Fedora 远程桌面 | 如何远程访问和控制

远程访问在 Fedora 29-31 上运行的 Linux 计算机。比 VNC 好。从任何其他设备访问您的远程计算机。免费试用。
是否想从任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备远程访问 Fedora Linux 计算机？免费试用 Splashtop 远程桌面软件，看看它多么简单有效。
最近，我们所有人都学到了很多关于远程访问计算机有多重要的经验教训。无论是需要居家办公还是在旅途中，返回办公室都并不是随时可以的，甚至是不可能的。
但是现在，借助 Splashtop 强大的远程桌面工具，您可以从几乎任何设备以及任何可以访问 Internet 的地方远程访问和控制所有 Fedora 机器。
如何设置 Splashtop Fedora 远程桌面并免费试用：
安装
在你想远程控制的Fedora计算机上。
安装
在你想用来远程访问你的Linux电脑的一个或多个设备上。 Splashtop 商业应用程序可以安装在Windows 、Mac、iPhone、iPad、Android 、和Chromebook设备上。
就这样！每当您要远程访问计算机时，请打开应用程序，然后单击以连接到 Fedora 系统。
进入远程桌面连接后，您就可以控制 Fedora 系统并执行任何任务，就好像您在计算机前面一样。使用 Splashtop，从跨平台设备进行远程工作比以往任何时候都容易。
Splashtop Linux 远程桌面目前支持 Fedora 29-31以及其它 Linux 平台，如 Ubuntu Desktop 16.04、18.04、20.04、CentOS 7和8、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7.3-8.1 和 Raspberry Pi 2或更高版本。
亲自了解为什么超过3000万人已经信任 Splashtop 远程连接到他们的计算机。立即开始免费试用！
Splashtop SOS（用于 IT 和帮助台）和 Splashtop Remote Support（用于 MSP ）中还提供了从另一台设备到 Linux 计算机的远程桌面。