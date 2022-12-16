使用远程视频制作和规划Splashtop

经过几个月的寻找，并尝试了许多不同的解决方案，khara, Inc.选择了Splashtop 。 工作人员使用Splashtop ，从家里或其他工作场所登录到公司的电脑上，进行视频编辑、创建动画、图形设计、音视频同步等常规工作。 他们的信息系统部门也使用Splashtop ，为工作人员提供远程支持。

khara，Inc. 信息系统部门执行官铃木伸之助先生分享了这个故事。

挑战。寻找一个高性能、安全的远程访问解决方案，并进行多用户管理

近年来，khara, Inc.一直在努力实现一种 "新的工作方式"，使创作者可以在任何地方灵活工作。 铃木先生说："甚至在大流行病之前，我们就想为远程工作建立一个安全的环境。 就在我们考虑如何去做的时候，由于COVID19的出现，改善远程环境变得很有必要。"

然而，在这样做的过程中，他们面临着诸如保持机密信息安全和保持工作效率的问题。 铃木先生说："由于我们的工作性质，远程工作很困难。 由于我们在视频发布前处理视频，我们禁止将机密信息带出公司。 因此，这不是一个我们可以远程工作的环境；我们必须到办公室来。"

他们面临的另一个挑战是找到一种解决方案，使他们能够远程管理组织结构中的用户。项目所涉及的员工因生产现场的工作而异。在许多情况下，他们会暂时参与项目并在项目完成后离开。对于公司来说，重要的是能够管理所有员工的账号，以防止在家工作时信息泄漏。

在COVID19之前，khara, Inc.在一些需要远程访问的情况下使用VPN 。 然而，当出现大规模远程访问的需要时，他们认识到他们的系统并不是为远程工作而建立的。 他们没有能力为每个员工发放和使用一个VPN ，因为这将使核心基础设施超载。 他们决定需要一个远程访问解决方案来在家工作。 铃木先生后来评论说："有些情况下我们也需要VPN ，所以我们同时使用VPN 和Splashtop 。"

khara，公司。 FindsSplashtop: 高速的远程访问、强大的安全性、单点登录和强大的功能

当khara, Inc.尝试Splashtop ，他们找到了他们正在寻找的远程访问解决方案。 它具有他们正在寻找的所有品质。

高性能

khara, Inc.发现远程会议期间的高速屏幕传输非常有吸引力。 "Splashtop'的高性能使我们能够毫无压力地工作。 铃木先生说："这就像我们坐在办公室的电脑前一样。

用户管理

在办公室的常规工作方式中，可以在内部管理帐户和访问特权，但是在远程工作中情况并非如此。由于大流行，去工作人员的工作场所或家中删除访问权限变得既困难又耗时。 Splashtop 的管理功能使团队可以远程管理用户的帐户和访问权限。

与单点登录（SSO）集成的集中式认证

khara, Inc.还决定与他们的SSO身份供应商整合，进行集中认证。 铃木先生说："每次推出一个工具，都要发行账户并对每个账户进行清点，这是非常繁琐和昂贵的。 通过统一认证，我们正在减少系统运营成本。 Splashtop 与我们使用的 认证系统兼容，我们很喜欢这一点！"SAML

有能力提供远程支持

信息系统部门还使用Splashtop ，在工作人员面临技术问题时进行远程支持。 技术人员在获得工作人员的许可后遥控进入电脑。 他们还通过聊天提供支持。 铃木先生说："自从Splashtop ，所有部门都被引入，即使不是面对面，也可以通过远程控制实时解决问题。"

易于部署和使用

该团队能够使用大规模部署功能，轻松地将Splashtop ，并部署到所有的计算机上。 当被问及工作人员如何适应使用Splashtop ，铃木先生评论说："他们中的大多数人现在已经习惯了新的流程，Splashtop ，越来越受欢迎。"

Khara，Inc. 远程工作的未来

当被问及从视频制作公司的角度看5G的未来及其实际应用时，铃木先生说："视频制作公司需要以低延迟传输大量数据。 我发现，能够使用5G技术进行传输，具有难以置信的吸引力。 通过这样做，我期待它能创造一个环境，让我们在任何地方都能做出好东西"。

通过 Splashtop，khara，Inc. 能够引入远程工作，并响应员工的各种工作偏好。但是，他们不希望完全转向远程工作。

铃木先生解释说："只要人们能够集中精力并提供高质量的工作，他们从哪里做并不重要。 我们希望提供远程工作环境作为一种选择，以便创作者可以选择适合他们的方法。

"然而，我也觉得创作者们更容易在同一个空间里聚在一起，把他们的合作能量投入到一个项目中。 有时，好的想法来自于面对面的交流和闲聊。 混合工作环境是未来的趋势。 即使在COVID19之后，我们将继续利用Splashtop ，为工作人员提供在家工作的选择。"

当被问及从视频制作公司的角度看5G的未来及其实际应用时，铃木先生说， "视频制作公司需要以低延迟传输大量数据。我发现能够使用5G技术进行传输是非常有吸引力的。通过这样做，我期待它将创造一个环境，让我们无论在哪里都能做出好东西"。