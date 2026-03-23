使用手机访问远程桌面

Splashtop 让使用移动设备访问远程桌面更加简单！通过手机随时随地安全地访问并控制您的计算机。
有了远程桌面软件，就不需要到计算机所在位置。如今，远程桌面用户可以随时随地访问其计算机。
但是，如果身边没有笔记本电脑或平板电脑用于访问您的台式机，怎么办？通常，大多数人只会随身携带智能手机。在当今世界，让工作、学习以及其他义务与您的计算机保持连接非常重要，因此我们必须制定一个能够通过手机远程控制桌面的解决方案。
有了 Splashtop，这一难题迎刃而解！可以使用手机随时随地访问远程电脑。此外，通过 Splashtop 快速安全的连接，可以使用手机实时远程控制电脑，轻松完成任何任务。可以打开文件、运行任意应用程序，这一切都可以通过 Splashtop 完成！
使用 Splashtop 从移动设备远程访问桌面
Splashtop 支持从 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chrome OS 设备远程连接到 Windows、Mac 和 Linux 计算机。也就是说，无论什么操作系统，都能使用手机远程访问。Splashtop 可完全跨平台。
如何通过手机远程访问和控制您的计算机
在手机上设置 Splashtop 远程桌面后，可以随时使用 Splashtop 应用发起远程桌面会话连接到远程电脑。只需打开该应用，选择要访问的电脑。连接成功后，可通�过高清质量连接实时查看远程电脑的屏幕。
您可以使用移动设备屏幕以及 Splashtop 工具栏来远程控制计算机。Splashtop 工具栏包括许多有用功能，例如键盘、显示器切换等。
Splashtop 可以通过多种方式从移动设备访问远程桌面：
远程和混合办公人员无需前往办公室即可访问其计算机
IT、支持和帮助台可以通过手机为用户计算机提供远程支持
学生可以通过手机访问校内计算机和工作站
从手机访问PC的步骤
1. 在您的计算机上安装 Splashtop Streamer： 下载并安装 Splashtop Streamer 应用程序到您想要远程访问的 Windows 或 Mac 计算机上。该应用程序在后台运行，支持安全的无人值守访问。
2. 设置您的 Splashtop 账户： 如果您还没有 Splashtop 账户，请创建一个。在您的计算机和移动设备上使用相同的登录凭据将它们连接在一起。
3. 在手机上安装Splashtop应用： 从App Store（iOS）或Google Play（Android）下载Splashtop Business或Splashtop Personal应用。使用您的Splashtop凭证登录以查看已连接的计算机。
4. 启动远程会话： 从应用程序的设备列表中点击所需的计算机以开始安全的远程会话。您的手机屏幕将显示桌面界面，您可以使用触控手势进行控制。
5. 实时与远程 PC 互动： 连接后，您可以打开文件、运行应用程序，甚至流式传输音频或视频，就像您亲自在计算机前一样。
Splashtop 如何克服移动设备远程桌面访问的常见问题
当您从移动设备访问您的远程桌面时，您可能会遇到一些挑战。以下是 Splashtop 如何解决这些常见问题：
连接问题：不稳定的 Wi-Fi 或网络信号弱会中断远程会话。即使在低带宽网络环境中，Splashtop 经过优化的连接协议也能确保访问的可靠性，最大限度减少中断。
输入延迟：输入端与远程桌面响应之间总是有延迟，这一点令人十分心烦。Splashtop 采用的高性能流式传输可以减少延迟，提供近乎即时的反馈，使远程办公更加高效。
显示分辨率问题：从较大的电脑屏幕传输到较小的移动设备可能会导致显示问题，如文字太小或界面与屏幕不匹配。为了解决这个问题，Splashtop 提供了自适应分辨率和缩放选项，可自动调整显示内容以适应移动屏幕大小，从而确保提供流畅、用户友好的视觉体验。
触摸屏导航：使用触摸屏替代鼠标和键盘可能不够精确，尤其在访问详细或复杂的桌面应用程序时。Splashtop 通过简单易操作的控件增强触摸屏导航功能，包括捏合缩放、轻扫手势和屏幕键盘，帮助您轻松与远程桌面交互。
安全问题：远程访问敏感数据时，安全至关重要。Splashtop 采用256位 AES 加密和 TLS 协议保护会话安全，确保所有数据免受潜在威胁。此外，设备身份验证、双因素身份验证等功能可以增加额外的安全保障，让您在远程访问桌面时更加安心。
通过有效解决以上问题，Splashtop 可确保在移动设备上的远程桌面体验无缝、安全且高效，让您能安心远程办公。
为什么选择 Splashtop 用于移动远程桌面访问？
Splashtop 不仅简单易用，而且具备高性能和强大的安全功能，是手机远程桌面访问的理想选择。Splashtop 能为您带来高清流式传输，可将延迟降到最低，确保无论执行复杂任�务还是进行简单的文档编辑都能获得无缝体验。Splashtop 界面简单直观，专为移动设备设计，可轻松导航和控制。此外，Splashtop 采用256位 AES 加密和多因素身份验证等安全功能，确保数据在会话期间全程受到保护。
Splashtop 还提供各种自定义选项，包括自适应分辨率和触摸屏控制，以优化在较小屏幕上的远程桌面体验。无论移动办公、远程支持，还是只是想远程访问家用电脑，Splashtop 都能为您提供可靠、安全且用户友好的解决方案，满足您对移动远程桌面的各种需求。
免费开始使用 Splashtop
让您通过手机就能访问所有计算机。随时随地访问您的计算机。即刻免费试用 Splashtop！
立即免费试用，使用手机随时随地访问您的计算机。