安全，可以采取以下三项措施：
措施一：建立基本的远程访问策略
首次实施远程访问策略时，必须为员工设定基准，明确在远程办公时哪些行为是可以接受的，哪些行为是不可以接受的。例如，需要限制员工可以连接的网络类型。在咖啡店或利用公共网络办公时可能存在安全顾虑，因此必须在远程访问策略中对此类信息做出明确规定。
在指导员工使用新的远程访问软件时，请务必提供清晰的分步操作指南，说明正在使用何种软件及其外观和工作原理。如果 IT 团队使用不同软件进行远程访问，则请确保员工了解整个远程访问过程。这样可以避免潜在的鱼叉式网络钓鱼尝试，减少可能影响数据安全的其他可疑软件的下载。
措施二：定期进行安全数据处理（包括非远程访问期间）
制定通用且一致的数据策略有助于增强远程办公安全实践。尽管重点关注远程访问很关键，但整体采用通用安全策略将大大缓解潜在威胁。
例如，将公司重要数据按照知情权原则分类可以最大限度减少网络犯罪分子攻击的可能性。如果可以减少有权访问某些信息的员工数量，则能最大限度降低犯罪分子的攻击目标数量。
定期进行安全更新，例如设定一致的密码更改策略并强制执行多因素身份验证，可确保让组织内的正确人员访问正确的数据。甚至可以要求使用外置 USB 安全设备，例如 Yubikey，以确保必须经过多层验证才能访问特定数据。
如果在远程访问设备时应用这种级别的安全功能，则将建立完整的安全基础架构，不经验证则很难通过。在真实场景应用这些最佳实践并定期确保员工遵守这些规则有助于养成良好的安全习惯。如果员工养成良好的安全习惯，则无论是面对面还是远程办公，都能确保数据安全。
措施三：�使用简单安全的远程访问工具
使用远程访问软件时，关键在于确认在两端的设备之间传输的动态和静态数据是否都经过加密。合适的远程访问软件必须做到简单易用，从 IT 主管到远程办公的员工，都应如此。
简单易用的远程访问工具很关键，谁也不希望员工访问所需内容时使用过于复杂的软件。过于复杂可能会导致员工产生挫败感，导致 IT 部门收到的工单增多以及软件被无意间滥用。如果员工不知道如何正确使用远程访问软件，则可能会为流程带来各种漏洞。
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在制定远程访问策略时，不妨试一试 Splashtop Enterprise。Splashtop Enterprise 为员工提供远程访问，同时还具备各项远程支持关键功能，可专门用于保持并提高 IT 团队效率。Splashtop Enterprise 还符合 SOC2、ISO/IEC 27001 等主要法规，而且使用界面简单直观，避免 IT 团队使用不必要的复杂技术堆栈。
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