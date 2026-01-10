在2026年，网络安全将永远改变。听起来虽然夸张，但这确实是每年都在变化，因为网络犯罪分子使用的技术和网络安全技术都在不断发展。然而，随着人工智能驱动的网络攻击的加速、远程和混合办公带来的攻击面扩大以及监管压力的增加，2026年承诺将是一个不同寻常的年份。
到2025年，数据泄露的平均成本已超过400万美元，其中大部分泄露是由于人为错误（包括凭证被盗和网络钓鱼攻击）造成的。AI在网络安全中的使用帮助减少了漏洞成本并更快地检测到攻击，但同时，现在20%的漏洞涉及AI。
类似这样的趋势为即将到来的一年奠定了基础，因此公司做好准备的最佳方法就是了解即将到来的变化。考虑到这一点，我们整理了2026年需要警惕的十大IT安全风险，以便您能够做好准备迎接新的一年。
1. AI 驱动的网络钓鱼和社会工程
人工智能的爆炸性增长对企业而言既是福也是祸。当组织一直在寻找利用人工智能增强工作流程的方法时，网络犯罪分子也在这样做。生成性和代理型人工智能使得攻击者更容易进行伪装、鱼叉式网络钓鱼和商业电子邮件诈骗，这些攻击几乎难以区分，导致攻击数量增加且效果更佳。
到2026年，我们可能会看到这些攻击进一步增长，因为多模态AI和自动化使得大规模的针对�性攻击成为可能。通过语音克隆技术，攻击者可以复制CEO的声音并使用它进行针对性的攻击。
那么，解决方案是什么呢？结合技术和培训可以帮助改善公司对这些网络攻击的防御。使用多因素身份验证和身份验证等验证工具可以帮助阻止攻击者。尽管如此，也应该对员工进行培训，学习如何防止网络钓鱼，识别预警信号，并使用基于行为的检测最佳实践。
2. 自动化恶意软件和实时利用
自动化正在提高我们识别和应对网络威胁的速度，但同时也在加速攻击。借助自动化，网络犯罪分子可以比以往更快地发现漏洞、生成漏洞利用程序，并部署恶意软件。
以往，零日漏洞的利用窗口通常需要数周时间。现在，只剩下几个小时了。如果公司不能迅速修补其漏洞，它们很快就会被利用。
自动化威胁的解决方案是自动化防御。实时补丁解决方案、端点检测和响应 (EDR) 以及威胁情报可视化可以帮助应对这些日益增长的威胁。例如，Splashtop AEM 支持实时、事件驱动的补丁管理，当策略触发时立即部署更新，与计划工具相比显著减少补丁延迟。
3. 身份和访问攻击
我们的身份从未像我们想象的那样安全，尤其是在凭证盗窃、会话劫持和合成身份创建日益增长的情况下。即使是多因素身份验证也可能因MFA疲劳攻击而不堪重负，在这种攻击中，攻击者向用户发送大量身份验证请求，直到其中一个被批准。
因此，身份保护和身份验证将在2026年成为关键的安全问题。公司应该投��资零信任安全、强大的特权访问控制和抗钓鱼的身份验证工具，以保护账户并在账户被破坏时保持网络安全。
4. 云和API暴露
云技术一直是远程和混合办公的重要组成部分，并推动了各个规模企业的生产力提升。然而，多云环境的快速扩展和API驱动的架构也带来了配置错误和权限漂移的风险，这可能会带来自身的安全风险。
到2026年，我们可以预期会看到更多的攻击，这些攻击将扫描暴露的API和薄弱的身份和访问管理(IAM)配置，然后利用这些漏洞渗透网络。
公司应通过实施严格的身份和访问管理（IAM）配置和投资于姿态管理来防御这些攻击。定期配置审计也是识别弱点并在攻击者动手之前解决这些问题的关键。
5. 供应链和第三方漏洞
针对供应商、软件即服务 (SaaS) 工具、软件库和服务提供商的攻击并不是什么新鲜事。这些是公司每天必须防御的已知威胁。然而，到2026年，风险将继续增加。
