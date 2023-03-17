如何使用 iPad 远程访问 Mac

希望可以随时访问 Mac，而不需要随身携带？您只需具备 iPad 和 Splashtop 远程访问应用程序，即可随时连接到您的 Mac 计算机。

通过 Splashtop，您可以在联网的情况下使用 iPad 连接到 Mac。连接后，即可在 iPad 上查看并实施控制 Mac 的屏幕。您可以打开任何文件、使用任何应用程序，就像此刻您就在 Mac 前一样。

Splashtop 可以免费试用，只需几分钟即可完成设置。您可以按照以下步骤开始试用 Splashtop，体验使用 Splashtop 远程桌面软件从 iPad 访问 Mac 计算机的美妙！

如何从 iPad 远程访问 Mac

第1步 - 创建您的 Splashtop 帐户

创建帐户，开始免费试用 Splashtop Business Access。注册并创建帐户后，则可完全访问 Splashtop Business Access。

步骤 2：下载 Splashtop Steamer 到您的 Mac

Steamer 应用程序可帮助您从另一台设备远程访问您的 Mac。在您的 Mac 上安装 Steamer 应用。

步骤 3：下载 Splashtop Business 应用到您的 PC

您需要安装 Splashtop Business 应用到 iPad，以连接 Mac。可在 iOS 应用商店免费下载 Splashtop Business 应用。

步骤 4：只需一次点击，即可从 iPad 远程访问您的 Mac！

一切准备就绪！之后，从 iPad 远程访问 Mac 则会非常简单，只需在 iPad 上打开 Splashtop Business 应用，然后点击您想要远程访问的 Mac。

远程连接到 Mac 后，几秒即可开始远程控制。

使用 Splashtop 从 iPad 远程控制 Mac 的优势

能够远程访问 Mac 意味着您可以访问此台设备上的所有资源，而无需随身携带。您能使用 Mac 上的所有文件，也能打开并控制 Mac 上的任何应用，包括视频编辑软件等资源密集型应用程序。

作为卓越的 iPad-Mac 远程连接解决方案，Splashtop 可为您提供高清质量音视频。此外，Splashtop 还具备多项功能，可让您在远程会话中保持高效。

远程会话期间，Splashtop 支持使用多个映射到常用功能的屏幕快捷方式，以尽可能确保您能够通过 iPad 平板电脑无缝控制 MacOS 计算机。

Splashtop 具有强大的基础架构，可确保您的隐私和数据安全。我们通过 SSL 和256位 AES 端到端加密确保远程连接的安全。我们具备的其他安全功能：设备验证和双重身份验证。

立即开始

Splashtop 在全球拥有3000万用户，多次受到用户以及第三方评论网站的高分评价。Splashtop 提供远程办公、IT 远程支持等远程访问解决方案。即刻免费试用 Splashtop，让我们为您提供更好的 iPad-Mac 远程访问体验！

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