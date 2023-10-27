远程访问多台显示器：有可能吗？

留出伸展空间对身体和电脑屏幕都有好处。 许多人受益于使用多台显示器或将笔记本电脑连接到外接显示器以扩展屏幕。 对于使用屏幕的人来说，拥有这样的屏幕空间可能意味着更高效的工作流程和生产力。

但是，如果你需要远程访问那台计算机呢？ 是否可以远程访问使用双显示器的设备？ 在这篇博客文章中，我们将深入探讨远程访问多台显示器的技术细节。

如何使用多台显示器远程访问计算机

远程访问具有多个显示器的计算机的最佳方法是使用 Splashtop 等远程访问工具。 Splashtop 远程访问软件 允许您通过以下三种方式之一访问多个显示器：

一次只能显示一台显示器：这是远程访问软件显示多台显示器的常用方式。 用户一次只能查看一个桌面屏幕，并且可以在一个或另一个屏幕之间快速切换。 虽然与使用双显示器不太一样，但它确实使用户能够访问每台显示器上的内容。 一个屏幕上有多个显示器：这使用户能够查看集中在他们正在使用的单个屏幕上的多台显示器。 这对于需要同时查看两个屏幕上正在发生的事情的人来说是有益的，而他们只有一个屏幕可用。 例如，某人可能正在旅行，只有一台带一个屏幕的笔记本电脑，但仍然需要双显示器才能完成工作。 多显示器到多台显示器：这是用户可以在其本地多显示器显示器上查看远程计算机的多台显示器的时候。 例如，远程办公的人可以在办公室使用双显示器远程控制桌面，同时使用个人笔记本电脑和外接显示器。

想了解有关如何远程访问双显示器的更多详细信息？ 请访问我们的支持页面，了解如何 在 Splashtop 中使用多显示器。

远程访问带有多台显示器的计算机的好处

远程访问两台显示器可以极大地提高员工的生产力和效率。 以下是您应该考虑使用多显示器显示器进行远程计算的几个原因。

在远程工作时提供更流畅的体验

使用多台显示器的好处超越了多个行业。 学生可以从多个屏幕中受益，数据分析师可以轻松地将数据可视化，艺术家可以快速跳转到参考文献。 无论你在做什么工作，无法远程访问双显示器都会降低效率。这就是为什么 Splashtop 允许用户使用其易于使用的远程访问软件远程访问双屏的原因。

允许用户像坐在工作站前一样在任何地方工作

旅行时，为了工作而随身携带笨重的显示器既麻烦又不必要。 使用允许您在旅途中访问多台显示器的软件可以节省额外的行李。

利用远程桌面连接，人们可以从任何地方自由访问他们的工具，包括显示器。

工作环境中的一致性

您的桌面设置方式因您和您的工作风格而异。 在两种不同类型的台式机之间切换可能会令人不安。 使用远程工作环境可以让你保持一致的工作流程，即使你使用的是不同的本地设备也是如此。 这可以通过减少适应单独的工作环境所需的时间来帮助保持效率。

为什么要使用 Splashtop 远程访问多个显示器？

在远程访问工具方面，有许多不同的选择，但这就是为什么在远程访问第二台显示器时，Splashtop 应该是您的首选工具。

Splashtop 可以跨不同平台控制设备

如果您使用的是 Mac 计算机并尝试远程访问运行 Windows 的计算机，那没有问题。 Splashtop 允许您访问与远程处理的源平台不同的平台。 例如，您可以在从 Mac 访问时轻松控制和查看 Windows 平台，反之亦然。

如果您尝试在紧要关头访问桌面，您甚至可以从 iPhone 或 iPad 远程访问 Windows 桌面。 能够从各种不同的选项访问一台设备，这意味着你可以使用任何设备从几乎任何地方远程访问工具。

Splashtop 提供安全的远程基础架构

Splashtop 的 cloud 基础架构托管在 Amazon Web Services （AWS） 上，该服务提供网络防火墙、数据加密和 DDoS 缓解。 Splashtop 已获得 SOC 2 Type 2 认证以及 SOC 3。 所有远程会话均受到 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位 AES 加密的保护。

Splashtop 还符合主要的行业合规性，例如 PCI 合规性、HIPAA 合规性和 FERPA 合规性 。那些在零售、医疗保健或教育领域工作并安全地使用 Splashtop 进行远程访问的人。

Splashtop 与各种行业合作伙伴集成

根据您的工作流程，您的团队可能需要访问某些工具或软件。 幸运的是，Splashtop 与 Wacom、Jira、ServiceNow 和 JumpCloud 等 各种行业合作伙伴集成 。 这有助于保持工作流程的无缝和高效，即使在远程时也是如此。

使用 Splashtop 远程访问多个显示器

随着未来的工作不断变化和变化，找到在最需要时访问最重要的工具的方法非常重要。 Splashtop Business Access Pro 使您可以灵活地将多个显示器与远程桌面一起使用。

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