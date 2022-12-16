使用远程视频制作和规划Splashtop

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Video editor enjoying the high-performance remote computer access provided by Splashtop to work from anywhere

使用 Splashtop 完成远程视频制作和规划

khara 使用高性能远程计算机访问实现随处办公

摘要

khara 耗费数月寻找安全高效的远程办公方式，尝试了各种解决方案，最终选择了 Splashtop。员工可以使用 Splashtop 从家里或其他工作场所登录公司的计算机，进行视频剪辑、动画制作、图形设计、同步音频视频等日常工作。该公司的信息系统部门还使用 Splashtop 为员工提供远程支持。

khara，Inc. 信息系统部门执行官铃木伸之助先生分享了这个故事。

挑战：如何找到支持多用户管理的高性能、安全远程访问解决方案

近年来，khara 公司一直在尝试“新工作模式”，赋予创作者足够的灵活性，实现随处办公。铃木先生说：“在疫情前，我们就像搭建安全的远程办公环境。就在我们考虑如何解决这个问题时，新冠疫情爆发了，改善远程环境成为了必然。”

然而，远程环境的改善存在各种问题，比如如何确保机密信息的安全、如何保持工作效率。铃木先生说：“由于我们的工作性质，很难进行远程办公。在发布视频之前，我们要先进行处理，而机密信息是严禁带出公司的。这种工作时不能远程办公的，我们必须去办公室。”

他们面临的另一个挑战是找到一种解决方案，使他们能够远程管理组织结构中的用户。项目所涉及的员工因生产现场的工作而异。在许多情况下，他们会暂时参与项目并在项目完成后离开。对于公司来说，重要的是能够管理所有员工的账号，以防止在家工作时信息泄漏。

新冠疫情前，khara 公司有时会在需要远程访问时使用 VPN。但是，在需要大规模远程访问的情况下，该公司发现 VPN 并不适合远程办公。因为不能为所有员工提供 VPN 帐户，使用人数过多会导致 VPN 核心基础架构超负荷。于是，khara 公司决定采用远程访问解决方案以实现居家办公。铃木先生后来解释说：“在某些情况下，我们也需要 VPN，我们会同时使用 VPN 和 Splashtop。”

khara 公司的发现：Splashtop 具有高速远程访问、强大的安全性、单点登录和各种关键功能

khara 公司用过 Splashtop 后，发现这个远程访问解决方案符合自己的所有需求，具备所有所需的性能：

高性能

khara 公司发现远程会话期间 Splashtop 屏幕传输速度很快，这一点非常有吸引力。“Splashtop 的高性能使我们能够轻松远程办公。让我们就像在办公室的计算机前一样，”铃木先生说。

用户管理

在办公室的常规工作方式中，可以在内部管理帐户和访问特权，但是在远程工作中情况并非如此。由于大流行，去工作人员的工作场所或家中删除访问权限变得既困难又耗时。 Splashtop 的管理功能使团队可以远程管理用户的帐户和访问权限。

与单点登录（SSO）集成实现集中身份认证

khara 公司还决定与其 SSO 身份提供商集成，以实现集中身份认证。铃木先生说：“每次引入新工具，都要开设帐户和清点帐户，这一过程非常繁琐，而且成本很高。通过统一身份认证，可以降低系统运营成本。Splashtop 能和我们用的 SAML 身份验证系统兼容，太棒了！”

提供远程支持

信息系统部门还能使用 Splashtop 为遇到技术问题的员工提供远程支持。在获得员工的许可后，技术员可以远程访问其设备。技术员还能通过聊天为员工提供支持。铃木先生说：“自从所有部门都开始使用 Splashtop 以来，很多问题都能通过远程控制实时解决，尽管这些部门都在远程办公。”

易于部署和使用

该团队可以利用大规模部署功能轻松将 Splashtop 部署到所有计算机。当被问及员工如何适应 Splashtop 时，铃木先生解释道：“大多数员工已经习惯了新的工作流程，Splashtop 越来越受欢迎。”

Khara，Inc. 远程工作的未来

谈及如何从视频制作公司的角度看待 5G 的未来及其实际应用，铃木先生说：“视频制作公司要以低延迟传输大量数据。我发现，使用 5G 技术传输非常有吸引力。通过这种做法，我希望能营造这样一种环境，让我们能随时随地创作好的内容。”

通过 Splashtop，khara，Inc. 能够引入远程工作，并响应员工的各种工作偏好。但是，他们不希望完全转向远程工作。

铃木先生解释说：“只要人们能够保持专注、提供高质量内容，在哪里工作并不重要。我们希望为创作者提供远程办公选项，便于他们选择适合自己的工作方式。”

但是，我也认为创作者也需要有一个空间可以聚在一起，以协作的方式努力做好一个项目。有时灵感来自于面对面的交流和日常的聊天。混合办公是未来的发展趋势。即使疫情结束后，我们仍将继续使用 Splashtop 为员工提供居家办公选项。”

谈及如何从视频制作公司的角度看待 5G 的未来及其实际应用，铃木先生说：“视频制作公司要以低延迟传输大量数据。我发现，使用 5G 技术传输非常有吸引力。通过这种做法，我希望能营造这样一种环境，让我们能随时随地创作好的内容。”

[Splashtop Use Case] Khara, Inc.
[Splashtop Use Case] Khara, Inc.


细节

关于 khara，Inc.

khara，Inc. 由庵野秀明（Hideaki Anno）创办，是一家影像企划和制作公司，主要从事影像作品的企划、原创作品、剧本、设计等方面的开发，以及影像作品的制作、宣传和发行等工作。该公司的主要作品有“新世纪福音战士”系列和《龙之牙医》。此外，该公司还参与了非营利组织日本动画特摄档案中心（ATAC）的建立，该组织负责保存和管理动画和特效电影相关的材料和技术。khara 工作室是当前主流的动画制作工作室之一。

关于 Splashtop Remote Access

Splashtop Remote Access 是面向个人用户和团队的高性能远程访问解决方案。用户可以远程控制电脑，访问其中的应用程序、文件和数据，同时可以享受 4K 流式传输体验，延迟低，帧率高达40fps。丰富的远程访问功能，实现高效居家办公。

关于 Splashtop Enterprise

如需 SSO、远程计算机管理功能、按需远程支持以及增强远程访问需求的更多功能，请升级到 Splashtop Enterprise。

了解有关 Splashtop Enterprise 的更多信息。

客户评价

混合办公是未来的发展趋势。即使疫情结束后，我们仍将继续使用 Splashtop 为员工提供居家办公选项。

Shinnosuke Suzuki, an Executive at khara, Inc.

Manager being enabled with remote film production with Splashtop

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