Splashtop 与 Freshservice 的远程桌面集成 - IT Chronicles 专题报道

Splashtop 的首席技术官及联合创始人 Phil Sheu 在 IT Chronicles 中接受专访时介绍了 Splashtop 与 Freshservice 的新型远程访问和控制集成。通过集成，Freshservice 用户能够从 Freshservice 票证中启动对客户端计算机的远程访问会话。
探讨发生在 Freshwork 的年度博览会和大会 Refresh 19 上，Splashtop 也是该论坛的赞助商。Splashtop 在活动中宣布了与 Freshservice 的新集成。
关于 Splashtop Freshservice集成
通过集成，您可以使用 Splashtop SOS 服务从 Freshservice 票证中远程访问客户的计算机。连接后，您将可以实时查看和控制他们的计算机。
您将能够使用 Windows 和 Mac 远程计算机访问 Splashtop SOS 中提供的功能（包括文件传输、聊天、远程重新启动、共享技术人员桌面等）。所有远程会话均已完全加密。连接关闭后，会话信息将自动记入 Freshservice 票证中。
您可以首先使用 Splashtop SOS 免费试用版。然后从 Freshworks Marketplace（即将推出）中下载免费的 Splashtop 插件即可！了解有关设置 Splashtop 与 Freshservice 集成的更多信息，或立即开始试用 SOS。试用后，Freshworks 集成将与 Splashtop SOS Unlimited 版配合使用。
其他 Splashtop 远程访问解决方案
Splashtop 提供了最有价值的远程访问和远程支持解决方案。对于需要从任何设备远程工作的工具的业务专业人员来说，Splashtop Business Access 无疑是最佳选择。希望对其托管计算机随时进行无人值守远程访问，以便提供支持的 IT 和 MSP 可以在Splashtop Remote Support 中找到所需信息。