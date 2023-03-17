视频：通过远程桌面使用视频编辑软件

需要处理视频，但无法访问安装了视频编辑软件的计算机？

Splashtop是您的最佳远程访问解决方案。

Remote Desktop for Video Editing Software

无论您是在家工作还是在旅途中， Splashtop Business Access都可以让您轻松地从个人设备访问并控制远程计算机，因此您可以远程使用任何视频编辑软件（例如Premier，Final Cut Pro或iMovie）。

在笔记本电脑、平板电脑或智能手机上启动 Splashtop 远程桌面会话，利用 Splashtop 轻松访问视频编辑器远。通过 Splashtop Business Access，可以随时随地使用视频编辑器和访问文件，无论文件是在办公室计算机上还是在其他台式机上。通过个人设备访问远程计算机，会看到远程计算机的屏幕，可以进行互动、实时使用视频编辑器，就像在这台远程桌面前一样。

立即开始

Splashtop Business Access确保您随时可以访问您的视频编辑软件。 无缝使用您的视频编辑器，在世界任何地方轻松制作高质量的项目。 远程访问计算机后，您可以打开视频编辑器，并利用 Splashtop 的高清晰度、快速的远程连接和 4K 流媒体质量高效工作。

除了能够实时查看远程屏幕并与之交互之外，Splashtop 还可以将声音从远程计算机传输到本地设备（甚至是远程 Mac 计算机的声音）。Splashtop 的超凡速度确保您在编辑时可以正确同步音频和视频。视频编辑客户喜欢 Splashtop 的原因之一是因为他们能够在远程进入并进行远程编辑时进行口形同步。

通过访问所有工具、转换和文件，您可以像坐在远程计算机前一样轻松而优质地进行编辑。Splashtop 还为您提供了更多工具来帮助您在远程工作时提高工作效率，例如文件传输和多监视器支持。

使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。

了解使用 Splashtop 进行远程编辑的简单快捷，立即开始免费试用！