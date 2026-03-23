How Remote Access Supports Always On Entertainment Businesses

我们消费和观看媒体的方式迅速变化。人们开始从被动观看向主动创作转变。YouTube、TikTok 等社交媒体平台在不断将观众直接转变为创作者。同样，流媒体服务也要求后期制作团队提供更高质量的内容。
“始终在线”的娱乐领域创作者如何在满足观众需求的同时创造更加可持续的流程？创作者能否创造更灵活、质量更稳定的生活方式？尝试了解远程访问软件。
为什么娱乐业的数字创作者要考虑远程访问？
远程访问软件不仅适用于数字游民或技术工作者，利用计算机工作的所有人都能从远程办公受益。在内容创作期间，远程访问软件可以帮助创作者随时访问特定设备。使用正确的远程访问软件有助于增加灵活性，改进数字安全流程并提高效率。远程访问软件工作原理如下所示。
为创作者提供更多灵活性
内容创作需求会随时出现，这意味着我们使用的设备要足够灵活，否则就无法做出适当响应。艺术家、内容创作者和后期制作人员通常要使用资源密集型设备来完成日常工作，无法做出响应则会严重阻碍工作。
远程桌面软件使员工能够从个人设备访问高性能计算机。员工无需到现场访问特定设备或软件，而是可以使用个人设备通过远程访问像往常一样办公。
随时随地保持在线
有些创意团队必须现场处理生产过程。考虑到像新闻广播员或记者这样的创作者，远程桌面可以在需要时提供对高性能工作站的访问。编辑和制片人可以快速剪辑素材，或者在故事发生时随时管理广播故事。
通过远程访问软件，还可以在远程设备和本地设备之间快速传输较大文件，加快文件共享进程，确保制片人能以低延迟、少中断共享原始文件。
创建安全的远程流程
如果团队职责是剪辑最新大片，则保密性十分关键。尽管大多数制片厂都要求安全流程，但与大型制片厂合作的后期制作团队情况更加特殊，因为一旦项目被泄漏，则会直接影响项目的利润和最终截止日期。
制片厂必须制定正确的安全实践以确保制作流程的安全性，尤其是后期制作。由于制片厂有许多活动的设备和团队成员，利用安全的远程访问软件的网络安全策略有助于最大限度防止数据泄露。
如果团队成员使用远程访问软件，则可以通过远程设备登录存储所有文件的主工作区。双因素身份验证、设备验证、加密连接等其他安全功能可确保所有内容受到保护。用户管理工具等其他保护措施则可确保仅在必要时才能访问相关内容。
如果主要雇用外部承包商或第三方合作伙伴进行后期制作，则可以让他们访问指定的远程访问设备，这样所有工作内容都能保存到本地的这台指定计算机上。员工不小心将文件保存到本地的、不安全的设备或其他未经授权的设备时，通常会发生信息泄露。安全的远程流程则有助于最大限度防止这类错误发生，为文件提供安全的存放位置。
Splashtop 如何支持需要“始终在线”的创作者
Splashtop 等远程访问工具可以帮助创作者保持生产力和工作流程不间断，不受工作位置或时间的限制。Splashtop 如何帮助娱乐业从业人员简化工作流程？具体如下：
模仿办公室工作站
为了最大限度提高工作效率，负责始终在线内容和制作的创作者往往会使用特定工作站。这意味着创作者具备能帮助其轻松完成工作的高性能设备，但却无法随时随地使用这些设备。利用 Splashtop，一方面可以远程访问这些资源密集型设备，另一方面也能确保高性能。
得益于 4:4:4 色彩模式、高保真音频、60fps 高帧率 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输）等功能，工作站可以在远程访问会话中像往常一样真实呈现。有了 Splashtop 随时随地都能像在办公室一样工作，从而大幅提高工作效率、交付高质量工作。
多显示器连接等功能允许员工在使用本地多显示器远程办公的同时模拟多显示器工作站设置。Splashtop 支持多显示器，具体功能如下：
一次查看一个远程显示器，多显示器之间可进行切换
在一个本地显示器上同时查看多个远程显示器
在多个本地显示器上同时查看多个远程显示器
创作者可以通过远程计算机访问专门的工作站，这台远程计算机可能与工作站的功能不同。无论如何，都可以在远程设备上通过 Splashtop 远程控制更强大的工作站。为创作者提供更多灵活性和创造力，使其可以随时随地工作，不会浪费工作站。
远程使用外部 USB 设备
对于动画制作、三维建模等更复杂的工作，有时仅使用鼠标是行不通的。Splashtop 支持 USB 设备重定向，远程用户可以将设备插入本��地计算机以控制远程端点。员工可以在远程设备上使用 Wacom 平板电脑、麦克风和网络摄像头等 USB 设备。
如果用户在 USB 闪存驱动器或专用文件上安装了特定软件，则 USB 重定向也会非常有用。员工可以将硬盘插入本地计算机，通过远程端点访问文件。
养成安全的远程习惯
USB设备重定向还可以帮助您的团队在远程办公时养成更安全的习惯。像 Yubikey 这样的 USB 访问工具有助于为您的个人工作站提供额外的安全层。员工可以通过 Splashtop 远程登录，然后将其 Yubikey 插入本地计算机，以便仍然访问他们的远程桌面。这为加密的远程访问提供了额外的安全层。这确保即使在远程情况下，也只有合适的人才可以访问设备。
利用 Splashtop 随时随地激发创意
为创意团队部署远程访问工具可以帮助员工灵活完成工作。Splashtop 可以创意人员随处复刻工作站，让他们可以从远程设备使用相同的工具。
想了解更多如何在您的娱乐业务中使用Splashtop吗？通过Splashtop Enterprise的免费试用来测试一下，亲自体验远程访问的好处。