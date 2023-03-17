CentOS远程桌面 - 远程访问& 控制 CentOS 7& 8

远程访问在 CentOS 7 和 CentOS 8 上运行的 Linux 计算机。可以从任何计算机、平板电脑或移动设备进行访问，感觉就像在远程计算机前一样。免费试用。

如今，我们比以往任何时候都更多地在路上或在家里工作。 但有时你可能真的需要访问位于你办公室或留在家里的特定电脑。

远程访问软件已在很大程度上解决了这个问题，但是许多解决方案并不支持所有操作系统，而 Linux 经常是不被支持的那个。那么，如何访问运行在 Linux 上的远程计算机，尤其是运行在 CentOS 发行版上的远程计算机？

Splashtop Business Access 支持对 CentOS 的远程桌面访问。它快速、简单且安全。您几乎可以从任何其他设备上远程访问和控制 CentOS 7和8计算机，就好像您坐在远程计算机的前面一样。

如何免费设置 Splashtop CentOS 远程桌面：

开始您的免费试用 Splashtop Business Access（不需要信用卡或承诺）。 在要远程访问的 CentOS 7 或 CentOS 8 计算机上安装 Linux Streamer 。 将 Splashtop Business App 安装在您要远程控制的设备上。您可以在任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备上安装该应用程序。 准备完成！打开 Splashtop Business App，然后单击要访问的计算机以启动与 CentOS 系统的远程桌面连接。

连接后，您就可以完全控制 CentOS 系统，就像坐在设备前面一样。您将能够访问任何文件，并运行远程 Linux 计算机上托管的任何软件应用程序。

Splashtop Linux的远程桌面 目前支持CentOS 7和8以及其他Linux发行版，如 Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, and 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1 。 Fedora 29-31, 和 Raspberry Pi 2 或更新的 。

免费试用

包括丰田、AT＆T、State Farm、UPS、哈佛在内的20多万家企业和政府机构已经信任 Splashtop 能满足其远程桌面需求。从今天开始免费试用，了解他们为什么这么信任Splashtop，并在短短几分钟内设置 CentOS 远程桌面。

免费试用

Splashtop SOS（用于 IT 和帮助台）和 Splashtop Remote Support（用于 MSP）中也提供了 Linux 的远程桌面。