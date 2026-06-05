使用 Splashtop 在家里进行有效的入门和培训

教育机构、气象学家、新闻广播员、游戏开发者、建筑师、零售商、政府机构等等，已经迅速适应了在家工作。他们都是潮流引领者，因为这是前所未有的大规模尝试 – 气象学家没有远程运行天气报告，工作室没有在家中制作视频，建筑师也没有从他们的 iPad 创建 3D 模型。
Splashtop 等远程桌面解决方案使他们能够远程进入他们的专用工作站并访问他们许可的“重型”软件，就好像它们就在面前一样。Splashtop 具有高性能、高安全性、低延迟和市场上最低的价格，是许多人在家工作的首选解决方案。
随着各个组织开始居家办公，新的远程需求应运而生 - 新员工入职。
居家办公时代日益严峻的挑战：远程培训和入职
直到最近，当我们开始一项新工作时，我们会与团队会面，在会议室参加实践培训，跟随团队成员学习并从他们那里获得在职培训。即使新员工在另一个城市，他/她也将根据需要飞去和专家见面并向他们学习。所有这些事情现在似乎遥不可及。根据角色的不同，有时可以通过协作和交流进行培训，尤其是在所使用的应用程序全部基于 cloud。但是，上述专业人员需要经过培训才能使用位于远程无人值守工作站上的应用程序？在这种情况下，如何有效地开展员工入职培训和其他培训？
那些基本在接受全日制训练的学生如何呢？教师如何通过这种资源密集型应用程序继续教授学生？
同时远程访问计算机是最有效的解决方案
远程入职和开展培训的解决方案确实非常简单 – 如果您不能实际坐在计算机旁，则只需远程访问即可，就像坐在计算机前一样。只需 3 个简单步骤：
在工作站上安装 Splashtop streamer
在您的笔记本电脑或移动设备上下载 Splashtop Business 应用
通过在需要访问工作站上的应用程序和数据时启动应用来立即进行远程访问
您知道最棒的是什么吗？
两个用户可以远程进入同一台计算机，并且可以看到彼此的鼠标光标。
这使培训师和受训者可以同时访问同一应用程序，因此可以无缝地传输知识。新员工可以跟随他们的团队成员学习处理项目，而教室可以通过项目培训和帮助学生。
此外，如果您使用 iPad、Surface Pro 或您可以在其中进行注释的任何移动设备远程访问计算机，则您可以使培训/教学更具交互性并且更有效。Splashtop 提供了广泛的设备支持 – 您可以从任何计算机或移动设备远程访问任何 PC、Mac 或 Linux 计算机。
Splashtop 的高性能和低延迟使您可以实时访问远程应用程序。您可以远程进行有效的培训，而不会因连接延迟而感到沮丧。
气象学家如何远程培训新的团队成员
Marquee Broadcasting 旗下 ABC 子公司在 WMDT 的首席气象学家 Daniel Johnson 使用 Splashtop 远程培训了新招募的气象学家。Daniel 在新员工首次跟随他学习时，远程进入他们的气象图形计算机，然后远程实践。培训还涉及一些任务，例如远程剪辑天气视频，以及在家使用远程图形计算机展示天气报告。�总而言之，培训在两个星期内完成，之后便由新员工播出。在这里阅读整个故事。
免费试用SPLASHTOP REMOTE ACCESS
借助 Splashtop Remote Access，用户不仅可以安全地远程访问工作站，还可以在家中授课、培训和帮助新员工入职。
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