游戏开发者的远程访问：为您的流程增光添彩

面向远程游戏开发的完美解决方案
跨平台支持
使用任意电脑或移动设备在远程 Windows、Mac 或 Linux 工作站上开发游戏。
高性能流式传输
享受高清、低延迟的流式传输以及卓越的 AV 同步功能，实时创建图形和动画。
安全合规
使用行业标准加密方法和多因素身份验证，保护游戏内容和数据的安全。
全天候支持
全天候提供专业的客户支持，确保开发过程不间断。
如何挑选合适的解决方案
推荐
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 是游戏开发人员的完美解决方案，具备 4:4:4 色彩模式以实现精确的视觉效果，高保真音频能够带来沉浸式声音体验，此外还包括远程触控笔、3D 鼠标、游戏手柄、远程麦克风等多功能外围设备支持。
促进协作，提高工作效率
确保团队、客户或游戏测试人员能够随时随地轻松协作。共享屏幕、进行演示并接收实时反馈，以更快完成迭代和改进。
游戏开发者喜爱的功能
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Remote Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。
三位用户进入同一台计算机
三个不同的用户（在同一帐户下）将能够像往常一样通过 Splashtop 应用程序连接到所需的远程计算机。在那里，用户可以实时看到远程计算机的屏幕，并像坐在计算机前一样对其进行控制。
远程触控笔和绘图板
使用本地设备的触控笔实时控制远程电脑。
会话录制
录制远程会话以用于将来查阅、演示或归档。
局域网唤醒
随时远程唤醒工作站，从而可以节省能源和资源。
强大的文件传输功能
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。