世界领先企业欣然采纳远程办公模式

许多公司已经永久性地改变了他们的远程工作政策，允许更多的灵活性。 以下是他们正在做的事情，以及你的公司如何能够做同样的事情。
新冠疫情迫使许多企业关闭办公室并迅速采用远程办公模式。尽管企业领导层和员工面临着诸多挑战，但他们发现远程办公存在几大优势。因此，许多公司已经对其远程工作策略做出了改变，从而为员工提供更多远程办公机会。
未来的工作常态会是什么样？远程办公真的是未来的工作模式吗？公司会采用完全远程办公模式？还是混合办公模式？
让我们看看世界领先的公司如何永久性地改变了自己的远程办公策略：
2020年5月21日，Facebook 首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，在未来5至10年内，Facebook 的48,000名员工中将有多达一半的人会长期远程办公。在调查了公司员工和管理人员对居家办公的看法后，Facebook 发现了远程办公的优势，并最终做出了此决定。
Salesforce
Salesforce最近成为头条新闻，其总裁兼首席人事官Brent Hyder表示，"朝九晚五的工作方式已经死亡"。 该公司已经改变了其远程工作政策，相信通过使员工能够更好地平衡工作和家庭生活，他们将看到更多的创新和更好的业务成果。 根据他们的角色，员工将能够选择全职远程工作、在办公室工作或 "弹性 "工作--意味着他们每周只有几天在办公室。
Microsoft
计算机巨头Microsoft ，允许员工每周有大约50%的时间在家工作，一些员工能够拥有全职远程工作的批准。 这是Microsoft"创建混合工作场所 "倡议的一部分，该倡议给予员工更�多的灵活性，同时允许他们享受远程工作和办公的好处。
西门子
与我们所列出的其他公司不同，西门子不是科技公司，而是一家全球电气工程公司，拥有30万余名员工。但是，西门子也看到了远程办公的价值所在，该公司现在允许大约140,000名员工每周居家办公两到三天。
Twitter 是美国第一家施行居家办公新策略的大型公司。Twitter 允许员工自行选择长期居家办公或者办公室办公。该公司在发现远程工作的一些优势之后做出了此决定。
各大公司为什么要进行远程办公？
上述公司和许多其他公司已对远程办公策略做出了改变，这是因为整个公司及其员工都体会到了远程办公的好处。员工能够更好地管理自己的工作和生活，不会再浪费每天的通勤时间。员工非常喜欢居家办公的灵活性。
远程办公消除了实体办公室受到的地理位置限制，这样一来公司可使用的员工网络就可以进一步扩大。分散的劳动力让公司可以聘用更多具有不同技能的员工。
您的公司如何进行远程办公？
越来越多的公司开始采用远程办公新策略，求职者也希望到更灵活的办公环境就职。因此，如果您正在考虑让员工远程办公，您是否知道怎样做才能更好地实现此目标？
需要牢记的最重要的一点是，如果您希望员工在家办公时可以像在办公室一样进展顺利，您需要确保员工在远程办公时也能够访问自己在办公室可享用的所有资源。
充分利用远程访问，将远程工作人员与办公室电脑连接起来
远程访问软件让员工可以使用自己的个人设备来远程访问和控制其工作计算机，就像他们正坐在自己的办公计算机前一样！也就是说，员工可以访问办公计算机上的任何文件、运行任何应用程序。
实际上，员工可以使用 Splashtop 远程访问工具来运行 Adobe Creative 工具等应用程序和 AutoCAD 等 3D 建模程序，同时可以从任何其他计算机、平板电脑或移动设备访问工作计算机。企业可以利用 Splashtop 为员工提供更多远程办公的机会，这使得 Splashtop 成为了企业实现自身目标的理想工具。
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