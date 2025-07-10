Splashtop 如何支持 DORA、NIS2、ENS、TISN 和 CRA 合规

随着网络威胁的演变和加剧，全球各地的政府和监管机构正在实施更严格的标准，以确保数字韧性，特别是在关键和高风险行业中。
从欧洲的数字运营弹性法案（DORA）到澳大利亚的可信信息共享网络（TISN），组织面临的压力越来越大，需要采用安全设计的技术，提高其IT生态系统的可见性，并加强对运营中断的防御。
无论您是金融机构、政府机构，还是支持受监管实体的服务提供商，与这些框架保持一致已不再是可选项；这是一个基础性要求。这就是值得信赖的技术合作伙伴发挥关键作用的地方。
在本文中，我们将分解关键的网络安全法规（DORA、TISN、ENS、NIS2和网络弹性法案），并探讨Splashtop如何支持组织实现其运营弹性、安全性和合规性目标。
网络安全法规的上升趋势
近年来，不同地区引入了几项主要的网络安全法规。虽然每个框架都有其自己的范围和执行模式，但它们都反映了全球提高数字弹性和减少网络事件、数据泄露和运营停机风险的努力。
DORA（数字运营弹性法案）
由欧盟引入的DORA专注于确保金融实体的数字运营弹性。它为管理ICT风险、报告事件、测试系统和监控第三方提供商制定了严格的指南。
TISN（可信信息共享网络）
TISN是澳大利亚政府的一项倡议，旨在加强关键基础设施的安全性。它鼓励公共和私营部门组织共享威胁情报并合作提高网络安全准备。
ENS（Esquema Nacional de Seguridad）
西班牙国家安全框架为公共部门组织提供网络安全指南。ENS概述了关于访问控制、风险评估、可追溯性和安全配置的要求。
NIS2（网络和信息系统安全指令）
NIS2 是一项更新的欧洲指令，扩展了其前身NIS1的范围。它适用于更多的行业和实体，要求更强的安全实践、更好的事件报告以及对供应链风险的更严格监督。
网络弹性法案（CRA）
CRA是一个拟议的欧盟法规，专注于确保硬件和软件产品在其生命周期内的安全性。它强调安全开发实践、漏洞管理和合规标签。
各法规的核心主题
尽管在地理位置和执行上存在差异，DORA、TISN、ENS、NIS2和网络弹性法案都共享几个核心原则。这些共同要求反映了向主动风险管理、安全数字基础设施和弹性IT运营的更广泛转变。
1. 安全的远程访问
组织必须确保任何形式的远程连接，无论是员工、供应商还是支持团队，均经过加密、身份验证，并仅限授权用户使用。
2. 事件检测和响应
法规要求组织快速检测网络安全威胁并有效响应。这包括记录访问、监控用户行为，并制定明确的响应程序。
3. 审计日志和可追溯性
维护可审计的访问�和活动记录是必不可少的。日志应保留、防篡改，并可供内部审查或外部审计。
4. 第三方风险管理
实体不仅对自身的安全负责，还对其供应商和服务提供商的安全负责。这包括评估供应商风险并确保围绕网络安全的合同义务。
5. 补丁和漏洞管理
过时或未打补丁的系统是主要的风险因素。法规强调需要及时打补丁、漏洞扫描和所有系统和软件的生命周期管理。
6. 加密和数据保护
敏感数据必须在传输和静止时加密。组织还需遵循隐私法律，如GDPR和CCPA，并防止未经授权的数据暴露。
Splashtop如何符合关键法规要求
Splashtop基于行业最佳实践和全球合规标准构建。通过ISO/IEC 27001和SOC 2 Type 2认证，Splashtop与DORA、NIS2、ENS和网络弹性法案等其他框架紧密对齐。下面，我们分解了Splashtop如何映射到每个法规的优先事项。
支持DORA要求
数字运营弹性法案要求金融实体加强其数字基础设施并最大限度地降低ICT风险。Splashtop 在几个关键方面支持这一点：
使用256位AES加密、TLS和多因素身份验证的安全远程访问
详细的会话日志和设备验证以确保可追溯性和责任
通过 Splashtop AEM 进行补丁管理和自动漏洞扫描
职责分离和基于角色的访问控制以限制暴露
符合ISO和SOC 2的要求，涵盖DORA风险管理和报告期望的主要组件
在TISN中实现威胁可见性
TISN专注于澳大利亚关键基础设施的协作和威胁情报。Splashtop通过以下方式支持这些目标：
提供所有远程会话的实时日志记录和监控
允许IT团队安全高效地支持��远程设备
提供精细的访问控制以最大限度地减少不必要的暴露
支持跨混合环境的可审计性和透明性
