游戏开发者的远程访问：为您的流程增光添彩

远程游戏开发的完美解决方案
跨平台支持
从任何计算机或移动设备在远程 Windows、Mac 或 Linux 工作站上开发游戏。
高性能流媒体
享受高清晰度、低延迟的直播，以及卓越的 AV 同步功能，实时创建图形和动画。
安全合规
使用行业标准的加密和多因素身份验证，保护您的游戏内容和数据。
全天候支持
全天候提供专门的客户支持，确保不间断的开发。
如何挑选合适的解决方案
促进协作，提高工作效率
无论您的团队、客户或游戏测试人员身在何处，都可以毫不费力地与他们协作。 共享屏幕、进行演示并接收实时反馈，以便更快地进行迭代和改进。
游戏开发者喜爱的功能
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Access Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。
两个用户进入同一台计算机
同一帐户下的两个不同用户可以像平常一样，通过 Splashtop 应用连接远程计算机。同时，用户还能实时查看远程计算机的屏幕并对其进行控制，就像在此台远程计算机前一样。
遥控触控笔和绘图板
使用本地设备上的触控笔实时控制远程计算机。
会话录制
捕捉远程会话以供审阅、演示或记录之用。
局域网唤醒
需要时远程唤醒您的工作站，从而节省能源和资源。
强大的文件传输功能
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。