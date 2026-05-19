CentOS远程桌面 - 远程访问& 控制 CentOS 7& 8

远程访问在 CentOS 7 和 CentOS 8 上运行的 Linux 计算机。可以从任何计算机、平板电脑或移动设备进行访问，感觉就像在远程计算机前一样。免费试用。
如今，我们比以往任何时候都更多地在路上或在家里工作。 但有时你可能真的需要访问位于你办公室或留在家里的特定电脑。
远程访问软件已在很大程度上解决了这个问题，但是许多解决方案并不支持所有操作系统，而 Linux 经常是不被支持的那个。那么，如何访问运行在 Linux 上的远程计算机，尤其是运行在 CentOS 发行版上的远程计算机？
Splashtop Remote Access 支持对 CentOS 的远程桌面访问。快速、简单且安全。支持从任意设备远程访问和控制 CentOS 7 和 8 设备，就像在远程电脑前一样。
如何免费设置 Splashtop CentOS 远程桌面：
立即免费试用 Splashtop Remote Access（无需信用卡或任何担保）。
在要远程访问的 CentOS 7 或 CentOS 8 计算机上安装 Linux Streamer 。
将 Splashtop Business App 安装在您要远程控制的设备上。您可以在任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备上安装该应用程序。
准备完成！打��开 Splashtop Business App，然后单击要访问的计算机以启动与 CentOS 系统的远程桌面连接。
连接后，您就可以完全控制 CentOS 系统，就像坐在设备前面一样。您将能够访问任何文件，并运行远程 Linux 计算机上托管的任何软件应用程序。
Splashtop Linux远程桌面软件目前支持CentOS 7和8，以及其他Linux发行版，如Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, 和20.04，Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1，Fedora 29-31，和Raspberry Pi 2或更新版本。
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包括丰田、AT&T、State Farm、UPS 和哈佛在内的 20 多万家企业和政府机构已将 Splashtop 作为其首选的远程桌面解决方案。了解原因，立即开始您的免费试用，并在几分钟内设置您的CentOS远程桌面。
Splashtop Remote Support（适用于 IT、帮助台和 MSP）支持远程访问 Linux 设备。