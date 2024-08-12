2024 年针对分布式团队的十大远程工作软件工具

在当今这个 "远程第一 "的世界里，拥有合适的工具对于在家工作时保持工作效率和协作能力至关重要。 随着对无缝通信、安全文件共享和有效项目管理的需求与日俱增，选择最好的软件可以让一切变得不同。
本博客重点介绍了可以提升远程工作体验的十大软件工具，为您提供必要的资源，让您无论在哪里工作，都能保持联系、有条不紊和高效率。 无论你是个人贡献者还是团队成员，这些工具都能帮助你在家庭工作环境中茁壮成长。
因此，以下是您和您的团队需要的 10 种软件工具，以便您在享受在家办公的好处的同时提高工作效率：
项目管理
实时通信
合作
团队监控和管理
时间跟踪软件
密码管理工具
笔记和整理应用程序
在线白板工具
数字签名软件
远程访问
远程工作软件必备功能
为远程工作选择合适的软件不仅要选择流行的工具，还要确保这些工具满足远程环境的特定需求。 以下是需要注意的主要特点：
跨平台兼容性：软件必须能在不同的操作系统和设备上无缝运行，包括台式机、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。 这可确保团队成员无论身处何地，都能保持工作效率。
用户友好界��面：直接、直观的界面对于最大限度地减少学习曲线和确保所有团队成员（无论其技术专长如何）都能有效使用软件至关重要。 这将提高采用率，减少培训时间。
强大的安全措施：远程工作的数据安全至关重要。 寻找包含端到端加密、多因素身份验证和符合行业法规（如 GDPR 或 HIPAA）的软件，以保护敏感信息免遭泄露和网络威胁。
可扩展性：随着团队的扩大，软件也应随之扩大。 可扩展的工具使您可以增加用户、与其他平台集成并扩展功能，而不会降低性能或需要对系统进行彻底改造。
可定制性：无论是通过可定制的仪表板、工作流程还是集成，都能根据您的具体需求定制软件，从而大大提高工作效率，确保工具为您服务，而不是相反。
客户支持和培训：快速响应的客户支持和培训资源对于快速排除故障和充分利用软件至关重要。 寻找能提供全面支持选项的供应商，包括即时聊天、教程和知识库。
通过优先考虑这些功能，您可以确保您的远程工作设置配备了提高效率、安全性和无缝协作所需的工具，无论您的团队位于何处。
居家办公软件工具推荐
项目管理
如果要同时处理多个项目，这些项目涉及负责不同工作的多个利益相关者，这时可能很难井然有序地完成工作。居家办公可能就更难做到井然有序。
项目管理工具通过在线控制面板实时跟踪项目路线图，让远程办公人员可以明确自己的任务，了解项目中所有其他任务的状态。
主流项目管理工具包括 ProofHub、Trello、monday.com、Workfront 等。
实时通信
谈到团队保持最新状态，您还需要确保所有沟通渠道都是开放的并且易于访问。可访问性部分特别重要，因为如果在家办公的人错过了重要的对话，而他们无法访问所讨论的内容，那么他们将落在后面。
实时通信工具允许整个团队在相关组内发送消息，便于混合办公人员参与对话，或查看因忙碌而错过的消息记录。其他通信工具允许用户通过互联网托管的电话或视频进行聊天，就像在面对面讨论一样。
主流实时通信工具包括 Slack、Skype、Zoom 等。
合作
多人同时完成一项任务期间，如果有人远程，则几乎不可能进行协作。协作软件允许远程办公人员参与文件共享，这样就能与团队实时协作。
主流协作工具包括 Google Drive、Microsoft Teams、Confluence 等。
团队监控和管理
这是给组长的。如果您需要居家办公，或者您的团队成员正在居家办公，那么重要的是，您仍然必须确保团队中的每个人都参与其中并做出贡献。
有一些工具可以用于调查团队的参与度以及其工作感受。还有一些工具可以用于跟踪键�盘、鼠标、应用等使用指标，从而了解团队的活跃度。这些工具有助于保持团队的积极性，如果有团队成员进度落后也会及时提醒。
团队监控和管理软件工具包括 Hubstaff、Officevibe 和 JotForm。
时间跟踪软件
在远程工作环境中，时间跟踪软件对于管理生产率和确保问责制至关重要。 这些工具可帮助员工和管理人员监控在任务、项目或客户工作上花费的时间。 这些系统通常包括自动时间记录、手动时间输入和报告等功能，可帮助用户深入了解工作模式和效率。