随着AI驱动的侦察技术的增长，更广泛的依赖链和对上游组件、供应链及第三方的快速利用将成为更大的目标和风险。如果供应商的技术被攻破，就可能被用来攻击无数客户，令所有人面临风险。
组织应关注供应商风险评分，以确保他们与拥有强大安全政策的安全供应商合作。透明的软件物料清单（SBOM）也将有助于安全性，企业应该投资于受监控的软件分发工具，以更好地管理其网络上的软件部署。
6. 勒索软件的重塑
勒索软件的增长由AI驱动的目标和三重勒索策略推动，罪犯不仅盗取和加密受害者的数据，还威胁相关第三方并可能泄露被盗数据。不幸的是，这种情况将继续，攻击不仅专注于窃取数据，还包括导致操作停机。
企业可以通过减轻其影响来防御勒索软件。这包括创建脱机备份、数据分段、实施强大的用户访问控制，以及当然，迅速修补漏洞以防止其被利用。
7. 物联网、边缘和远程设备的漏洞
物联网、边缘设备和其他远程设备是混合办公的强大工具，但也为攻击开辟了新途径。未管理设备的增长为攻击者创造了新的机会，尤其是当他们可以利用弱密码、过时的操作系统和不安全的远程访问时。
公司可以通过投资于补丁自动化工具来管理这些漏洞，以保持远程端点的更新，并通过资产发现来防止忽视任何设备。零信任网络访问也是一种有用的安全功能，它确保即使远程端点受到损害，也只有授权和经过身份验证的用户才能访问网络。
8. 内部风险和人为错误
内部威胁通常是对企业最重大的风险。这些威胁不一定来自怀有恶意动机的不满员工；它们可能只是由于忙于工作的团队成员的人为错误。
随着劳动力的增长，风险也随之增加。随着大量混合办公员工使用多种工具，误配置或处理敏感数据不当的风险增加，从而导致漏洞或内部数据泄露。
企业可以投资各种工具来抵御这些威胁。实施特权访问管理 (PAM) 和最小特权访问有助于确保被破坏的帐户对数据和公司网络的访问受到限制。同时，会话监控工具可以识别任何危险或可疑行为。
使用具有强大远程访问治理的解决方案也可以在很大程度上确保网络和数据的安全，即使面临人为错误。
9. 旧系统和补丁延迟
保持系统打补丁并完全更新是基本的网络安全最佳实践，通常是IT合规性的要求。然而，许多组织仍在使用无法快速更新，甚至根本无法更新的旧系统。
鉴于自动化漏洞利用的增加，缓慢的补丁周期和过时的终端设备可能会成为重大责任。如果设备、应用程序或操作系统长时间未打补丁，攻击者很容易利用它尤其是在他们利用零日漏洞时，这会成为一个容易入侵的点。
因此，公司将希望使用实时补丁自动化和快速漏洞修复，例如Splashtop AEM的自动补丁管理。拥有检测威胁、隔离受感染设备和按需解决漏洞的工具将有助于在设备被利用之前保持安全和更新。
10. 数据隐私和合规差距
2026年将生效的新全球法规将加大数据隐私执行力度，并增加不合规的处罚。审计记录不足、终端管理不善或远程访问监督薄弱的公司，将面临未能满足合规要求的风险，并可能导致重大处罚。
当然，处罚本身并不是最糟糕的部分。这些法规对于确保网络安全是必要的，如果一家公司未能满足其要求，它在网络攻击后可能会面临额外的损失。
公司需要投资于可靠的日志记录和设备合规性报告，以及安全的访问工作流程，以确保其网络的安全和充分监控。这将有助于提高安全性并确保合规性，因此他们可以面对2026年，知道他们对网络安全进行了适当的投资。
IT 领导者应如何优先考虑他们的 2026 年安全策略
随着2026年的开始，IT领导者和决策者应该如何准备应对这些新的和不断增长的威胁？尽管日益增长的安全风险可能看起来令人生畏，但所有这些风险均可通过预见和准备来应对。
