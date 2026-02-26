为什么端点安全操作变得越来越难
终端环境比以往更加分散。混合办公、远程设备和混合操作系统增加了IT和安全团队必须支持的端点数量，通常资源有限。
同时，终端安全操作变得更加复杂。安全团队依赖先进平台来检测和调查威胁，而IT团队负责部署软件、维护端点准备状态，并在出现问题时支持响应工作。当这些职责在不同的工具中处理时，即使是常规的安全操作也会变慢。
为了解决这个挑战，Splashtop 宣布了Splashtop AEM（自主终端管理）与 CrowdStrike Falcon®平台之间的集成，帮助企业简化 Windows 环境中的终端安全操作。该集成使策略驱动的Falcon传感器部署成为可能，并通过Splashtop提供操作可见性，同时CrowdStrike仍然是端点检测、调查和响应的记录系统。
端点管理与端点安全之间的操作差距
终端 管理和终端安全平台的设计目的不同，通常由不同的团队负责。像CrowdStrike Falcon这样的端点安全平台专注于检测、调查和响应。端点管理平台专注于部署、配置和持续的端点操作。
这种分离在日常安全工作流程中造成了操作上的差距。部署安全代理、维护终端保护覆盖范围或为调查准备受影响的设备等任务通常需要IT团队在安全控制台之外工��作。团队之间的协调可能涉及手动检查、工具切换和交接，这会减慢执行速度。
当安全事件发生时，这一差距变得更加明显。安全团队在安全平台内调查威胁，而IT团队可能需要提供端点访问、验证系统状态或使用单独的工具支持响应操作。即使安全控制如预期般运行，断开的工作流程也可能增加不必要的运营负担。
Splashtop和CrowdStrike的集成旨在操作层面上解决这一差距。该集成使 Splashtop Autonomous Endpoint 成为可能
管理以支持基于策略的CrowdStrike Falcon传感器部署，并提供操作可视性以了解终端保护状态，同时安全调查和响应继续在Falcon平台内进行。
Splashtop和CrowdStrike集成所提供的功能
Splashtop AEM与CrowdStrike Falcon平台的集成旨在简化端点安全操作，同时保留已建立的安全工作流程和所有权。
通过 Splashtop AEM 进行集中式 Falcon 传感器部署
通过此集成，IT 团队可以直接从 Splashtop AEM 控制台管理 CrowdStrike Falcon 传感器的安装。通过终端安全策略可以自动化传感器的部署，有助于在分布式多平台环境中标准化推出及持续管理。这减少了人工工作量，帮助确保一致的部署，而不需要安全团队改变他们在Falcon平台上的操作方式。
高级终端安全可见性，而无需更改安全工作流程
该集成还提供从Splashtop中对端点安全态势的集中、高级可视性。团队可以确认Falcon传感器的安装情况，查看保护状态，并了解分配的终端安全策略。CrowdStrike通过Falcon控制台提供威胁情报和响应能力，包括在需要深入调查或补救时。
延长现有CrowdStrike投资的价值
对于已经使用CrowdStrike的组织，与Splashtop AEM的集成旨在通过更强的协调来提升这一投资，而不是改变安全团队的运作方式。
通过简化Falcon传感器的部署并提供集中的操作可见性，Splashtop有助于减少在分布式环境中维护端点覆盖所需的开销。IT 团队可以更高效地处理部署和日常运营任务，而安全团队则继续依赖 Falcon 平台进行检测、调查和补救。
集成还减少了常规工作流程中的工具切换。团队无需在多个控制台之间移动来确认部署状态或端点就绪情况，而是在Splashtop中获得高级可见性，并转向CrowdStrike进行深入的安全分析。这在改善协调的同时，将CrowdStrike保留为安全操作的记录系统。
这些功能共同帮助组织从现有的CrowdStrike部署中获得更多的运营价值，提高效率和协调性，同时不会干扰已建立的安全流程或所有权。
此集成的目标用户是谁
Splashtop 和 CrowdStrike 的集成是为希望在不改变安全团队检测或响应威胁的方式的情况下改进端点安全操作执行的组织而构建的。
这尤其适用于：
负责端点部署和维护的IT团队：管理软件部署、配置和端点准备的团队，这些团队分布在多平台环境中，并希望能够更有效地大规模部署和管理Falcon传感器。
使用CrowdStrike Falcon作为其记录系统的安全团队：依赖CrowdStrike进行检测、调查和补救的组织，并希望在减少Falcon控制台之外的操作摩擦的同时保留这些工作流程。
支持混合和分布式员工队伍的组织：端点分布在办公室、家庭和远程地点的环境，使得一致的部署和操作可见性更难以维持。
希望在不整合安全所有权的情况下简化操作的团队：希望在不合并工具、重新定义职责或中断现有安全流程的情况下，更好协调 IT 和安全团队的企业。
使用 Splashtop AEM 和 CrowdStrike 入门
客户可以直接通过Splashtop购买CrowdStrike的终端检测与响应（EDR）和托管检测与响应（MDR）解决方案，从而简化采购和初始部署。从那里，Falcon 传感器的安装和持续管理可以通过 Splashtop AEM 进行，这使得 IT 团队能够更有效地支持安全操作。
有关通过Splashtop提供的可用EDR和MDR选项的更多详细信息，请参见支持产品的Splashtop EDR 和 MDR 附加组件 页面。
操作简单而不妥协于安全控制
随着端点环境变得更加分散，改善IT运维和安全团队之间的协调变得越来越关键。Splashtop AEM 与 CrowdStrike Falcon 平台之间的集成旨在更好地协调 IT 运营和安全团队。
通过简化Falcon传感器的部署，提供集中化的运作可视性，并在需要采取行动时启用对终端的安全访问，Splashtop帮助减少端点安全操作中的摩擦。
Splashtop与CrowdStrike携手帮助组织简化端点安全操作，加强团队之间的协调，更高效地管理分布式环境，同时不影响控制力或责任感。
立即开始免费的Splashtop AEM试用。