流行的时间跟踪工具可与项目管理和开票软件集成，从而更容易简化工作流程并确保准确计费。 通过使用时间跟踪软件，团队可以改善时间管理，在截止日期前完成工作，并在远程工作环境中保持透明度。
密码管理工具
密码管理工具对于确保各种账户和服务的访问安全至关重要，尤其是在远程工作时。 这些工具可在加密库中存储和管理密码，方便用户生成和检索强大、独特的密码，而无需记住所有密码。 此外，许多密码管理器还提供自动填充、密码共享和账户泄露安全警报等功能。
通过使用密码管理器，远程工作人员可以确保他们的凭证安全，降低漏洞风险，提高整体网络安全。
笔记和整理应用程序
记笔记和组织应用程序可以帮助远程工作人员有条理地记录重要信息、想法和任务。 这些工具通常包括可搜索笔记、待办事项列表、提醒事项以及将内容整理到笔记本或文件夹中的功能。 这些笔记可以跨设备同步，用户可以随时随地访问他们的笔记�。
流行的笔记应用程序还能与日历和项目管理软件等其他工具集成，帮助用户无论身在何处，都能井井有条地处理工作。
在线白板工具
在线白板工具是与团队成员进行头脑风暴、规划和实时协作的理想工具。 这些数字白板允许用户以可视化的方式绘制、书写和组织想法，在虚拟空间中复制实体白板的体验。 其功能通常包括便笺、绘图工具、模板以及上传和注释文档的功能。
对于需要就创意项目进行协作、规划工作流程或召开互动会议的远程团队来说，在线白板尤其有用，它可以营造一个更有吸引力、更富有成效的工作环境。
数字签名软件
数字签名软件可简化远程签署文件的流程，无需实体文件。 这些工具允许用户安全地签署、发送和管理文件，确保可以随时随地完成合同、协议和其他重要文书工作。 数字签名具有法律约束力，通常带有审计跟踪、加密功能，并符合 eIDAS 和 ESIGN 等法规。
通过使用数字签名软件，远程工作人员和企业可以加快审批速度，缩短周转时间，并保持文件的完整性。
远程访问软件
临时需要访问工作电脑上的重要文件或应用程序，但不幸的是这时人不在办公室？
有了远程访问软件，就可以随时访问工作电脑。在家就能访问工作电脑，就能像在这台电脑前一样使用。使用任意设备远程访问工作电脑后，可以打开其中的任意文件和应用程序。
居家办公远程访问工具推荐：Splashtop Business Access。
此外，Splashtop 提供批量许可远程访问折扣，帮助整个团队实现居家办公。
利用远程工作软件实现效率最大化
要想真正发挥远程工作的优势，必须正确组合使用各种工具，以提高工作效率、简化工作流程并确保团队间的顺畅沟通。
通过整合各种软件解决方案（如项目管理工具、时间跟踪应用程序和远程访问），您可以创建一个具有凝聚力的远程工作环境，从而高效地完成任务，遵守最后期限，并实现无缝协作。 根据团队不断变化的需求定期审查和更新软件堆栈，也有助于不断提高效率和取得成功。
使用正确的软件和工具确保远程工作环境的安全
在任何远程工作设置中，安全都是一个至关重要的问题。 要确保远程工作环境的安全，首先要选择具有强大安全功能的工具。 密码管理工具有助于保护账户访问权限，而数字签名软件则可确保重要文件的完整性。
此外，使用安全的远程桌面软件，如 Splashtop，可以安全加密地从任何地方访问您的工作电脑。 通过选择具有强大安全协议的工具，您可以保护敏感信息，维持一个安全、高效的远程工作环境。
使用 Splashtop 实现居家办公
“Splashtop 价格合理、使用简单、安装便捷，我随时随地都能轻松安全地远程访问工作电脑。非常感谢 Splashtop 提供的远程服务，让我的生活越来越轻松！”—— Grayd-A Metal Fabricators 的 Christine Gray
Splashtop Business Access 是非常值得信赖的远程访问软件。Splashtop 在全球有2000万用户，其优势包括：
随时安全远程访问工作电脑（即使在非工作时间）。
使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
生产力提高工具允许用户在不同电脑之间传输文件、远程打印文档、共享屏幕等。
居家高效办公，就像在办公室一样。
管理 Splashtop 帐户下的多个用户和计算机。
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“无论在哪里，我都能远程访问工作电脑，安心工作。这一点给我带来了我想要的灵活性，让我能把工作和个人生活相融合。”– Integrated Electrical 的 Bobby Bottom