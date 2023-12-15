Splashtop 如何确保快速远程连接和最小延迟

远程访问软件非常适合日常知识工作者，但是对于需要精确、资源密集型软件的团队成员来说，这增加了流程的复杂性。 远程访问软件严重依赖网络速度和最小延迟，因此当出现延迟时，这可能会使工作更具挑战性。
对于希望为团队成员提供远程访问软件的组织来说，重要的是要找到合适的软件，使他们能够在最大限度地减少延迟和工作中断的情况下访问资源密集型设备。
什么是延迟？
延迟是指数字信息包从一台源设备传输到另一台目标设备所花费的时间。 延迟通常用作衡量互联网或网络连接性能速度的指标。 延迟越低，设备之间的处理速度越快。
让我们用一个更日常的例子来考虑这个问题。 想象一下，你正在订购披萨。 你打电话给披萨店订购披萨供送货，然后送货司机在一定时间内把你完成的披萨送给你。 在此示例中，延迟是您下单后披萨到达所需目的地所花费的时间。 花费的时间越短，披萨送到你家的速度就越快。
对于远程访问软件，您希望尽可能降低延迟以提高响应能力。 这模拟了使用远程计算机的行为，就好像你亲自坐在源计算机前一样。
Splashtop 如何提供快速连接和最小延迟
在远程访问软件方面，延迟可以决定生产力的成败。 Splashtop 的团队在开发中考虑到了这一点，并确保了不同形式的连接，以最大限度地减少延迟并提高性能。
默认为点对点连接
Splashtop 确保以最小延迟实现快速连接的方法之一是在设备连接到同一网络时默认为点对点连接。 这意味着设备不必连接到单独的中继网络，而是直接连接到每台设备以实现尽可能快的连接。
在同一个网络上，点对点连接是最快的连接方式，但是当设备位于两个不同的网络上时，这种策略不一定起作用。 来自不同网络的点对点连接需要信息通过防火墙，这可能会导致重大复杂情况，例如引入安全漏洞和增加延迟。
利用中继网络进行长距离
当无法进行点对点连接时，Splashtop 使用中继服务器快速长距离连接设备。 中继服务器是一种用于无线连接的网络，专门用于长距离连接设备。
可以把这看作是一场真正的接力赛——目标是让队伍先用一根接力棒冲过终点线。 他们将接力棒从每位跑步者传递给下一位跑步者，以确保接力棒到达最终目标。 中继服务器也是如此，本地设备可能通过中继发送信息，将其长距离传送到源目的地。可以将其与点对点系统进行比较——设备之间没有额外的连接点，因此信息传输时可能会有延迟。
优化硬件加速
设备硬件是某些远程访问软件的主要限制之一，这可能会导致性能问题和额外的延迟。 Splashtop 绕过硬件限制的方法之一是提供硬件加速选项。
Splashtop 系统允许您调整特定设置，例如帧速率、质量选项和 GPU 使用情况，以获得尽可能高的性能。 虽然网络连接是性能速度的主要指标，但用户仍然可以在使用 Splashtop 系统时优化带宽，以确保其连接速度。
在较慢的网络连接上最大限度地减少延迟的方法
Splashtop 团队创建了该产品，因为他们知道并非每个人都拥有最快的互联网速度，但希望让每个人都可以使用远程访问软件。 Splashtop 实现此目的的一种方法是为帧速率、质量和速度创建不同的选项。
帧速率选项
帧速率是一秒钟内在屏幕上显示帧数的速度。 帧数越高，显示速度越快，响应速度越快。 但是，较高的帧速率也可能意味着一定的延迟，因为较高的帧速率需要更多的网络带宽。Splashtop 在帧速率方面提供了四种不同的选项：
超高：60 FPS
高：30 FPS
中等：15 FPS
低：8 FPS
这里的想法是找到与网络连接速度相平衡的正确帧速率，以实现最佳性能。
质量选项
Splashtop 在图像质量方面提供了三种不同的选项，为用户提供满足其需求的最佳体验。Splashtop 的质量选项包括：
原创：这是默认设置，用户可以优化设置以满足自己的需求。
最佳质量：此设置优化了设置，为个人提供最佳视觉效果，但可能无法尽可能提高响应能力。
最佳速度：此设置可优化设置，为个人提供最快的响应速度，但视觉效果可能不尽如人意。
性能状态窗口
Splashtop 使用户能够实时查看其实时性能状态，例如帧速率、渲染选项和硬件加速设置。 这样，当个人确实找到了他们认为最优的设置时，他们可以保存这些设置并重新查阅。
为什么延迟对远程访问用户很重要
为了使远程访问按预期运行，用户需要尽可能减少延迟，这既是出于用户体验的考虑，也是出于一般性能方面的考虑。 延迟令人沮丧，难以应对。 在进行 VoIP 或视频通话时，音频不同步可能会导致沟通不畅和沮丧。
对于需要精确图像质量和快速连接的行业来说，这种延迟是不可容忍的。 对于 媒体和娱乐领域的行业领导者，许多人转向 Splashtop 寻求远程访问支持。
“Splashtop 的高性能使我们能够轻松地工作。 这就像我们坐在办公室的电脑前一样，“ 日本动画工作室khara， Inc.信息系统部门的执行官Shinnosuke Suzuki说。
对于动画、游戏开发和视频编辑等资源密集型行业，延迟可以决定生产力的成败。 本地设备需要充当源计算机，以确保个人的工作效率——没有本地设备，工作就会比亲自操作更难。
铃木说：“由于我们工作的性质，远程办公很困难。” “由于我们在视频发布之前对其进行处理，因此我们禁止将机密信息带到公司以外。”
通过将源材料保存在面对面的设备上，远程访问软件可以帮助媒体和娱乐组织保持一定程度的安全性。 工作人员可以从个人计算机远程进入，并且所有正在进行的工作都可以留在组织内。 如果没有此功能，信息和数据泄露的可能性就会增加。 在这种情况下，需要远程访问才能在员工远程工作时维护安全。
使用 Splashtop Enterprise 实现快速远程访问
在众多竞争对手和其他远程访问选项中， Splashtop Enterprise 为客户提供了具有快速连接速度的简单用户界面，因此可以像亲自工作一样完成工作。 对于媒体和娱乐等资源密集型行业的个人，Splashtop 为用户提供快速响应时间和最小的延迟，以防止延迟，使远程工作尽可能简单。
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