满足ENS控制
西班牙的ENS框架概述了公共部门IT安全的要求。Splashtop通过以下方式与ENS保持一致：
强大的身份验证机制，包括MFA和SSO集成
通过详细的活动日志和会话录制实现完全可追溯性
加密通信以满足保密性和完整性标准
可自定义的访问控制以支持最小特权原则
Splashtop 的NIS2准备
NIS2扩展了欧洲的网络安全义务。Splashtop通过以下方式帮助受监管实体合规：
通过始终可用的远程访问支持业务连续性
为远程设备启用端点可见性和控制
为IT服务提供商提供安全的第三方访问
通过其零信任设计和认证足迹与供应链安全要求保持一致
符合网络韧性法案（CRA）原则
CRA强调安全产品设计和市场后责任。Splashtop的安全架构和集中管理功能支持这些优先事项：
采用安全设计的方法，强制加密、基于角色的权限和设备身份验证
通过Splashtop AEM进行漏洞管理，以实现主动修复
集中部署和策略执行以确保一致的保护
频繁的产品更新以应对新发现的威胁
这些功能共同将Splashtop定位为在受监管行业中运营的组织的可靠、安全意识解决方案。
以全球安全标准为后盾
Splashtop 与全球合规标准的对齐是其安��全优先方法的基石。虽然各地区的监管要求有所不同，但像ISO/IEC 27001和SOC 2 Type 2这样的认证作为基础基准，展示了Splashtop对数据保护、运营完整性和持续风险管理的承诺。
ISO/IEC 27001认证
Splashtop保持 ISO/IEC 27001认证，这是信息安全管理系统的国际标准。这确保Splashtop遵循结构化、定期审计的流程来管理风险、保护信息资产和客户数据。
SOC 2 Type 2 合规
SOC 2 Type 2 报告验证了Splashtop在安全性、可用性、处理完整性、机密性和隐私方面符合严格标准。这项第三方审计确认Splashtop的内部控制在一段时间内有效运行。
支持GDPR和CCPA
Splashtop遵循关键的隐私法规，包括 通用数据保护条例（GDPR） 和 加州消费者隐私法案（CCPA）。这确保用户数据以透明、负责和强有力的隐私保护方式处理。
HIPAA和FERPA准备
Splashtop被用于医疗和教育环境中，数据安全至关重要。其架构支持符合HIPAA的医疗组织和处理学生数据的FERPA机构。
FIPS合规加密
对于公共部门和政府用例，Splashtop 支持FIPS 140-2合规加密模块。这确保加密标准符合美国联邦安全指南。
为什么 Splashtop 是受监管组织的可信赖合作伙伴
金融、政府、教育和关键基础设施中的组织需要的不仅仅是远程访问。他们需要安全、合规且为控制而构建的��解决方案。出于这个原因，Splashtop 被全球数以千计的企业所信赖。Splashtop 提供强大的安全性、可见性和灵活性组合，帮助团队在保持生产力的同时满足合规义务。
1. 灵活的部署选项
Splashtop 提供基于云和本地部署。这对于具有严格数据驻留或内部合规要求的组织尤其有价值。
2. 集中管理和精细的访问控制
IT管理员可以从单一仪表盘管理用户、设备、权限和策略。精细访问控制确保合适的人访问合适的系统。
3. 会话日志和监控
每个远程会话都可以实时记录、录制和监控。这允许完全的可追溯性，并支持DORA、ENS和NIS2下的审计需求。
4. 为任何设备提供安全的远程支持
通过支持Windows、macOS、Linux、iOS、Android和Chromebooks，Splashtop使IT团队能够支持多样化的员工队伍而不影响安全性。
5. 实时补丁和端点自动化
Splashtop AEM通过自动化补丁部署、漏洞扫描和库存跟踪帮助组织维护安全态势。
6. 企业级加密和身份验证
Splashtop 使用256位AES加密和TLS来保护会话。多因素身份验证和设备验证提供进一步的保护。
Splashtop 帮助组织满足各种合规要求，提高运营效率，并减轻远程工作环境中的安全风险。
立即开始使用Splashtop
无论您是在为DORA做准备，导航NIS2要求，还是在响应网络弹性法案时加强内部控制，拥有合适的工具至关重要。Splashtop 为您的团队提供安全、高性能的访问和支持工具，符合当今全球法规的核心期望。
我们的ISO和SOC 2认证，加上企业级安全功能和端点自动化能力，使Splashtop成为需要展示韧性、透明度和控制的组织的明智选择。
探索Splashtop的解决方案，请求个性化演示，或开始免费��试用，看看我们如何帮助您的组织在实现合规期望的同时实现无缝生产力。