关键的第一步是围绕身份优先和零信任原则进行整合。这些依赖用户身份作为主要的安全元素，并遵循“永不信任，总是验证”的原则，以始终确保用户经过身份验证，并且他们的访问权限仅限于他们所需的工具和网络区域。这不仅提高了账户安全性，还限制了被入侵账户可能造成的损害。
修补是网络安全的另一个重要元素，因为针对新发现的漏洞的网络攻击发生得如此之快，使得及时修补比以往任何时候都更加关键。企业需要提高打补丁的速度并减少修复漏洞的平均时间，以应对现代威胁。
此外，随着远程和混合办公的持续增长，IT 和安全团队需要对端点、云以及第三方应用和集成进行可见性管理。如果他们的可视性受到限制，攻击者就有容易利用的途径，因此网络安全需要全方位的视角。
同样，远程工作的增长意味着安全的远程访问是必不可少的。组织必须确保他们使用的远程访问软件可靠、安全，并符合适用的安全法规，以便进行顺畅的安全远程办公。
最后但同样重要的是，自动化是加强检测、响应和合规过程的强大工具。使用自动化工具，例如 Splashtop AEM，可以让组织快速检测和响应分布式端点上的威胁，帮助他们领先于自动化威胁。
Splashtop在2026年如何加强您的安全态势
尽管2026年有新的和不断增加的威胁，但市场上已有解决方案可以帮助您更好地防御这些威胁。因此，如果您需要强大的工具用于远程访问、远程支持和自动化终端管理，Splashtop 拥有您所需的一切，包括：
1. 使用零信任原则的安全远程访问
Splashtop 提供安全的远程访问，使员工能够从任何设备、任何地方访问他们的工作设备。它让远程访问高效且无缝，同时通过安全工具保护账户、设备和网络，这些工具包括基于角色的访问控制（RBAC）、多因素身份验证、设备身份验证、会话日志记录等。
2. 使用 Splashtop AEM 实时补丁管理和漏洞修复
虽然自动化攻击导致了更大的威胁和缩短的漏洞修复窗口期，但Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 可以通过实时补丁管理和漏洞修复来保护设备。这些工具在各个终端上推出操作系统和第三方应用程序更新，保持它们的修补状态，并通过基于CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）的洞察减少暴露时间。
3. 完整的端点可见性
IT 团队需要对他们的端点有完整的可视性，Splashtop AEM 提供了这种可视性。这包括对软件和硬件版本及状态、补丁、合规基线等的可见性。通过这种可见性，IT 团队可以帮助缓解与云、第三方 API、IoT 设备、遗留系统等相关的风险。
4. 集成支持和远程故障排除
没有人喜欢等待IT支持，尤其是在安全问题上。幸运的是，Splashtop 的远程故障排除能够快速修复被破坏或故障的终端，并且其集成支持有助于减少安全事件或补丁失败期间的停机时间。这有助于在保持效率和安全性�的同时，使设备尽快保持运行。
结论
2026年有望成为变革之年，但也将带来日益增长的网络威胁。人工智能和自动化工具等技术的增长使得不法分子能够更快、更有效地进行攻击。不过，它也让我们可以更有效地防御它们。
在未来的一年中，无论企业是继续支持远程和混合办公，还是推动返工，都需要主动监测、强大的身份控制和实时补丁来确保端点安全。这些网络安全措施将有助于防御日益增长的威胁，并配合强大的安全协议和员工培训。
防御这些日益增长的威胁需要安全且可靠的远程访问、支持和终端管理软件。通过Splashtop，您可以让员工从任何设备安全办公，让IT人员从任意地点支持远程端点，并通过为现代时代打造的自动补丁和安全工具保护您的端点。
将 Splashtop 作为您 2026 年安全策略的一部分，您将能够在任何地方安全工作，并在整个网络中保持安全。今天就通过免费试用体验一下，为新的一年开个好头: