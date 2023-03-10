使用手机访问远程桌面

Splashtop 让使用移动设备访问远程桌面更加简单！通过手机随时随地安全地访问并控制您的计算机。

有了远程桌面软件，就不需要到计算机所在位置。如今，远程桌面用户可以随时随地访问其计算机。

但是，如果身边没有笔记本电脑或平板电脑用于访问您的台式机，怎么办？通常，大多数人只会随身携带智能手机。在当今世界，让工作、学习以及其他义务与您的计算机保持连接非常重要，因此我们必须制定一个能够通过手机远程控制桌面的解决方案。

有了 Splashtop，这一难题迎刃而解！您可以使用手机随时随地访问远程计算机。此外，通过 Splashtop 快速安全的连接，您可以使用手机实时远程控制计算机，轻松完成任何任务。您可以打开文件、运行任何应用程序，这一切都可以通过 Splashtop 完成！

使用 Splashtop 从移动设备远程访问桌面

Splashtop 支持从 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chrome OS 设备远程连接到 Windows、Mac 和 Linux 计算机。也就是说，无论什么操作系统，都能使用手机远程访问。Splashtop 可完全跨平台。

这个怎么运作

在手机上设置 Splashtop 远程桌面后，可以随时使用 Splashtop 应用发起远程桌面会话连接到远程电脑。只需打开此应用，选您要访问的电脑。连接成功后，可通过高清质量连接实时查看远程电脑的屏幕。

您可以使用移动设备屏幕以及 Splashtop 工具栏来远程控制计算机。Splashtop 工具栏包括许多有用功能，例如键盘、显示器切换等。

Splashtop 可以通过多种方式从移动设备访问远程桌面：

远程和混合办公人员无需前往办公室即可访问其计算机

IT、支持和帮助台可以通过手机为用户计算机提供远程支持

学生可以通过手机访问校内计算机和工作站

免费开始使用 Splashtop

让您通过手机就能访问所有计算机。随时随地访问您的计算机。即刻免费试用 Splashtop！

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