网络诈骗可能影响任何家庭
$21B2025 年美国报告的诈骗损失，较前一年增长 26%。
22K+美国的 AI 驱动诈骗报告，包括深度伪造和商业电子邮件诈骗。
$38K60 岁及以上成年人平均损失，共计损失 77 亿美元。
来源：FBI Internet Crime Report，2025
超越传统 Antivirus 的防护
全面防护，外加标准防病毒软件不具备的功能。
几分钟内即可获得保护
选择适合的方案
选择适合个人或家庭的套餐。
下载并安装
在设备上安装 Shield，或将设置发送给家人。
已受保护
保护功能会在后台静默运行。
来自抢先体验用户的选择，守护父母、孩子和自己。
“有个骗子让我爸安装一个远程程序。结果被 Shield 拦截了。就那一下，这钱花的永远值。”
抢先体验用户，37岁 - 儿子，为了保护父亲设备安全
来自抢先体验用户的选择，守护父母、孩子和自己。
“有了 Shield 我们就能安心浏览网页，不用担心误点。”
抢先体验用户，67岁，有3个孩子
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“以前每次妈妈说‘微软有人打电话来了’，我都会惊慌失措。现在不会了。”
早期访问用户，53岁 - 女儿，为了保护目前设备安全