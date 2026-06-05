Fedora 远程桌面 | 如何远程访问和控制

远程访问在 Fedora 29-31 上运行的 Linux 计算机。比 VNC 好。从任何其他设备访问您的远程计算机。免费试用。
想使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问 Fedora Linux 电脑？试一试 Splashtop 远程桌面软件，体验这款软件的简单高效。
最近，我们所有人都学到了很多关于远程访问计算机有多重要的经验教训。无论是需要居家办公还是在旅途中，返回办公室都并不是随时可以的，甚至是不可能的。
但是现在，借助 Splashtop 强大的远程桌面工具，您可以从几乎任何设备以及任何可以访问 Internet 的地方远程访问和控制所有 Fedora 机器。
了解 Fedora 远程桌面
Fedora 远程桌面指使用其他设备远程访问和控制 Fedora Linux 计算机的功能。这一功能适用于多种场景，比如远程办公、IT 支持以及远程访问文件或应用程序。以下是您需要了解的 Fedora 远程桌面相关信息：
什么是 Fedora Linux？
Fedora 是一款广受欢迎的开源 Linux 发行版，以其先进的功能和强大的性能而著称。通常用于服务器环境、开发和个人计算。Fedora 的灵活性和频繁更新使其成为许多用户和组织的首选。
为什么要使用 Fedora 远程桌面？
远程访问：无论居家办公、出差还是需要远程管理服务器，都能随时随地访问 Fedora 系统。
生产力：即使不在办公桌前，也能持续在 Fedora 设备上无缝办公。尤其适用于远程员工或系统管理员。
支持：IT 专业人员无需前往现场即可排除和管理 Fedora 系统故障，从而缩短响应时间，提高支持效率。
Fedora 远程桌面的工作原理
远程桌面解决方案，如Splashtop，在您的本地设备和远程Fedora系统之间建立安全连接。这个连接使您可以像直接坐在 Fedora 桌面环境前一样进行交互。您可以像在本地一样轻松运行应用程序、访问文件和执行任务。
适用于 Fedora 的远程桌面访问的主要功能：
跨平台兼容性：从各种设备访问您的 Fedora 设备，包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook。
高性能流式传输：享受高清显示和低延迟的流畅性能，这是软件开发或系统管理等任务的关键。
安全性：远程连接经过加密，确保远程访问数据时的安全。
使用 Splashtop 访问 Fedora 远程桌面，就能以用户友好且高效的方式来连接 Fedora 系统，这是传统远程访问工具的可靠替代方案。
使用 Splashtop 设置 Fedora 远程桌面的4个步骤
立即注册 Splashtop Remote Access 免费试用版。
在要远程控制的 Fedora 计算机上安装 Linux Streamer。
在用于远程访问 Linux 电脑的一台或多台控制端设备上安装 Splashtop Business 应用。Splashtop Business 应用可安装在 Windows、Mac、iPhone、iPad、安卓和 Chromebook 设备。
就这样！每当您要远程访问计算机时，请打开应用程序，然后单击以连接到 Fedora 系统。
远程桌面连接成功后，可以控制 Fedora 系统然后完成任何工作，就像在这台远程电脑前一样。Splashtop 让跨平台远程办公变得简单。
Splashtop Linux 远程桌面目前支持 Fedora 29-31以及其它 Linux 平台，如 Ubuntu Desktop 16.04、18.04、20.04、CentOS 7和8、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7.3-8.1 和 Raspberry Pi 2或更高版本。
立即开始使用 Splashtop：从任意设备远程访问 Fedora Linux 计算机
亲自了解为什么超过3000万人已经信任 Splashtop 远程连接到他们的计算机。立即开始免费试用！
Splashtop Remote Support（适用于 IT 和帮助台）还支持从其他设备远程访问 Linux 计算机。