Red Hat Linux 远程桌面 – 远程访问 RHEL

远程访问 RHEL 计算机。运行 RHEL 7.3-8.1 的 Linux 计算机的远程桌面。从任何计算机、平板电脑或移动设备进行访问。立即免费试用！

如果您是在家中或在旅途中工作，则可能需要一段时间才能在办公室或在家中访问台式计算机。如果该桌面恰巧在 Linux 操作系统（在 RHEL 发行版上）上运行，则您没有很多工具可以支持对计算机的访问。

幸运的是，Splashtop Business Access 支持 Red Hat Linux 的远程桌面。您可以从任何其他设备远程连接到计算机，并感觉就像坐在 Red Hat 计算机的前面一样。

如何免费设置 RHEL 远程桌面：

开始您的免费试用 Splashtop Business Access（不需要信用卡或承诺）。 在要远程访问的 Red Hat Enterprise Linux 计算机上安装 Linux Streamer 。 将 Splashtop Business App 安装在您要远程控制的设备上。您可以在任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备上安装该应用程序。 你都准备好了! 打开Splashtop Business App，点击你的远程电脑，启动远程桌面连接到你的RHEL电脑。

连接后，您就可以控制远程计算机并像就在其前面一样对其进行操作。无论使用什么设备，只要可以访问 Internet，就可以远程访问 RHEL 计算机。打开任何文件并与远程计算机上的任何程序进行交互。

Splashtop Linux 远程桌面当前支持 RHEL 7.3-8.1 以及其他 Linux 平台，如 CentOS 7和8、Ubuntu Desktop 16.04、18.04和 20.04、Fedora 29-31和 Raspberry Pi 2或更高版本。

Red Hat 计算机从未如此普及。Splashtop 远程桌面连接可靠，快速且安全。立即免费试用。

免费试用

Splashtop SOS（用于 IT 和帮助台）和 Splashtop Remote Support（用于 MSP）中也提供了 Linux 的远程桌面。