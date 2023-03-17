Splashtop 与 Freshservice 的远程桌面集成 - IT Chronicles 专题报道

Splashtop 的首席技术官及联合创始人 Phil Sheu 在 IT Chronicles 中接受专访时介绍了 Splashtop 与 Freshservice 的新型远程访问和控制集成。通过集成，Freshservice 用户能够从 Freshservice 票证中启动对客户端计算机的远程访问会话。

探讨发生在 Freshwork 的年度博览会和大会 Refresh 19 上，Splashtop 也是该论坛的赞助商。Splashtop 在活动中宣布了与 Freshservice 的新集成。

Using Remote control to support your Customers

关于 Splashtop Freshservice集成

通过集成，您可以使用 Splashtop SOS 服务从 Freshservice 票证中远程访问客户的计算机。连接后，您将可以实时查看和控制他们的计算机。

您将能够使用 Windows 和 Mac 远程计算机访问 Splashtop SOS 中提供的功能（包括文件传输、聊天、远程重新启动、共享技术人员桌面等）。所有远程会话均已完全加密。连接关闭后，会话信息将自动记入 Freshservice 票证中。

您可以首先使用 Splashtop SOS 免费试用版。然后从 Freshworks Marketplace（即将推出）中下载免费的 Splashtop 插件即可！了解有关设置 Splashtop 与 Freshservice 集成的更多信息，或立即开始试用 SOS。试用后，Freshworks 集成将与 Splashtop SOS Unlimited 版配合使用。

免费试用

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Splashtop 提供了最有价值的远程访问和远程支持解决方案。对于需要从任何设备远程工作的工具的业务专业人员来说，Splashtop Business Access 无疑是最佳选择。希望对其托管计算机随时进行无人值守远程访问，以便提供支持的 IT 和 MSP 可以在Splashtop Remote Support 中找到所需信息。

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