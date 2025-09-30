VPN的慢速是否会影响居家工作时的工作效率？

由于新冠疫情的爆发，许多公司不得不在一夜之间实现虚拟化，必须帮助员工居家办公。各公司已经启用业务连续性计划、灾难恢复计划或疫情政策，匆忙开始建设基础设施，以支持员工的居家办公计划。
这种基础设施的很大一部分是 VPN，公司历来将其用于远程连接办公室网络和计算机。使用这种传统解决方案的公司非常清楚方案会带来的问题。继续阅读，详细了解这些问题以及远程访问软件如何帮助解决这些问题。
VPN –传统解决方案及其问题
使用VPN是公司远程访问办公网络并访问工作计算机的传统方法。现在，随着公司不得不尝试虚拟化并为所有员工提供在家办公的功能，VPN问题变得更加严重，并阻碍了正常业务。
1：在当今的 BYOD 时代，员工被迫使用办公电脑
按照VPN的设置方式，来自受感染设备的连接可能会感染整个办公计算机和资产网络。 这就是为什么雇主坚持通过公司发行的设备进行连接，并需要确保所有设备都免受恶意软件的侵害，以最大限度地减少风险敞口。 这很难执行和维护，因为越来越多的员工更喜欢在工作中使用个人设备（自带设备）。
2：当有多名员工同时连接时，性能会降低
如果 VPN 网关负载过高，即许多员工同时通过 VPN 连接，则性能会下降并造成延迟。 然后，公司必须寻找其他方法来卸载 VPN，这样员工才能不受干扰地工作。
3：这是一种安全风险
尽管公司强制使用公司发布的受保护设备，但他们无法确保受感染的设备无法访问其网络。 如果发生这种情况，受感染的设备可能会感染整个公司网络及其上的资产。
4：难以设置和使用
在这种情况下，当在家工作并通过VPN进行连接的员工异常激增时，公司需要随时随地部署基础架构，以适应不断增加的连接数量。 这意味着购买、配置和设置额外的 VPN 网关。 这很快就变得乏味和昂贵了。
此外，让员工使用VPN也不容易。它涉及多个步骤，并记住不同应用程序的多个登录名。再加上连接速度慢，延迟高和性能低下，您的员工会感到不高兴并降低生产力。
5：不适合长期居家办公
VPN 可能有助于员工快速连接到办公室计算机并完成任务。 但它可能不像这个小时所需要的长期在家办公解决方案那样奏效。 当员工完全在家工作时，即使他们在做个人任务，他们也能一直与 VPN 保持连接。 这VPN就更是超负荷了，而且公司带宽的使用效率不高。
6：需要其他应用才能进行远程控制
在使用 VPN 访问办公网络时，员工需要连接到 RDP 等其他应用程序才能远程访问他们的计算机。 这使得公司的维护和员工的连接变得很复杂。
Splashtop –出色的VPN替代方案
如上所述，VPN是用于远程连接到办公室网络的传统解决方案，并且不能满足当今员工的技术�趋势和远程访问需求。类似Splashtop这样的多功能的远程访问工具可以更好地满足需求。为什么这样？
Splashtop 使用户能够通过任何个人 Windows 或 Mac 计算机甚至是 iOS 或安卓移动设备访问工作计算机。 它
促进 BYOD 的增长趋势。
Splashtop使用快速的高性能技术 ，使您就像坐在远程计算机前一样访问远程计算机，而不会出现滞后或连接问题。
通过带有AES 256位加密的TLS 1.2，设备身份验证，两因素身份验证，多级密码安全性和许多其他安全功能，Splashtop 提供了安全的远程连接 。此外，员工无需访问整个网络即可访问其办公计算机，从而消除了承受其他办公资产的风险 。
与 VPN 不同，它很容易扩大规模，以应对在家办公的员工人数的突然增加。 在工作计算机上批量部署Splashtop代理很容易，然后员工可以通过任何设备上的Splashtop应用程序一键访问它们。 此外，通过与 Active Directory 或单点登录集成，员工可以通过一个密码进行连接。 它是
非常易于设置和使用，而且更具成本效益。
Splashtop 是非常理想的解决方案，既适合长期居家办公，也能应对临时的远程需求。员工可以远程连接工作计算机，也可以使用个人设备完成工作，无需像使用 VPN 连接一样加载公司网络带宽。
您不仅可以使用Splashtop完全控制您的远程桌面计算机，而且还可以获得其他功能，例如会话录制、远程打印、共享桌面、日志审计等。
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