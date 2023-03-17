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CentOS远程桌面 - 远程访问& 控制 CentOS 7& 8

作者：Splashtop Team
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远程访问在 CentOS 7 和 CentOS 8 上运行的 Linux 计算机。可以从任何计算机、平板电脑或移动设备进行访问，感觉就像在远程计算机前一样。免费试用。

如今，我们比以往任何时候都更多地在路上或在家里工作。 但有时你可能真的需要访问位于你办公室或留在家里的特定电脑。

远程访问软件已在很大程度上解决了这个问题，但是许多解决方案并不支持所有操作系统，而 Linux 经常是不被支持的那个。那么，如何访问运行在 Linux 上的远程计算机，尤其是运行在 CentOS 发行版上的远程计算机？

Splashtop Business Access 支持对 CentOS 的远程桌面访问。它快速、简单且安全。您几乎可以从任何其他设备上远程访问和控制 CentOS 7和8计算机，就好像您坐在远程计算机的前面一样。

如何免费设置 Splashtop CentOS 远程桌面：

  1. 开始您的免费试用 Splashtop Business Access（不需要信用卡或承诺）。

  2. 在要远程访问的 CentOS 7 或 CentOS 8 计算机上安装 Linux Streamer

  3. Splashtop Business App 安装在您要远程控制的设备上。您可以在任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备上安装该应用程序。

  4. 准备完成！打开 Splashtop Business App，然后单击要访问的计算机以启动与 CentOS 系统的远程桌面连接。

连接后，您就可以完全控制 CentOS 系统，就像坐在设备前面一样。您将能够访问任何文件，并运行远程 Linux 计算机上托管的任何软件应用程序。

Splashtop Linux的远程桌面 目前支持CentOS 7和8以及其他Linux发行版，如 Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, and 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1Fedora 29-31, 和 Raspberry Pi 2 或更新的

免费试用

包括丰田、AT＆T、State Farm、UPS、哈佛在内的20多万家企业和政府机构已经信任 Splashtop 能满足其远程桌面需求。从今天开始免费试用，了解他们为什么这么信任Splashtop，并在短短几分钟内设置 CentOS 远程桌面。

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Splashtop SOS（用于 IT 和帮助台）和 Splashtop Remote Support（用于 MSP）中也提供了 Linux 的远程桌面。

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