远程员工管理：如何领导远程团队

工作世界发生了巨大变化！
如今，大约三分之一的美国员工（35%）在有选择的情况下完全在家工作，抛弃了办公室桌子，转而在厨房餐桌、本地咖啡店，甚至是海边咖啡馆工作。
这种向远程工作的转变不仅仅是暂时的——它将长期存在。但管理一个无法面对面见面的团队会带来一系列挑战。
当分散在不同的时区时，如何保持每个人的联系？如何确保工作在不盯着人看的情况下完成？
让我们来看看！
什么是远程劳动力？
远程员工是指在传统办公室环境之外工作的员工。他们可以在家工作、在联合办公空间工作，或者在任何有可靠互联网连接的地方工作。
关键是他们不在中央办公室的实体存在。
根据最近的Gallup数据，80%的美国员工在具备远程工作能力的职位上工作，要么是混合模式，要么是完全远程，混合工作者平均每周在办公室工作2.6天。
这种转变代表了从传统的9到5办公室设置的重大变化，这得益于技术进步和工作场所文化的变化。
了解远程劳动力管理
远程劳动力管理涉及监督这些分布式团队，同时确保生产力、参与度和有效的协作。
这涉及到技术、沟通和传统的领导技能的结合，以确保无论你的团队在哪里，工作都能高效完成。
以下是其三个关键组成部分：
通信系统：实施工具和协议以确保团队沟通的清晰和一致。
性能监控：设定和跟踪目标，同时保持问责制。
团队参与：在虚拟环境中建立文化和保持联系。
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远程工作的当前趋势和统计数据
远程工作不仅仅是一个短暂的趋势；它将长期存在。不相信我们？看看这些数字：
未来最接受远程工作的顶级行业：
计算机和 IT
会计和财务
Marketing
Medical and Health
项目管理
这些统计数据描绘了一幅清晰的图景：工作的未来是远程的，企业需要适应以保持竞争力。您可以看到领先的公司如何拥抱远程工作并转变其运营以在这一新环境中成长。
远程员工的优势
那么，为什么这么多公司接受远程工作呢？
员工福利
让我们来探讨一下远程工作如何让您的团队成员生活更美好：
好处
描述
影响
工作与生活平衡
灵活的日程安排和无需通勤
71% 报告更好的工作与生活平衡
节约成本
减少通勤和餐饮费用
平均每年节省12,000美元
地点自由
随时随地工作的能力
提高工作满意度
时间管理
更大程度地控制工作时间
更高的生产力水平
对雇主的好处
现在，让我们看看公司在接受远程工作时获得了什么：
好处
描述
影响
成本降低
降低运营费用
每年每位员工节省 高达 $11,000
更广泛的人才库
获取全球人才
改善招聘结果
提高生产力
更少的工作场所干扰
47%的生产力提升报告
员工保留
更高的工作满意度
降低的员工流失成本
管理远程劳动力的挑战
虽然远程工作带来了许多好处，管理远程员工 也有其挑战：
Breaking Down Communication Barriers
你可能面临的最大挑战可能是沟通。没有面对面的互动，很难察觉肢体语言和语气。
此外，当你的团队分布在不同的时区时，找到合适的连接时间可能会感觉很难。
想想看——那些快速的桌边聊天和即兴的头脑风暴会议不再自然发生了。你需要更有意图地决定如何以及何时与团队沟通。
保持您的团队联系
在远程环境中建立强大的团队文化并不容易。这就是让它变得棘手的原因：
团队成员可能会感到孤立，因为他们独自工作
当你无法面对面交流时，建立信任会更难
虚拟团队凝聚需要额外的努力和计划
好消息是？通过正确的方法和工具，即使在虚拟环境中也可以建立有意义的联系。
处理技术和安全问题
远程工作严重依赖技术，这带来了自身的一系列挑战。当您的团队在不同地点工作时，保持数据安全变得更加复杂。
你需要考虑：
设置对公司系统的安全访问
保护敏感信息
确保每个人都有可靠的互联网和合适的设备
关键是找到安全性和可用性之间的正确平衡。你想要保护数据安全，同时不让团队的工作变得过于复杂。
Splashtop Enterprise 提供 SSO 集成、256位加密和高级安全功能，以保护您的远程员工。
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有效跟踪绩效
远程管理绩效与在办公��室观察团队工作不同。您可能会想：“我的团队成员是否保持高效？”“我怎么知道有人在挣扎？”“虚拟提供反馈的最佳方式是什么？”
诀窍是专注于结果而不是工作时间。设定明确的期望，并相信你的团队能有效管理他们的时间。
管理远程员工队伍的最佳实践
以下是确实有效的策略：
1. 创建并记录清晰的政策
不要让您的远程工作指南听天由命。首先制定一个清晰的远程工作政策，供大家遵循。
这应该涵盖基本但重要的细节：
谁可以远程工作，以及多久
预期工作时间和可用性
哪些会议必须亲自参加
员工可以从哪里工作（家庭办公室、联合办公空间等）
在推出这些政策之前，先征求你的人力资源、财务和法律团队的意见。这将有助于避免未来的麻烦！
2. 建立清晰的沟通指南
良好的沟通是远程工作成功的基石。首先确定您的团队应该何时以及如何进行沟通。
例如，快速问题可能在聊天中效果最好，而复杂讨论需要视频通话。
创建一个简单的沟通计划，涵盖：
哪些工具适用于不同类型的消息
电子邮件和消息的预期响应时间
团队范围内沟通的最佳时间
定期会议日程和格式
然后，将这些沟通最佳实践付诸实践：
多沟通而不是少沟通
Write messages that are clear and straightforward.
