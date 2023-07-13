游戏开发者的远程访问：为您的流程增光添彩

跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
A video game developer working remotely thanks to Splashtop

面向游戏开发人员的远程访问：加速游戏开发进程

Splashtop 使游戏开发人员能够使用任意设备远程访问工作站，随时随地激发创造力、提高生产力。

免费试用联系我们

面向远程游戏开发的完美解决方案

  • 跨平台支持

    使用任意电脑或移动设备在远程 Windows、Mac 或 Linux 工作站上开发游戏。

  • 高性能流式传输

    享受高清、低延迟的流式传输以及卓越的 AV 同步功能，实时创建图形和动画。

  • 安全合规

    使用行业标准加密方法和多因素身份验证，保护游戏内容和数据的安全。

  • 全天候支持

    全天候提供专业的客户支持，确保开发过程不间断。

如何挑选合适的解决方案

推荐

Splashtop Remote Access Performance

Splashtop Remote Access Performance 是游戏开发人员的完美解决方案，具备 4:4:4 色彩模式以实现精确的视觉效果，高保真音频能够带来沉浸式声音体验，此外还包括远程触控笔、3D 鼠标、游戏手柄、远程麦克风等多功能外围设备支持。

免费试用了解更多

针对大型团队

Enterprise

Splashtop Enterprise 非常适合对安全性和高级功能有严格要求的大型游戏开发团队。集成单点登录以实现轻松访问，控制精细化访问权限，预定访问以安排工作流程，获得 Android/IoT 无人值守访问，享受集远程访问、IT 管理和支持于一体的多功能平台。

联系我们了解更多
Two video game developers working remotely by leveraging Splashtop

促进协作，提高工作效率

确保团队、客户或游戏测试人员能够随时随地轻松协作。共享屏幕、进行演示并接收实时反馈，以更快完成迭代和改进。

游戏开发者喜爱的功能

多显示器支持

可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Remote Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。

三位用户进入同一台计算机

三个不同的用户（在同一帐户下）将能够像往常一样通过 Splashtop 应用程序连接到所需的远程计算机。在那里，用户可以实时看到远程计算机的屏幕，并像坐在计算机前一样对其进行控制。

远程触控笔和绘图板

使用本地设备的触控笔实时控制远程电脑。

会话录制

录制远程会话以用于将来查阅、演示或归档。

局域网唤醒

随时远程唤醒工作站，从而可以节省能源和资源。

强大的文件传输功能

在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。

立即开始试用

免费试用联系我们
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号