增强现实：远程支持的变革者

既想提高远程协作效率又想减少停机时间？继续阅读，了解 Splashtop 远程支持的新增 AR 功能。
对于当今的 IT 团队而言，增强现实（AR）远程支持正迅速成为颠覆性服务。新冠疫情爆发前，IT 支持专业人员已经顾此失彼、穷于应付。但随着疫情逐渐平息、商业开始回暖，IT 技能缺口和人员短缺只会不断扩大。事实上，根据 Field Service USA，73%的组织表示，劳动力老龄化对其现场服务运营构成潜在威胁。
同时，IT 团队必须应对日益增长的网络安全威胁环境。此外，支持更多远程工作者和远程地点的需求也在增加。AR 为远程支持增加了全新的功能，使 IT 团队能够以更少的资源完成更多工作。这就是为什么 Gartner 预测到 2025 年，超过 50% 的现场服务管理部署将包括移动 AR。
真实场景中的 AR 支持
Splashtop AR 通过远程摄像头访问和 AR 注释功能提高协作效率。参考下图，了解 Splashtop 的全新 AR 解决方案。
Splashtop AR 远程服务兼具 AR、音频和摄像头共享功能。如果用户在远程办公场所遇到问题，可以立即与远程 IT 技术员共享其正在使用的任何设备的摄像头。然后，技术员（和用户）可以直接在屏幕上进行注释。技术员和用户可以通过独有的颜色区分各自的注释内容（见上图）。
Splashtop AR 的优势
AR 支持在各行各业都越来越重要。企业可以为更多用户提供更好、更快的支持，而无需扩大其 IT 帮助台人数。同时，企业还能获得以下四个高投资回报率的好处：
减少停机时间：通过交互式 AR 注释和双向通信功能远程指导现场人员解决问题，从而减少停机时间。
提高技术员的工作效率：通过远程诊断和故障排除功能使技术员能够支持多个异地场所，减少上门服务。
知识共享与协作：帮助现场的非技术人员解决问题，为现场学徒提供二级技术指导。
提高客户和员工满意度：在资深远程技术员的帮助下指导员工或客户解决技术问题，从而提高首次呼叫解决率。
如果移动现场团队需要其他技术或管理专业人员的指导，Splashtop AR 则可发挥其重要价值。有些人还使用 Splashtop AR 帮助现场工作人员或支持客户。在这两种情况下，通常利用视觉辅助手段远程解决产品设置、硬件、重新布线等问题。
早期通过 AR 远程支持受益的行业
零售和酒店管理业
对任何行业而言，时间就是金钱。但如果零售店的顾客找不到自己需要的商品或无法确定商品价格，他们则会去别处。同样，如果餐馆无法及时为顾客上菜，顾客也会去往其他餐馆。有时或许只是因为一次糟糕的经历。
零售和酒店管理业务的运营时间往往是企业 IT 员工和移动技术人员的“下班时间”。在没有 AR 辅助支持之前，为快速解决技术问题，零售和酒店管理企业别无他法，只能请技术员紧急上门服务，费用高得离谱。
除了处理故障修复问题之外，酒店服务企业还在主动将更新后的系统部署到远程地点。他们依靠当地员工与远程IT 帮助台技术人员配合，完成安装、测试并让所有系统投入运行。
零售和酒店业在增强现实方面有很多共同点。通过AR辅助远程支持，这些企业得以弥补现场技能和知识的空缺。现在，一位没有 IT 技能的餐厅经理可以连接到 IT 帮助台，按照指导完成所需的操作，并以与现场技术人员相同的方式解决问题。
以 Paniceus Systems IT 专业团队为例。该团队为 Peter Pane 提供 IT 支持，Peter Pane 是一家不断发展的连锁餐厅，在德国和奥地利开设46家分餐厅。Peter Pane 的员工注重的是服务质量，而不是技术。借助 Splashtop AR，Paniceus 可以轻松地从一个集中位置为他们提供支持。更重要的是，该团队将设备停机时间缩短了50%。
“现在 IT 可以说，‘让我看看问题在哪’，受支持的用户可以看到技术员直接指出问题所在，还能在共享视频中进行注释。任何用户都能理解。电缆更换、重启等问题也非常容易解决。” – Paniceus 的 IT 主管 Björn Runge
现场服务、维护以及 MSP
需要现场服务和维护的企业也能从 AR 中获益良多，其客户也同样会从中获利。根据《福布斯》报道，工业制造商每年因意外停机造成的损失预计高达500亿美元，考虑因素包括生产力下降、延误、收入损失和客户不满意。
如果服务与维护企业可以通过接听电话立即引导客户进行自我维护，从而帮助客户减少停机时间，则可视为双赢��局面。根据 TechSee 的报告，如果客户可以获得即时帮助，企业预计可减少150-500美元的上门服务费用。
同样，MSP 可以使用 AR 远程查看现场环境并指导现场人员检查电缆等问题。他们无需派遣专业人员到现场即可解决问题，从而改善客户体验。
如果需要额外的帮助，AR 还可以帮助远程资深技术员将知识与现场的学徒进行共享。即使最终仍需要资深技术员前往现场，也可以利用初次的 AR 协作使技术员能够远程评估并诊断问题。这样一来，MSP 就可以在指派资深技术员到现场之前识别和订购零件，从而节省时间和成本。
扩展 IT 帮助台以改善客户服务
如上所示，AR 还可以促进客户服务运营。IT 帮助台和客户服务团队可以通过 AR 支持提供更加流畅的优质客户体验。如果客户服务代理可以看到您的客户看到的内容，那么则可最大限度地减少现场互动，从而缩短问题解决时间并提高客户满意度。
客户只需在您的企业定制版 Splashtop 移动应用上访问 Splashtop AR，即可立即分享其在移动设备上看到的内容。您的代理可以为客户提供可视化指导，解决客户的问题。这样一来，您就可以降低成本，同时提高 CSAT 和 NPS 指数，这两项指数是客户服务领域的制胜法宝。
抓住机遇，重新展望远程支持的未来
AR 使 IT 帮助台能够提高生产力、在不同层级之间共享知识、增强客户体验并减少停机时间。毫无疑问，AR 为 IT 帮助台创造了一个巨大机遇，可以帮助他们在一夜之间重新构思并改进其运营方式。
是否准备升级改造 IT 帮助台远程支持？立即试用 Splashtop Enterprise 的便捷插件——Splashtop AR！
Splashtop Enterprise 的特价 A/R 插件
Splashtop Enterprise 是一个很棒的单一解决方案，您可以在其中配置所需数量的远程计算机访问和遠端电腦支援技术人员许可证。
如何获得特价 A/R 工具？
联系我们的销售团队，获取 Splashtop Enterprise 许可定价相关信息，了解所需的远程访问和支持技术用户的数量，咨询特价产品增强现实远程支持插件相关信息。
最终用户可以利用此插件在移动设备上打开 Splashtop 应用，这样技术员就能通过手机摄像头查看用户正在进行的操作，帮助用户解决问题。技术员在修理设备时需要远程专家的帮助，同时也有很多用户在使用这台设备，这种使用场景非常常见。
立即试用 Splashtop Enterprise 的 Splashtop AR 插件！