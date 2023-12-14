确保远程访问时代的数据保护

缓解网络安全攻击变得越来越具有挑战性，而且远程工作的兴起为安全增加了额外的复杂性。 中间人攻击和鱼叉式网络钓鱼活动呈上升趋势，因此，每个人都必须保持警惕，了解为确保个人和职业数据保护而应采取的正确步骤。
安全地使用远程访问软件
如果使用得当，通过远程访问软件将数据从一台计算机共享到另一台计算机就像亲自使用一台计算机一样安全。 可以考虑使用远程访问软件作为现有设备的扩展——在使用远程访问软件时遵循网络安全最佳实践有助于保护您的团队免受大多数网络安全威胁。
在选择远程访问软件时，请考虑那些符合主要安全法规和合规性的软件。 诸如 GDPR 和 SOC2合规性之类的法律法规要求软件公司在个人数据以及如何存储和保护信息方面遵守一组特定的指导方针。 确保您选择的软件符合这些要求以维护安全性。
如何在远程访问时代保护数据
在安全方面，引入对工作空间的远程访问不应对团队的日常工作产生太大影响。 为了保护您的数据，您可以采取以下三项措施来保护数据安全。
建立基本的远程访问策略
首次实施远程访问策略时，必须为员工奠定基础，确定在远程工作时哪些行为是可以接受的，哪些行为是不可接受的。 例如，你可能需要限制员工可以连接的网络类型。 在咖啡店或公共网络上工作可能会引起一些安全方面的担忧，这就是为什么在远程访问策略中规定此类信息很重要的原因。
在让员工开始使用新的远程访问软件时，请务必提供清晰的分步说明，说明您正在使用什么软件、它的外观和工作原理。 如果您的 IT 团队使用不同的软件进行远程访问，请确保员工知道该过程是什么样子。 这可以帮助减少任何潜在的鱼叉式网络钓鱼尝试以及下载可能影响数据安全的其他可疑软件。
保持定期的安全数据处理——即使是非远程访问也是如此
制定通用、一致的数据策略将有助于加强远程办公时的安全实践。 尽管专门考虑远程访问很重要，但整体采用一般安全策略将大大缓解潜在威胁。
例如，将重要的公司数据按需要进行分类可以最大限度地减少网络犯罪分子攻击的机会之窗。 当您减少可以访问某些信息的员工数量时，这会最大限度地减少犯罪分子可以瞄准的目标数量。
定期进行安全更新，例如一致的密码更改和要求多因素身份验证，可确保正确的人访问正确的数据。 你甚至可以更进一步，需要外置USB安全设备，例如Yubi密钥，以确保访问特定数据需要多层验证。
当你在远程访问设备时应用这种安全级别时，你创建了一个完整的安全基础架构，如果你没有经过验证，就很难通过这个基础架构。 面对面应用这些最佳做法并确�保员工定期遵守这些规则有助于养成良好的安全习惯。 员工的安全习惯越好，无论您是面对面工作还是远程办公，您的数据都越安全。
使用简单安全的远程访问工具
使用远程访问软件时，重要的是要知道两台设备之间的数据传输是否在传输过程中和静态时都经过加密。 合适的远程访问软件必须易于所有相关人员使用，从IT主管一直到远程办公的员工。
远程访问工具的简单性很重要；您不希望员工访问他们需要的内容变得过于复杂。 过于复杂的产品可能会导致挫败感、增加 IT 部门请求以及意外滥用软件。 当您的员工不知道如何正确使用远程访问软件时，这可能会在您的流程中造成漏洞。
使用 Splashtop Enterprise 确保数据安全
在制定远程访问策略时，请务必考虑 Splashtop Enterprise 和一个选项。 Splashtop Enterprise 为员工提供远程访问，同时还提供远程支持的关键功能，专门用于维护和提高 IT 团队的效率。 Splashtop Enterprise 还符合 SOC2 和 ISO/IEC 27001 等主要法规，同时保持易于使用的界面，并防止 IT 团队使用不必要的复杂技术堆栈。
有兴趣了解 Splashtop Enterprise 如何帮助您的团队吗？ 与我们的一位销售代表聊天，了解 Splashtop Enterprise 如何帮助您的团队提供远程访问，同时确保您的数据保护。