Splashtop 如何确保快速远程连接和最小延迟

远程访问软件非常适合日常知识工作者，但是对于需要精确、资源密集型软件的团队成员来说，远程访问软件会增加流程的复杂性。远程访问软件主要依赖网速和低延迟，所以在出现延迟时，可能会使工作更难进行。
对于希望为团队成员提供远程访问软件的组织来说，关键在于找到合适的软件，使组织能够在最大限度地减少延迟和工作中断的情况下访问资源密集型设备。
什么是延迟？
延迟指数据包从一台源设备传输到另一台目标设备所花费的时间。延迟通常用作衡量互联网或网络连接性能速度的一个指标。延迟越低，设备之间的处理速度越快。
举个生活中更常见的例子。假如要订购披萨，首先需要打电话给披萨店点餐，然后外卖配送员会在规定时间把做好的披萨配送到家。在这个例子中，延迟指下单后披萨配送到目的地所花费的时间。披萨配送速度越快越好。
对于远程访问软件，我们希望尽可能降低延迟以提高响应能力。这样可以模拟使用远程计算机的行为，就好像在源计算机前操作一样。
Splashtop 如何提供快速连接和低延迟
在远程访问软件方面，延迟高低可以决定生产力的好坏。Splashtop 团队在开发过程中考虑到了这一点，并能提供不同的连接形式，以最大限度减少延迟并提高性能。
默认采用点对点连接
Splashtop 确保以最小延迟实现快速连接的一个方法是�在设备连接到同一网络时默认采用点对点连接。也就是说，设备不必连接到单独的中继网络，而是直接连接到每台设备以尽可能加快连接速度。
点对点连接是同一网络中最快的连接方式，但是当设备位于不同网络时，这种策略不一定有用。不同网络的点对点连接要求信息穿过防火墙，这样可能会导致重大复杂情况，例如引起安全漏洞、增加延迟。
利用中继网络进行远距离连接
无法点对点连接时，Splashtop 采用中继服务器快速跨距离连接设备。中继器是用于无线连接的网络服务器，专门用于远距离连接设备。
这就好比一场接力赛——首位参赛者要带着接力棒冲过第一道终点线。然后依次传递给其他团队成员，最终确保将接力棒送达最后的终点线。中继器也是一样的情况，本地设备使用中继器发送信息，将其远距离传送到源目的地。与点对点系统对比，使用中继器的情况中由于设备之间没有额外的连接点，信息传输时可能会有延迟。
优化硬件加速
设备硬件是某些远程访问软件的主要限制之一，可能会导致性能问题和其他延迟。Splashtop 绕过硬件限制的方法之一是提供硬件加速选项。
Splashtop 系统允许调整特定设置，例如帧率、质量选项和 GPU 使用情况，以尽可能提高性能。虽然网络连接是性能速度的主要指标，但用户仍然可以在使用 Splashtop 系统时优化带宽，以确保其连接速度。
如何在较慢网络连接中尽可能减少延迟
Splashtop 团队在研发产品时，深知并非所有用户都享有快速的互联网连接，他们希望所有用户都能用上远程访问软件。为实现这一目的，Splashtop 采用的方法是设置不同的帧率、质量和速度选项。
帧率选项
帧率指屏幕每秒�显示帧数的速度。每秒显示帧数越多，显示速度越快，响应能力越强。但是，较高帧率也可能造成一定的延迟，因为较高帧率需要更多网络带宽。Splashtop 提供以下四种帧率选项：
超高：60 FPS
高：30 FPS
中：15 FPS
低：8 FPS
提供不同帧率选项是为了便于用户找到与网络连接速度相平衡的正确帧率，以获得最佳性能。
质量选项
Splashtop 提供三种图像质量选项，为用户带来满足需求的最佳体验。Splashtop 的质量选项包括：
原始：此为默认设置，用户可以优化设置以满足自己的需求。
最佳质量：此为优化设置，为用户提供最佳视觉效果，但响应速度可能会受影响。
最快速度：此为优化设置，为用户提供最快的响应速度，但视觉效果可能会受影响。
性能状态窗口
通过 Splashtop 用户能够实时查看性能状态，例如帧率、渲染选项、硬件加速设置等。采用这种方式，如果用户能找到最优设置，就能保存设置以便日后查看。
为什么延迟对远程访问用户很重要
为了使远程访问按预期运行，用户需要尽可能减少延迟，这既是为了提高用户体验，也是为了增强一般性能。延迟令人沮丧，影响工作。在进行 VoIP 或视频通话时，音频不同��步会导致沟通不畅，令人感到沮丧。
对于需要精确图像质量和快速连接的行业来说，这种延迟是不可容忍的。媒体和娱乐领域的许多管理者纷纷采用 Splashtop 提供远程访问支持。
“通过 Splashtop 的高性能，我们能够轻松远程办公。就像在办公室电脑前一样，”日本动画工作室 khara， Inc. 信息系统部门的执行官 Shinnosuke Suzuki 说道。
对于动画制作、游戏开发、视频剪辑等资源密集型行业，延迟可以决定生产力的高低。为了确保个人用户的工作效率，本地设备要充当源计算机，如果不使用本地设备，工作会比在工作室更难。
Suzuki 说：“由于我们的工作性质，远程办公很困难。视频在发布之前要事先进行处理，所以机密信息是严禁带出公司的。”
通过将源材料保存在工作室设备上，远程访问软件可以帮助媒体和娱乐组织将安全性维持在一定水平。工作人员可以从个人计算机远程访问，并且所有正在进行的工作都可以保存在组织内部。如果没有远程访问功能，信息和数据泄露的可能性就会增加。在这种情况下，需要通过远程访问在员工远程办公时确保安全性。
使用 Splashtop Enterprise 实现快速远程访问
与市面上的其他远程访问方案相比，Splashtop Enterprise 用户界面简单、连接速度快，让远程办公像在工作室一样。对于媒体和娱乐等资源密集型行业的个人用户，Splashtop 能为其提供快速响应速度和低延迟，尽可能简化远程办公。
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