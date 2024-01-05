远程办公的兴起为许多不同的工作场所和行业带来了新的挑战。 有些人需要某些设备，这使得远程工作比普通知识工作者更具挑战性。 平面设计师是一群需要更专业的设备来完成工作的人。好消息？ 远程访问软件为平面设计师提供了远程工作的能力，即使使用资源密集型的硬件和平板电脑等专用配件也是如此。
平面设计可以远程完成吗？
是的——借助远程访问软件，平面设计师可以在不影响质量或效率的情况下进行远程工作。 Splashtop 等远程访问工具具有 USB 设备重定向 和 多显示器支持 等特定功能，使图形设计师的远程工作变得容易。
远程办公对平面设计师的好处
在 COVID-19 大流行期间的强制隔离期之后，雇主和员工开始看到远程工作的好处，包括平面设计师。 以下是平面设计师可能想要使用远程访问软件的几个原因：
随时@@ 随地工作：远程办公为任何类型的办公室工作人员提供了更大的日程安排灵活性。 远程访问软件为平面设计师提供了同样程度的灵活性。
访问任何设备：远程访问软件允许设计人员在使用远程访问时使用任何其他设备（包括笔记本电脑、平板电脑��或移动设备）工作——无论你使用什么远程设备都足够了。 这使设计人员无论手头有何设备都能完成工作。
保持安全的工作习惯：远程访问软件有助于在专用设备上保持工作进度，无需在不同设备之间来回传输文件。
平面设计师需要的远程访问软件功能
在选择正确的远程访问软件时，设计人员需要注意一些特定的功能。 以下是设计人员在选择合适的软件之前应考虑的一些功能。
准确的色彩响应
平面设计师需要反应灵敏且准确的显示器才能完成工作。 任何色彩误译都可能对其最终产品造成损害，这就是色彩准确性如此重要的原因。 Splashtop 提供 4：4 ：4 色彩模式 ，可实现准确的色彩撕裂，以确保显示器与最终产品相匹配。
USB 设备重定向
一些平面设计师使用专门的硬件，例如人体工程学鼠标或专门的绘图板。 在寻找远程访问软件时，重要的是要考虑这些辅助工具的交互方式。
对于考虑使用特定远程访问软件的平面设计师来说，USB 设备重定向是一项重要功能，因为它允许最终用户在本地设备上使用 USB 设备来控制远程计算机，就好像他们亲自面对面一样。
高性能软件的最小延迟
Adobe Photoshop 等行业标准图形设计软件需要资源密集型硬件，这可能使远程工作更具挑战性。 但是，借助 Splashtop 等远程访问软件，图形设计师可以使用功能较弱的硬件访问其远程桌面，并且仍能以最小的延迟获得相同的结果。
Wacom 支持
Wacom 是数字平板电脑和其他数字艺术工具的行业标准。 对于为平面设计师提供成功所需的工具，对此类硬件的支持是不可或缺的。该团队和 Splashtop 与 Wacom 密切合作，开发了 Wacom Bridge，该软件专注于为在远程环境中使用 Wacom 产品的个人创造无缝体验。
使用 Splashtop 远程设计图形
Splashtop 远程访问软件具有平面设计师在远程工作时成功所需的所有主要功能。 功能如：
4:4:4 色彩模式
USB 设备重定向
将高性能软件的延迟降至最低
Wacom 桥接支持
除了列出的所有功能外，Splashtop 还是安全远程访问的值得信赖的合作伙伴。 Splashtop 提供高级安全功能来确保保护，例如双因素身份验证和多级密码安全。
此外，Splashtop 符合 SOC 2 和 FERPA 合规性等主要安全标准。
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