使用远程视频制作和规划Splashtop

使用 Splashtop 完成远程视频制作和规划
khara 使用高性能远程计算机访问实现随处办公
摘要
khara 耗费数月寻找安全高效的远程办公方式，尝试了各种解决方案，最终选择了 Splashtop。员工可以使用 Splashtop 从家里或其他工作场所登录公司的计算机，进行视频剪辑、动画制作、图形设计、同步音频视频等日常工作。该公司的信息系统部门还使用 Splashtop 为员工提供远程支持。
khara，Inc. 信息系统部门执行官铃木伸之助先生分享了这个故事。
挑战：如何找到支持多用户管理的高性能、安全远程访问解决方案
近年来，khara 公司一直在尝试“新工作模式”，赋予创作者足够的灵活性，实现随处办公。铃木先生说：“在疫情前，我们就像搭建安全的远程办公环境。就在我们考虑如何解决这个问题时，新冠疫情爆发了，改善远程环境成为了必然。”
然而，远程环境的改善存在各种问题，比如如何确保机密信息的安全、如何保持工作效率。铃木先生说：“由于我们的工作性质，很难进行远程办公。在发布视频之前，我们要先进行处理，而机密信息是严禁带出公司的。这种工作时不能远程办公的，我们必须去办公室。”
他们面临的另一个挑战是找到一种解决方案，使他们能够远程管理组织结构中的用户。项目所涉及的员工因生产现场的工作而异。在许多情况下，他们会暂时参与项目并在项目完成后离开。对于公司来说，重要的是能够管理所有员工的账号，以防止在家工作时信息泄漏。
新冠疫情前，khara 公司有时会在需要远程访问时使用 VPN。但是，在需要大规模远程访问的情况下，该公司发现 VPN 并不适合远程办公。因为不能为所有员工提供 VPN 帐��户，使用人数过多会导致 VPN 核心基础架构超负荷。于是，khara 公司决定采用远程访问解决方案以实现居家办公。铃木先生后来解释说：“在某些情况下，我们也需要 VPN，我们会同时使用 VPN 和 Splashtop。”
khara 公司的发现：Splashtop 具有高速远程访问、强大的安全性、单点登录和各种关键功能
khara 公司用过 Splashtop 后，发现这个远程访问解决方案符合自己的所有需求，具备所有所需的性能：
高性能
khara 公司发现远程会话期间 Splashtop 屏幕传输速度很快，这一点非常有吸引力。“Splashtop 的高性能使我们能够轻松远程办公。让我们就像在办公室的计算机前一样，”铃木先生说。
用户管理
在办公室的常规工作方式中，可以在内部管理帐户和访问特权，但是在远程工作中情况并非如此。由于大流行，去工作人员的工作场所或家中删除访问权限变得既困难又耗时。 Splashtop 的管理功能使团队可以远程管理用户的帐户和访问权限。
与单点登录（SSO）集成实现集中身份认证
khara 公司还决定与其 SSO 身份提供商集成，以实现集中身份认证。铃木先生说：“每次引入新工具，都要开设帐户和清点帐户，这一过程非常繁琐，而且成本很高。通过统一身份认证，可以降低系统运营成本。Splashtop 能和我们用的 SAML 身份验证系统兼容，太棒了！”
提供远程支持
信息系统部门还能使用 Splashtop 为遇到技术问题的员工提供远程支持。在获得员工的许可后，技术员可以远程访问其设备。技术员还能通过聊天为员工提供支持。铃木先生说：“自从所有部门都开始使用 Splashtop 以来，很多问题都能通过远程控制实时解决，尽管这些部门都在远程办公。”
易于部署和使用
该团队可以利用大规模部署功能轻松将 Splashtop 部署到所有计算机。当被问及员工如何适应 Splashtop 时，铃木先生解释道：“大多数员工已经习惯了新的工作流程，Splashtop 越来越受欢迎。”
Khara，Inc. 远程工作的未来
谈及如何从视频制作公司的角度看待 5G 的未来及其实际应用，铃木先生说：“视频制作公司要以低延迟传输大量数据。我发现，使用 5G 技术传输非常有吸引力。通过这种做法，我希望能营造这样一种环境，让我们能随时随地创作好的内容。”
通过 Splashtop，khara，Inc. 能够引入远程工作，并响应员工的各种工作偏好。但是，他们不希望完全转向远程工作。
铃木先生解释说：“只要人们能够保持专注、提供高质量内容，在哪里工作并不重要。我们希望为创作者提供远程办公选项，便于他们选择适合自己的工作方式。”
但是，我也认为创作者也需要有一个空间可以聚在一起，以协作的方式努力做好一个项目。有时灵感来自于面对面的交流和日常的聊天。混合办公是未来的发展趋势。即使疫情结束后，我们仍将继续使用 Splashtop 为员工提供居家办公选项。”
谈及如何从视频制作公司的角度看待 5G 的未来及其实际应用，铃木先生说：“视频制作公司要以低延迟传输大量数据。我发现，使用 5G 技术传输非常有吸引力。通过这种做法，我希望能营造这样一种环境，让我们能随时随地创作好的内容。”
细节
关于 khara，Inc.
khara，Inc. 由庵野秀明（Hideaki Anno）创办，是一家影像企划和制作公司，主要从事影像作品的企划、原创作品、剧本、设计等方面的开发，以及影像作品的制作、宣传和发行等工作。该公司的主要作品有“新世纪福音战士”系列和《龙之牙医》。此外，该公司还参与了非营利组织日本动画特摄档案中心（ATAC）的建立，该组织负责保存和管理动画和特效电影相关的材料和技术。khara 工作室是当前主流的动画制作工作室之一。
关于 Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access 是面向个人用户和团队的高性能远程访问解决方案。用户可以远程控制电脑，访问其中的应用程序、文件和数据，同时可以享受 4K 流式传输体验，延迟低，帧率高达40fps。丰富的远程访问功能，实现高效居家办公。
关于 Splashtop Enterprise
如需 SSO、远程计算机管理功能、按需远程支持以及增强远程访问需求的更多功能，请升级到 Splashtop Enterprise。
客户评价
混合办公是未来的发展趋势。即使疫情结束后，我们仍将继续使用 Splashtop 为员工提供居家办公选项。
Shinnosuke Suzuki, an Executive at khara, Inc.