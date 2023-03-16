Fedora 远程桌面 | 如何远程访问和控制

远程访问在 Fedora 29-31 上运行的 Linux 计算机。比 VNC 好。从任何其他设备访问您的远程计算机。免费试用。

是否想从任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备远程访问 Fedora Linux 计算机？免费试用 Splashtop 远程桌面软件，看看它多么简单有效。

最近，我们所有人都学到了很多关于远程访问计算机有多重要的经验教训。无论是需要居家办公还是在旅途中，返回办公室都并不是随时可以的，甚至是不可能的。

但是现在，借助 Splashtop 强大的远程桌面工具，您可以从几乎任何设备以及任何可以访问 Internet 的地方远程访问和控制所有 Fedora 机器。

如何设置 Splashtop Fedora 远程桌面并免费试用：

注册免费试用 Splashtop Business Access 安装 在你想远程控制的Fedora计算机上。 安装 在你想用来远程访问你的Linux电脑的一个或多个设备上。 Splashtop 商业应用程序可以安装在Windows 、Mac、iPhone、iPad、Android 、和Chromebook设备上。 就这样！每当您要远程访问计算机时，请打开应用程序，然后单击以连接到 Fedora 系统。

进入远程桌面连接后，您就可以控制 Fedora 系统并执行任何任务，就好像您在计算机前面一样。使用 Splashtop，从跨平台设备进行远程工作比以往任何时候都容易。

Splashtop Linux 远程桌面目前支持 Fedora 29-31以及其它 Linux 平台，如 Ubuntu Desktop 16.04、18.04、20.04、CentOS 7和8、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7.3-8.1 和 Raspberry Pi 2或更高版本。

亲自了解为什么超过3000万人已经信任 Splashtop 远程连接到他们的计算机。立即开始免费试用！

免费试用

Splashtop SOS（用于 IT 和帮助台）和 Splashtop Remote Support（用于 MSP ）中还提供了从另一台设备到 Linux 计算机的远程桌面。

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