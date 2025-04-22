SOAR：通过自动化和编排变革网络安全

有时候，安全威胁似乎多到让任何组织都无法适当地保护其所有系统和终端。如何管理所有安全性并及时响应威胁？
有了SOAR，他们不必单独完成。SOAR，代表“安全、编排、自动化和响应”，使用自动化响应帮助IT团队快速应对安全威胁并解决漏洞。
那么，什么是网络安全中的SOAR，它如何运作，以及是什么让它成为如此强大的安全工具？让我们来探讨一下……
什么是SOAR？
SOAR是一套软件程序，旨在通过集成自动化响应来协助IT团队。它将威胁和漏洞管理、事件响应和安全操作结合成一个自动化系统，实现快速便捷的网络安全。
SOAR系统旨在自动识别威胁并实施响应，提高安全操作的效率，同时减轻IT团队的负担。
为什么SOAR很重要？
SOAR 安全帮助组织快速响应事件，提高运营效率，同时降低人为错误的风险。这对网络安全非常有利，因为它帮助公司建立更好的防御措施，以抵御黑客和病毒，同时更快地响应和解决事件。
SOAR安全为安全和威胁管理增加了自动化，增强了IT安全团队的工具和功能，帮助他们尽可能快速和准确地处理安全威胁。随着网络威胁不断增长并找到新的方法来破坏账户、设备和网络，对强大网络安全的需求从未如此迫切。
SOAR如何工作？
SOAR集成了安全工具，自动化工作流程，并提供实时响应能力，利用预定��义的工作负载、机器学习和数据分析来高效管理事件。
SOAR的核心由三个关键组件组成：编排、自动化和响应。这些组件结合使用时，可以显著提高IT安全效率。
Orchestration 允许IT团队协同工作，以统一的方法解决其网络环境。这使用工具结合内部和外部威胁数据，团队可以用来识别任何安全情况的根本原因。
自动化消除了（或至少减少了）耗时的手动步骤的需求。这可以自动执行诸如管理用户访问和质量日志的任务，使得执行通常需要多个工具或步骤的任务变得简单。
响应决定了当安全威胁出现时，组织的行动方式。SOAR使组织能够以更少的人为错误和更高的效率来计划、协调和管理其威胁响应。
安全编排、自动化和响应的3个核心要素
我们可以将SOAR分为三个核心组件：安全自动化、安全编排和集中情报。每个部分在SOAR平台的整体功能中都扮演着关键角色，并实现快速、自动化的安全响应。
1. 安全自动化
安全自动化使用工具和平台来自动化安全任务和流程，从而简化操作，提高效率，并减少重复的手动任务的需求。这包括广泛的安全流程，包括漏洞管理、威胁检测和事件响应工作流。
2. 安全编排
虽然安全自动化可以提高速度和易用性，但安全编排则专注于提升安全操作的整体效果和效率。这涉及使用安全工具和技术，包括防火墙、SIEM和漏洞扫描器，以简化集中安全生态系统内的工作流程。
因此，适当的安全编排可以带来更快的事件响应、更好的协作以及对组织安全和威胁的更好可见性。
3. 集中化智能
集中情报将一切整合在一起，使安全团队能够从多个来源和解决方案中收集和分析数据。然后可以分析这些数据以识别安全事件或漏洞并做出相应响应。
此外，集中化的情报可以帮助自动化事件响应，例如隔离受感染的设备或阻止可疑活动。
SOAR如何简化安全操作并提高效率
现在我们了解了SOAR是什么以及它如何工作，我们需要看看它的影响。SOAR平台可以帮助简化安全并提高效率，但了解它们如何管理这一点也很重要。
SOAR提高效率的第一个方法是通过自动化重复性任务。这使员工有时间专注于更复杂或紧迫的事务，同时快速执行否则需要额外时间和精力的流程。
SOAR 还通过自动化威胁检测和响应来减少响应时间。在处理网络威胁时，每一秒都很重要，因此能够快速反应可以节省宝贵的时间并最大限度地减少潜在损害。
SOAR还可以提高威胁检测和响应的准确性。自动化工具可以在瞬间分析大量数据和活动，同时将人为错误的可能性降到最低，因此您不仅反应更快，而且更准确。
SOAR的有效用例
那么，如何在您的安全操作中使用SOAR？有许多不同的用例，这些用例会因行业和企业而异，但常见的包括：
事件响应： SOAR解决方案可以帮助快速识别和响应安全事件，例如恶意软件感染、网络钓鱼骗局，甚至可疑的登录尝试。
管理安全操作： 网络安全可能是一个复杂的问题，涉及许多动态部分。SOAR通过自动检查威胁、更新数据库、分配事件严重性等来管理安全操作。这有助于简化安全性，使日常操作更高效和有效。
威胁狩猎： SOAR可以快速扫描系统，使用威胁情报工具和潜在风险的综合数据库，寻找妥协、恶意软件、病毒等的迹象。
创建一个连贯的安全策略： 鉴于安全的复杂性和需要考虑的众多因素，IT团队很难制定完全连贯的安全策略。SOAR 可以帮助团队确保所有基础都得到覆盖，并为高效和整体的网络安全提供有价值的反馈。
SIEM vs SOAR：了解它们如何协同工作以加强安全性
SOAR可能看起来与SIEM（安全信息和事件管理）相似，但两者并不相同。然而，它们可以一起使用以改善安全操作。
SIEM是一种提供实时安全监控和分析的安全软件。它通过从多个来源收集数据，汇总这些数据，并创建网络上任何与安全相关事件的概览，以便可以识别和解决这些事件。
主要区别在于SIEM专注于监控和分析数据，而SOAR则旨在自动化和管理事件响应。因此，这两者可以结合使用来收集和处理安全数据——事实上，许多 SOAR 平台将 SIEM 工具作为其安全编排的一部分。
从SOAR解决方案中获得最大价值的最佳实践
这引出了一个主要问题：如何从您的SOAR解决方案中获得最大价值？遵循这些最佳实践将帮助您最大化价值：
正确配置 是确保SOAR安全解决方案能够访问其运行所需的所有系统和数据的关键。如果您的系统配置不当，您将错过关键细节和自动化潜力。
员工培训 有助于确保您的团队了解SOAR解决方案的工作原理以及如何使用它来改善日常工作和效率。
集成现有系统，以便SOAR解决方案可以正确地自动化、监控和管理您的安全。
持续监控和改进解决方案的性能，以确保其被充分利用并达到标准。
如何为您的组织需求选择合适的SOAR平台
当您寻找SOAR平台时，找到一个符合您业务需求的平台非常重要。在为您的组织选择解决方案时，请考虑以下几点：
规模和可扩展性：您需要一个不仅能匹配公司规模，还能随之增长的解决方案。
安全需求：考虑您的安全需求，包括设备数量、网络规模以及面临的威胁，然后确保您能找到一个匹配的平台。
预算：您会希望一个平台提供您所需的所有工具和功能，但也不会超出您的预算；货比三家，直到找到最佳功能和最佳价格。
集成：如果SOAR平台无法与您现有的基础设施配合使用，那它对您没有任何好处。确保找到一个可以与您的网络和现有解决方案集成的。
易用性：过于复杂的平台对您的IT团队没有好处；确保找到一个在解决方案质量和易用性之间取得平衡的。
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