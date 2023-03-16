Freshservice 中的远程桌面 – 如何设置

IT 服务台和支持团队可以在 Freshservice 票证中使用 Splashtop 启动远程访问会话以提供即时支持。了解如何开始使用此集成。

您是 Freshservice 客户，正在寻找最佳解决方案来为您的用户提供远程桌面帮助？

如果是这样，Splashtop SOS 就是您的不二选择。

借助 Splashtop SOS + Freshservice 远程访问集成，您只需单击几下，就可以从 Freshservice 票证中启动对客户计算机的远程访问会话！无需在客户端设备上进行安装。

最好的优点？与其他远程支持工具相比，Splashtop SOS 每年可以为您节省数百甚至数千美元。相比 Freshservice 集成的其他远程支持软件包的定价，Splashtop 可以为您节省：

75%一年与TeamViewer相比

70%一年与BeyondTrust（原Bomgar）相比

每年50%与 LogMeIn Rescue

Splashtop SOS 是服务台团队的最佳价值远程支持工具。您可以免费试用一个星期，亲自进行尝试！

这是有关如何设置和使用与 Freshservice 集成的 Splashtop 远程访问的概述。

如何使用 Splashtop 在 Freshservice 中设置远程访问

安装和设置只需几个步骤，几分钟即可完成。如果您已经是 Freshservice 用户，请按照以下步骤将 Splashtop 集成到 Freshservice 平台中：

如何通过 Splashtop 在 Freshservice 中提供远程支持

完成集成步骤后，只需单击几下即可启动到用户 Windows 或 Mac 计算机的远程桌面会话。

以下是在 Freshservice 中启动远程访问会话的过程：

在 Freshservice 票证中，在“应用”部分中打开 Splashtop，然后选择 Create an SOS download link（创建 SOS 下载链接）按钮 点击 "将下载链接插入票据评论"，将SOS的下载链接插入票据中。 你的终端用户将能够看到这个链接，并选择它来运行SOS应用程序。 或者，你可以选择图标来复制下载链接并通过其他方式发送给你的用户。

（ SOS 应用确实需要安装在最终用户设备上，因为它是一次性可执行文件 ）

当最终用户单击链接时，他们将运行 SOS 应用，该应用将显示已经与您的帐户绑定的会话代码。 最后，你（技术员）可以点击 "连接 "按钮，启动远程连接。

单击 Connect（连接）按钮后，远程访问会话将启动，并会弹出一个窗口，向您实时显示远程计算机的屏幕。您将能够控制远程计算机以执行所需的任何支持任务。

在远程会话中，您将能够使用 Splashtop SOS 独立工具中提供的生产力功能，包括文件传输、聊天、共享技术人员桌面、远程重启等。

关闭远程会话时，单击 Freshservice 中的 Close support case（关闭支持案例）按钮。会话信息（包括文件传输历史记录）将自动填充在 Freshservice 票证中。

我还可以使用 Splashtop SOS 做什么？

除了以低成本从 Freshservice 内进行快速、可靠和安全的远程访问外，订阅 Splashtop SOS Unlimited 还将让您获得一下额外的好处：

您将能够远程访问移动设备以提供按需支持。除 Windows 和 Mac 计算机外，Splashtop SOS Unlimited 还使您可以访问 iOS 和 Android 设备以提供有人值守的支持。

您可以将远程桌面客户端应用部署到托管计算机上，以进行无人值守的远程访问。通过将 Splashtop Streamer 部署到托管计算机上，即使没有最终用户在场，您也可以随时从任何设备远程连接到它们。

您将节省大量年度费用。如上所述，Splashtop 是最有价值的远程支持工具，与更昂贵的产品相比，它将大大帮助您降低成本。

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