远程访问多台显示器：有可能吗？

如果办公室有足够空间，就能让身体得以舒展，让电脑屏幕实现扩展。许多用户都认为使用多显示器或将笔记本电脑连接到外接显示器进行屏幕扩展在工作中很有用。能够使用扩展屏幕，可以提高生产力，让工作流程更高效。
但要如何远程访问那台扩展计算机？能否远程访问具有双显示器的设备？在这篇博客中，我们将深入探讨远程访问多台显示器的技术性细节。
什么是多屏远程桌面？
多屏远程桌面允许用户远程访问和控制具有多个显示器的计算机设置。这种设置再现了本地多屏使用体验，使远程用户能够根据个人需求和远程访问软件的功能切换屏幕或同时查看所有显示器。
多屏远程桌面如何运行？
远程连接到多屏远程桌面时，远程访问软件会将每个连接的显示器镜像到本地设备。根据所使用的远程访问软件，可以选择从本地的单个屏幕查看所有远程屏幕并进行切换，也可以选择从本地的多个屏幕同时查看多个远程屏幕。Splashtop 等高级解决方案可提供灵活的查看模式和高性能流传输，以确保多屏远程工作流程的流畅性。
为什么要远程访问有多显示器的计算机
同时远程访问两个显示器可以极大地提高员工生产力。为什么要使用多显示器进行远程计算？主要有以下几个原因。
1. 提供更加无缝的远程办公体验
各行各业都能从多显示器访问中受益。学生可以利用多屏访问做研究，数据分析师可以轻松将数据可视化，设计师可以快速跳转参考文献。无论什么工作，不能远程访问双显示器就会降低效率。正因如此，Splashtop 允许用户轻松实现对双屏的远程访问。
2. 让用户实现随处办公，就像在工作站一样
旅行时，还要为了工作而随身携带笨重的显示器既麻烦又没必要。如果有允许在旅途中访问多显示器的软件，则可以少带一件行李。
利用远程桌面连接，可以随时随地自由访问各种工具，包括显示器。
3. 工作环境的一致性
桌面设置方式因个人及其工作风格而异。在两种不同类型设备间切换可能会造成不便。使用远程办公环境可以让工作流程保持一致，即使使用不同的本地设备也是如此。通过减少适应单独的工作环境所需的时间有助于保持效率。
远程访问多屏计算机的3种方法
远程访问多屏电脑最好使用 Splashtop 等远程访问工具。Splashtop 远程访问软件提供以下三种多屏访问方式：
一次访问一个显示器：这是使用远程访问软件访问多台显示器的一种常用方式。用户一次只能查看一个显示器，并且可以在两个屏幕之间快速切换。虽然与使用双显示器不太一样，但用户也能访问每个显示器上的内容。
从单个屏幕同时查看多显示器：用户能够从正在使用的设备屏幕同时查看多个显示器。适用于需要同时查看两个显示器但只有一台设备的情况。例如我们在旅行中，身边只有一台笔记本电脑，但却需要双显示器才能完成工作。
多显示器到多台显示器查看：用户可以在本地多显示器上查看远程计算机的多显示器。例如，远程办公时可以在办公室使用双显示器远程控制桌面，同时使用个人笔记本电脑和外接显示器。
想了解有关如何远程访问双显示器的更多详细信息？请访问我们的支持页面，了解如何在 Splashtop 中使用多显示器。
如何简单5步完成多屏远程访问设置
安装 Splashtop：在本地设备和远程计算机上下载并安装 Splashtop 应用程序。
启用多显示器支持：确保在远程计算机的显示设置中启用了多显示器功能。
连接远程计算机：打开 Splashtop，登录并选择要访问的远程计算机。
选择显示器：连接成功后，使用工具栏切换显示器，或启用多显示器模式同时查看所有显示器。
自定义显示设置：根据工作流程偏好调整分辨率、缩放比例或切换显示器。
Splashtop 在多屏远程访问方面有什么优势？
如今市面上有许多远程访问工具，但为什么 Splashtop 能在远程访问多显示器方面成为首选？原因主要包括以下几个方面。
1. Splashtop 支持跨平台远程控制设备
如果使用 Mac，则可远程访问运行 Windows 的计算机。Splashtop 允许远程访问的控制端和被控端运行不同系统。例如，可以在从 Mac 轻松控制和查看 Windows 平台，反之亦然。
如果因紧急情况要访问远程桌面，甚至可以使用 iPhone 或 iPad 远程访问 Windows 桌面。广泛的设备支持，意味着可以使用任意设备随时随地访问各种工具。
2. Splashtop 可提供安全的远程基础设施
Splashtop 的云基础架构托管在 Amazon Web Services（AWS），具备网络防火墙、数据加密和 DDoS 缓解。Splashtop 已获得 SOC 2 Type 2 认证以及 SOC 3 认证。所有远程会话均受 TLS（包括 TLS 1.2）和256位 AES 加密保护。
Splashtop 还遵守主要的行业合规性，例如 PCI 合规性、HIPAA 合规性和 FERPA 合规性。零售、医疗保健或教育领域的从业人员可以安全使用 Splashtop 进行远程访问。
3. Splashtop 可与多个行业合作伙伴集成
根据工作流程，团队可能需要访问某些工具或软件。幸运的是，Splashtop 已经与各种行业合作伙伴进行集成，包括 Wacom、Jira、ServiceNow、JumpCloud 等。这些集成有助于保持工作流程的无缝和高效，即使在远程办公时也是如此。
立即使用 Splashtop 实现高效的多屏远程桌面访问
未来，工作方式会不断变化，关键在于能够在紧要时刻访问重要工具。通过 Splashtop Remote Access Pro，可以在远程桌面上灵活使用多显示器。
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