我们为什么需要安全的远程访问解决方案？

弹性工作不断增加，企业、学校以及个人需要在其“技术工具箱”中添加安全的远程访问软件。请继续阅读以了解原因。
为什么需要安全的远程访问解决方案？很高兴听到这样的问题。我们之所以认为安全远程访问解决方案是企业、学校甚至个人技术工具箱中的一个重要软件，原因有很多。今天，我们来说一说其中的几个原因。
首先让我们从基础知识开始。 什么是远程访问？ 它是指在任何时间、任何地点从另一台设备上访问一台计算机或设备的能力。 远程访问使员工有能力从家里远程进入他们的工作桌面。 它使学生能够从他们的卧室远程进入学校的计算机实验室。 当你父母在全国各地遇到技术问题时，它甚至可以让你访问他们的电脑。 虽然这只是一个简单的概要，但请查看上面链接的博客文章，以获得更深入的解释。
我们为什么需要安全的远程访问？
2022年，企业的期望是什么？对此，有人做出了几个重要的工作趋势预测。其中之一是弹性工作的持久力。新冠疫情表明员工可以居家办公，新的研究显示人们宁愿辞职也不愿回到办公室上班。弹性工作还允许公司从世界各地招揽人才。
与其因为“离职热潮”而导致员工流失，不如试一试安全的远程访问软件！Splashtop 允许您通过高清质量和远程声音实时控制办公室的计算机（可能具有强大的基础设施和高端工作站），同时不会危及您或组织的安全。
采用弹性办公的员工遇到计算机相关问题时，无需担心家庭办公室没有 IT 人员。Splashtop 允许为 IT 支持和帮助台提供按需的有人值守和无人值守远程支持。你不必煞费苦心地描述问题所在。IT 可以随时随地远程查看任何设备，并协助解决问题。
弹性办公也可以很安全
员工喜欢居家办公，黑客对此更是有过之而无不及。弹性工作层出不穷，尤其是所在地区出现新增新冠病毒变体的情况下。对于 IT 和网络安全团队而言，这意味着需要警惕的威胁在与日俱增。如果所在公司受到攻击，公司品牌会受到损害，客户和员工的信任会遭到破坏，你要为此付出代价。
Splashtop 产品旨在确保 IT 能够完全控制数据的安全性，并使员工能够灵活地从任何地方访问数据。我们的安全功能包括设备身份认证、双因子身份认证、单点登录等。
使用Splashtop 的计算机也获得了额外的安全水平。 没有必要让它们暴露在互联网或DMZ上，黑客可以轻易地扫描和攻击它们。
即使有些员工居家办公、不在公司网络中，远程访问解决方案也能降低风险，尤其是 VPN 中存在的风险。VPN 已导致网络犯罪分子利用弱密码安全性和 VPN 漏洞访问公司网络并窃取信息和数据。VPN 技术已存在数十年。大多数人都不会使用一部用了10年的手机，那为什么要依靠十多年前的技术来保护自己免受黑客攻击呢？
Splashtop 如何确��保安全性？
Splashtop 采用各种方法以确保您在任何地方工作时公司和工作内容的安全。Splashtop 安全功能包括：单点登录集成、入侵防御、双因子身份认证、多级密码安全、黑屏、自动锁屏、会话空闲超时等。
谁在使用安全远程访问？
当今远程访问解决方案的三种常见用途：
允许员工随时随地在任何设备上访问其工作计算机，而不会降低安全性
允许学生在家访问校内资源，例如实验室计算机
面向 IT 人员、帮助台团队和托管服务提供商，提供对托管计算机和 BYOD 设备的支持驱动式访问
由于新冠确诊病例激增，哈佛大学宣布将在今年一月份的前几周转向远程学习。2020年3月，许多公司和学校为让员工和学生实现安全居家办公与学习而措手不及。与其临阵磨枪，不如未雨绸缪！学校使用 Splashtop 远程桌面后，学生可以远程访问实验室计算机，教师可以远程工作，IT 可以远程支持任何设备。
学生可以在家登录其 Chromebook，使用 Adobe Creative Suite、Blender 等软件程序，像往常一样学习。学生可以随时使用动画和游戏设计应用程序，即使在本应睡觉的时间也不例外。
另外，寒冬已至，这通常意味着疾病会不断增加，天气会愈发恶劣，对驾驶构成隐患。企业要调整远程优先的心态。通过安全的远程访问，员工可以弹性办公，不受季节影响，以安全的方式保持高效。
结论
添加安全远程访问软件到你的技术工具栏可以轻松解决一系列问题，同时可以防止因“离职热潮”而造成员工流失。此外，安全的远程访问软件能够保护公司免受勒索软件和网络攻击，即使因新冠疫情或暴风雪员工无法前往办公室，也能保持团队的工作效率。