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IT support utilizing Splashtop within a Freshservice ticket to initiate a remote access session

Freshservice 中的远程桌面 – 如何设置

Trevor Jackins
阅读时间：4分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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IT 服务台和支持团队可以在 Freshservice 票证中使用 Splashtop 启动远程访问会话以提供即时支持。了解如何开始使用此集成。

您是 Freshservice 客户，正在寻找最佳解决方案来为您的用户提供远程桌面帮助？

如果是，那么 Splashtop Remote Support 是个不错的选择。

通过 Splashtop + Freshservice 远程访问集成，只需几次单击即可从 Freshservice 工单中启动对客户设备的远程访问会话！客户端设备上无需安装。

有什么优势？与其他远程支持工具相比，Splashtop 每年可立省数百甚至数千美元。与 Freshservice 集成的其他远程支持方案的定价相比，Splashtop 可立省：

  • 75%一年与TeamViewer相比

  • 70%一年与BeyondTrust（原Bomgar）相比

  • 每年50%与 LogMeIn Rescue

Splashtop 是适合服务台团队使用的高性价比远程支持工具。免费试用一个星期，亲自体验！

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这是有关如何设置和使用与 Freshservice 集成的 Splashtop 远程访问的概述。

如何使用 Splashtop 在 Freshservice 中设置远程访问

安装和设置只需几个步骤，几分钟即可完成。如果您已经是 Freshservice 用户，请按照以下步骤将 Splashtop 集成到 Freshservice 平台中：

  1. 立即订购或免费试用 Splashtop Remote Support 以及 PSA 工单 & ITSM 集成插件（自动包含在免费试用版

  2. 在本地计算机（技术人员计算机）上安装 Splashtop Business App

  3. 转到在 Freshworks Marketplace 中找到的 Splashtop 集成应用，然后单击“安装”

  4. 按照创建 API 密钥说明操作，然后在安装集成应用时将其插入 Key（密钥）字段

如何通过 Splashtop 在 Freshservice 中提供远程支持

A screenshot of a help desk ticket interface displays ticket details, requester info, and an APPS section with the Splashtop app and a button labeled Create an SOS download link, highlighted by a pink box.

完成集成步骤后，只需单击几下即可启动到用户 Windows 或 Mac 计算机的远程桌面会话。

以下是在 Freshservice 中启动远程访问会话的过程：

  1. 在 Freshservice 票证中，在“应用”部分中打开 Splashtop，然后选择 Create an SOS download link（创建 SOS 下载链接）按钮

  2. 单击“插入下载链接到工单注释中”，以将 SOS 下载链接插入到工单中。最终用户将能够看到此链接，然后选择此链接以运行 SOS 应用。或可选择该图标以复制下载链接并通过其他方式发送给用户。

Screenshot of a support ticket interface showing an Apps section with the Splashtop app. The Connect button is highlighted by a red box and arrow, offering options to connect or insert a download link.

SOS 应用确实需要安装在最终用户设备上，因为它是一次性可执行文件

  1. 当最终用户单击链接时，他们将运行 SOS 应用，该应用将显示已经与您的帐户绑定的会话代码。

  2. 最后，你（技术员）可以点击 "连接 "按钮，启动远程连接。

单击 Connect（连接）按钮后，远程访问会话将启动，并会弹出一个窗口，向您实时显示远程计算机的屏幕。您将能够控制远程计算机以执行所需的任何支持任务。

A screenshot of a note entry form showing session details, including start time, computer, accessed by, accessed from, duration, and a file upload. There are options to attach a file and toggle visibility to the customer.

在远程会话中，您将能够使用 Splashtop SOS 独立工具中提供的生产力功能，包括文件传输、聊天、共享技术人员桌面、远程重启等。

关闭远程会话时，单击 Freshservice 中的 Close support case（关闭支持案例）按钮。会话信息（包括文件传输历史记录）将自动填充在 Freshservice 票证中。

Splashtop 的其他功能？

除了以低成本从 Freshservice 内进行快速、可靠和安全的远程访问外，订阅 Splashtop SOS Unlimited 还将让您获得一下额外的好处：

  1. 您将能够远程访问移动设备以提供按需支持。除 Windows 和 Mac 计算机外，Splashtop SOS Unlimited 还使您可以访问 iOS 和 Android 设备以提供有人值守的支持。

  2. 您可以将远程桌面客户端应用部署到托管计算机上，以进行无人值守的远程访问。通过将 Splashtop Streamer 部署到托管计算机上，即使没有最终用户在场，您也可以随时从任何设备远程连接到它们。

  3. 您将节省大量年度费用。如上所述，Splashtop 是最有价值的远程支持工具，与更昂贵的产品相比，它将大大帮助您降低成本。

立即开始

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