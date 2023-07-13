跳转到主要内容
Splashtop
+1.408.886.7177免费试用
A video game developer working remotely thanks to Splashtop

游戏开发者的远程访问：为您的流程增光添彩

Splashtop 使游戏开发人员能够从任何设备远程访问他们的工作站，从而随时随地实现创造力和生产力。

免费试用联系我们

远程游戏开发的完美解决方案

  • 跨平台支持

    从任何计算机或移动设备在远程 Windows、Mac 或 Linux 工作站上开发游戏。

  • 高性能流媒体

    享受高清晰度、低延迟的直播，以及卓越的 AV 同步功能，实时创建图形和动画。

  • 安全合规

    使用行业标准的加密和多因素身份验证，保护您的游戏内容和数据。

  • 全天候支持

    全天候提供专门的客户支持，确保不间断的开发。

如何挑选合适的解决方案

推荐

Business Access Performance

SBA Performance 是游戏开发者的完美解决方案，它提供 4:4:4 色彩模式以实现精确的视觉效果，高保真音频带来身临其境的声音，以及包括远程手写笔、3D 鼠标、游戏手柄和麦克风直通在内的多功能外围设备支持。

免费试用了解更多

针对大型团队

Enterprise

Splashtop Enterprise 非常适合需要更多安全性和高级功能的大型游戏开发团队。 集成单点登录以实现轻松访问，控制精细访问权限，安排访问以组织工作流，获得 Android/IoT 无人值守访问，并获得用于远程访问、IT 管理和支持的整合平台。

联系我们了解更多
Two video game developers working remotely by leveraging Splashtop

促进协作，提高工作效率

无论您的团队、客户或游戏测试人员身在何处，都可以毫不费力地与他们协作。 共享屏幕、进行演示并接收实时反馈，以便更快地进行迭代和改进。

游戏开发者喜爱的功能

多显示器支持

可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Access Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。

两个用户进入同一台计算机

同一帐户下的两个不同用户可以像平常一样，通过 Splashtop 应用连接远程计算机。同时，用户还能实时查看远程计算机的屏幕并对其进行控制，就像在此台远程计算机前一样。

遥控触控笔和绘图板

使用本地设备上的触控笔实时控制远程计算机。

会话录制

捕捉远程会话以供审阅、演示或记录之用。

局域网唤醒

需要时远程唤醒您的工作站，从而节省能源和资源。

强大的文件传输功能

在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。

立即开始试用

免费试用联系我们
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号