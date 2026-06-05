远程访问如何帮助会计师度过2022年报税季

对会计师来说，2022年报税季将令人非常头痛。了解 Splashtop 如何实现远程办公以及如何简化会计工作。
专家预测，今年的报税季又将是一个令人沮丧的时期。据哥伦比亚广播公司新闻网报道，美国国家税务局（IRS）本打算在在2022年报税季再招聘5000余人，但申请人数却不足200人。除了应聘人员短缺之外，美国国税局还要处理因新冠疫情而导致的滚雪球般迅速积压的延迟退税相关工作。
在接受 NPR 采访时，美国财政部副部长 Wally Adeyemo 称：“不幸的是，今年的报税季将是个令人沮丧的时期。这对纳税人来说，意味着他们要在网上报税，要采取措施，准备好报税表。因为糟糕的是，由于新冠疫情，美国国税局长期资金不足，在接听电话、处理纳税人问题方面人手越来越不足。”
不仅是美国国税局，会计师事务所也在绞尽脑汁留住人才。疫情前的会计人员流动率高达20%。整个疫情期间，这种趋势一直在持续。为什么？与其他经历“离职热潮”的行业一样，员工将职业发展、工作生活平衡以及薪酬待遇列为其离职的首要原因。
如何留住人才？
在报税季，会计师平均每周工作时常高达50到70多�个小时。1月到4月15日这段时间对会计师来说非常艰难。再加上出差时间，会计师就更加精疲力竭了。会计行业无法承受更多人才的流失，所以许多公司已经转向虚拟环境。使用恰当的软件，会计专业人员可以节省时间并缩短所需的工作时长。
会计专业人员采用安全远程访问的优势
共享文件是报税季中基本的一环。如果您的客户遍布全国，开车去客户家中或办公室访问其文件既费时又不切实际。虽然通过电子邮件来回传送文件似乎可以轻而易举解决问题，但这对您及您的客户来说是个重大的安全风险。
在过去的两年中，许多我们一度认为不可能的行业成功转向弹性办公。这其中为什么不能包括会计行业？
会计师可以通过 Splashtop Remote Access 在远程办公时安全共享和打印文件。有了 Splashtop Remote Access，可以轻松、可靠、安全地访问客户电脑。Splashtop Remote Access 可提供：
远程打印与文件共享：将文件从客户的计算机远程打印到您的打印机，或将重要文档从客户的计算机安全地传输到您的计算机。我们甚至为您提供了详细的分步指南，可帮助您远程打印重要税务文件。
从任何地方的任何设备访问： 除了远程共享和打印文件外，Splashtop Remote Access 还使会计师能够从任何设备和任何地方无缝访问他们的办公计算机。这意味着您可以在无压力的家庭环境中工作，减少去客户处旅行而浪费的时间，能够在常规工作时间之外完��成工作，并且在旅途中仍然保持高效。
安全性：Splashtop 远程访问可为您提供安全性。在加密连接、设备身份认证、两步验证、多个二级密码选项以及其他安全功能之间，所有共享数据都是安全的。让您与客户都感到安心。
省时省力、快捷方便的解决方案
随时随地远程访问客户文件、QuickBooks 和会计软件，从而减少花在路上的时间。没有随身携带笔记本电脑？没关系，您可以使用手机或平板电脑，您需要做的就是下载 Splashtop 应用。今年的报税季可能令人沮丧，但远程访问不会！