分享屏幕录制以解释详细流程
在需要解决棘手问题时使用视频通话
目标是让每个人都在信息圈内，而不是被信息淹没。找到这种平衡可能需要一�些时间，但顺畅的团队协作是值得努力的。
3. 选择并实施合适的工具
你的远程团队需要可靠的工具来有效工作。把这些看作是您的虚拟办公室必需品：
从一个好的视频会议平台开始进行面对面的会议。
添加项目管理软件来组织任务，并提供安全的远程访问解决方案，以便团队成员可以安全地从家中访问工作资源。
使用 Splashtop Secure Workspace，您的团队可以安全无缝地访问工作资源。统一的零信任平台让员工可以从任何地方安全访问应用程序，同时保护敏感数据。
通过单点登录 (SSO)、特权访问管理和全面威胁防御等功能，您可以在不牺牲简便性的情况下获得企业级安全性。
此外，实时监控帮助您优先考虑团队的需求。
4. 建立强大的团队文化
仅仅因为你的团队是远程的，并不意味着你不能建立良好的关系。
以下是保持团队联系的方法：
从常规的虚拟团队建设活动开始。这些活动可以是随意的咖啡聊天或组织的在线游戏。尝试每年至少让所有人聚在一起一次，以建立更深的联系。
专业提示：别忘了庆祝胜利和里程碑！发送生日卡，庆祝工作周年，并定期分享团队成就。
5. 专注于结果，而不是工作时间
当你看不到你的团队工作时，很容易去监控他们的在线时间。
相反，试试这种方法：设定明确的目标和截止日期，然后信任你的团队来管理他们的时间。最重要的是工作要做好并按时完成。
一些基于结果管理的技巧：
为每个团队成员设定具体、可衡量的目标
定期检查以讨论进展
专注于项目里程碑而不是日常活动
6. 关心团队的福祉
远程工作有时会让人感到孤立。
通过团队活动创造社交联系的机会，将员工的幸福感放在首位。
通过尊重非工作时间（包括周末和带薪休假）并促进定期休息来鼓励工作与生活的平衡。
记住——快乐的员工通常更有生产力！
7. 保持数据安全
安全听起来可能很复杂，但其实不必如此。
从这些基础开始：
设置双因素身份验证以获得额外保护
培训您的团队基本的安全实践
定期更新所有软件和系统
最重要的是，让安全成为你团队日常工作的一部分，而不是一种负担。
使用 Foxpass Cloud RADIUS 保持你的办公室 Wi-Fi 网络安全。
它自动处理用户身份验证，阻止未经授权的访问，使网络安全变得轻松——非常适合管理员工、访客和学生对 Wi-Fi 的访问。
远程工作的未来
如观察到的，远程工作是新常态。接受并学习远程劳动力管理艺术的公司将在未来成功中占据有利位置。
关键预测包括：
混合办公模式成为标准
更加关注数字协作工具
更加重视网络安全
管理实践的演变
更多投资于 远程工作软件 和技术
使用 Splashtop 轻松管理远程员工队伍
管理远程团队不必复杂。Splashtop 提供完整的工具包，确保您的远程员工保持连接和安全。使用 Splashtop，您将获得：
高性能远程访问
你的团队可以通过任何设备访问他们的工作计算机，享��受清晰的 4K 流媒体和最小的延迟。无论使用 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 或 Chromebook 设备，他们都会感觉像是坐在办公室的桌子前。
企业级安全性
保护您的数据安全：
TLS 和 256 位 AES 加密
双重认证
单点登录（SSO）集成
会话日志记录和监控
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