如何确保居家办公的安全性

过去两年间，人们出于必要而不得不居家办公的日子已经结束，但许多人却发现，这种工作方式更加高效，更轻松愉快。根据全球知名民调咨询机构 Morning Consult 发布的一份调查报告，约有60%的员工称其更愿意找一份支持远程办公的工作。
如果公司想让员工继续居家办公，就必须了解如何确保员工能够远程访问公司的计算资源和数据。向远程办公的转变带来了特殊的安全挑战，使我们在安全性上面临着前所未有的困难。
远程办公决不能急于求成，正所谓“慢工出细活”，我们可以参考目前远程部署的最佳做法，精心部署安全高效的远程环境。
为最大程度确保居家办公期间公司数据和系统的安全，可从以下几个方面着手。
远程访问在当今工作场所的意义
远程访问在现代工作环境中已变得必不可少，提供了几个主要好处：
灵活性和生产力：远程访问使员工实现了远程办公，提高了灵活性，通常还能提高员工呢生产率和工作满意度。
业务连续性：通过允许员工远程访问公司系统，确保在发生紧急情况或自然灾害等中断情况时，业务仍能顺利进行。
全球人才库：公司可以不受地域限制，从更广泛的人才库中招揽人才，为团队带来不同的技能和视角��。
加强协作：无论身处何地，远程访问解决方案中的集成协作工具都能促进有效沟通和团队协作。
成本效益：远程访问可以降低办公空间、水电和通勤相关的成本，因此对企业来说更加具有成本效益。
采用远程访问有助于组织保持竞争力，并在灵活的工作环境中保持高效运营。
升级到更安全的 VPN 替代解决方案
许多公司仍然倾向于使用 VPN 等过时的技术进行远程访问。但 VPN 的安全性远不如远程访问平台，因为通过 VPN 将远程设备连接到公司网络时，公司网络可能会遭受网络威胁。
此外，VPN 在设置、扩展和维护方面也比较困难。许多 VPN 都不支持自动安装安全更新和补丁，导致公司更易受攻击。
支持零信任网络访问平台才是实现远程办公的正确选择。通过 Splashtop 等远程访问平台，用户可以安全地远程访问托管设备。用户可以利用远程访问平台访问办公设备，VPN 相关的漏洞则会荡然无存。
关键4步以确保远程团队安全的4个关键步骤
1.确保远程访问解决方案具备所需的安全功能
如果要在公司系统和远程设备之间建立安全的远程连接，则需符合以下两项要求：
第一，要确保公司设备的访问权限易于管理；
第二，要确保远程传输的数据不会被第三方获取。
但要做到以上两点，部署的远程访问解决方案需具备一系列可靠的安全功能。这些功能可以帮助公司控制数据的安全，同时又不会阻碍员工访问数据。
远程访问解决方案需具备基本的安全功能，以保护用户帐户不被攻击，阻止未经授权的第三方访问用户设备，比如双因素身份验证（2FA，可确保设备或用户的真实身份）以及设备验证和多级密码安全策略。
其他需具备的安全功能包括：
支持 AES 256位加密算法的行业标准 TLS 1.2 用于远程连接
远程连接通知
屏幕自动锁定和会话空闲超时
复制/粘贴控件
文件传输控制
远程打印控制
锁定 Streamer 配置
代理服务器验证
数字签名的应用程序
会话、文件传输和历史日志记录
安全的远程访问解决方案首先要做到“仅允许已获授权的用户和设备访问托管设备”，这是零信任安全网络环境的关键要素之一。
2.设置适当的权限
安全的远程访问解决方案要支持按需设置用户访问权限，以更大限度增强安全性。简言之，公司希望员工仅能远程访问工作所需的设备。
但很多时候，远程员工被赋予的访问权限却远超所需，这往往会为黑客创造更多攻击机会。精细化访问权限控制有效减少了黑客可采取的攻击途径。
Splashtop 等安全的远程访问解决方案支持按照个人和群组来设置访问权限，便于 IT 管理员大规模管理访问权限。
3.监测、维护和更新
公司系统如果不能实时监控，那么即使安全防御措施做得再严密，系统也会随着时间的推移而越来越不堪一击。安全的远程访问解决方案应该易于公司监控远程访问，要能在员工建立远程连接时及时通知公司相关人员。同时，还要便于公司了解员工计算机状态和软件安装的最新情况。
软件通知功能可以帮助公司确保员工的应用程序保持最新版本。毕竟，过时的软件��才是“漏网之鱼”，往往可成为黑客攻击的主要目标。除此之外，公司还希望能够借助软件系统跟踪库存，提供简单易懂的会话、文件传输以及更改相关的日志记录。
最后也是最重要的一点，远程桌面解决方案本身要支持免费下载所有的安全更新和补丁，而且下载要简单易操作。这样可以确保公司及员始至终都能使用安全的最新版远程访问应用程序。
4.设定期望值并开展培训
员工既是最有效的安全屏障，也是最大的安全隐患。通过公司政策为员工设定合理的安全目标，培养员工的安全意识，让员工了解其在网络风险中的作用，这一点对于营造安全的数据环境大有裨益。
远程办公政策中可以明确规定哪些数据可以下载，哪些数据只能在办公室访问。员工要了解如何处理健康档案、商业机密等敏感信息，以及如何满足各项合规标准。
远程办公政策还应针对员工个人设备制定相关规定，明确指出员工可将个人设备用于公司业务的方式和时间，并告知员工在发现任何可疑活动或疑似网络攻击时如何向相关部门报告。
对远程员工进行安全培训时，要时刻提醒员工即使居家办公也必须遵循与在办公室相同的程序，明确规定远程办公时文件的存储位置以及远程设备的安全防御措施。
虽然网络钓鱼攻击并非远程办公期间独有的安全事件，但出了办公室，员工往往更容易掉以轻心。有报告显示，约一半的安全漏洞均由网络钓鱼或恶意软件攻击造成。
如果员工了解网络钓鱼和恶意软件攻击的相关注意事项并知道如何应对这类攻击，那么员工自然会成为公司的第一道安全防线。
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许多公司仍计划让员工继续居家办公。公司制定正确的安全政策和规划，有助于应对不断增加的网络安全风险。一方面要保护公司设备，另一方面要为员工提供安全访问工作所需软件和文件的方式方法。
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