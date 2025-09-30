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Phil Sheu, the CTO and co-founder of Splashtop, who was featured in IT Chronicles

Splashtop 与 Freshservice 的远程桌面集成 - IT Chronicles 专题报道

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop 的首席技术官及联合创始人 Phil Sheu 在 IT Chronicles 中接受专访时介绍了 Splashtop 与 Freshservice 的新型远程访问和控制集成。通过集成，Freshservice 用户能够从 Freshservice 票证中启动对客户端计算机的远程访问会话。

探讨发生在 Freshwork 的年度博览会和大会 Refresh 19 上，Splashtop 也是该论坛的赞助商。Splashtop 在活动中宣布了与 Freshservice 的新集成。

Using Remote control to support your Customers
Using Remote control to support your Customers

关于 Splashtop Freshservice集成

通过该集成，您可以使用 Splashtop Remote Support 服务从 Freshservice 工单远程访问客户设备。一旦连接，即可实时查看和控制客户设备。

还能使用 Splashtop Remote Support 中的 Windows 和 Mac 远程电脑访问功能（包括数据传输、聊天、远程重启、共享技术员桌面等）。所有远程会话都完全加密。一旦远程连接关闭，会话信息将自动记录到 Freshservice 工单。

立即免费试用 Splashtop Remote Support。只需从 Freshworks Marketplace 下载免费的 Splashtop 插件（即将推出）即可！了解如何设置 Splashtop 与 Freshservice 的集成，或可立即免费试用。试用结束后，Freshworks 集成可与 Splashtop Remote Support 版本配合使用。

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其他 Splashtop 远程访问解决方案

Splashtop 可提供高性价比远程访问和远程支持解决方案。Splashtop Remote Access 适用于想从任意设备实现远程办公的商业专业人士。SRS Premium 适用于想要随时无人值守远程访问托管设备以提供支持的 IT 和 MSP。

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