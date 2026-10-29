连接到工作电脑，拿起 Wacom 手写笔，开始绘图。光标移动、点击落下，一条条线随之出现。然后会发现，较轻的笔触时有丢失，而且每一条线出来的粗细都一样。
问题可能并不在您的数位板上。大多数情况下，只是Wacom Bridge没有开启。由 Splashtop 和 Wacom 联合开发的 Wacom Bridge，可为远程会话带来完整的压感和倾斜感应，因此线条粗细和画笔控制的响应方式与在本地设备上如出一辙。
现在也更容易保持开启状态。Splashtop 会记住您上次使用的 Wacom Bridge 设置，因此一旦开启，下次连接时即可直接使用。
下面将介绍 Wacom Bridge 带来了哪些变化、开始前需要准备什么，以及如何通过几次点击将其开启。60 秒快速了解如下：
远程绘图时，Wacom Bridge 会带来哪些变化
Wacom Bridge 将本地计算机上的 Wacom 驱动程序连接到远程计算机上的 Wacom 驱动程序。这样，您的数位板在远程设备上的表现就和在您桌前使用时一样。
完整压感灵敏度：轻重笔触都能精准识别，压力曲线顺滑自然，因此线条粗细会随手部动作自然变化。
精准的倾斜与细微移动：倾斜和细腻的笔触移动都能更精准地传递出来，更适合阴影处理和笔刷效果。
一台数位板同时用于两台电脑：您可以在本地计算机和远程计算机上使用数位板�，并且您的 Wacom 设置会同时应用于两端。
可延续的应用专属设置：如果两台电脑上都安装了 Photoshop 等应用，您为这些应用设置的笔设置会同步带入远程会话。
借助 Wacom Inkline 即时预览笔触：Inkline 会立即在屏幕上绘制每一笔，同时远程计算机再跟上。在 Wacom 的内部测试中，配合 Inkline 的 Wacom Bridge 平均将延迟降低了 65%。
如果您正在比较 Wacom Bridge、USB Device Redirection 和 远程触控笔，请查看这三种选项的对比。
开启 Wacom Bridge 前需要准备的事项
开始前请先检查以下各项，确保该设置会显示出来并且首次即可正常运行：
包含 Wacom Bridge 的 Splashtop 套餐： Splashtop Remote Access Performance 或 Splashtop Enterprise。Splashtop Remote Support SOS 客户在搭配 Remote Access Performance 时可以使用它。
两台计算机都需要 Windows：本地计算机和远程计算机都需要 Windows 10 或更高版本。
两台电脑上都需要安装最新的 Wacom 驱动程序：在每台设备上安装后，然后重新启动。关机不算。
最新版本的 Splashtop 应用：本地计算机上的 Splashtop Business 应用和远程计算机上的 Splashtop Streamer。
Wacom 数位板或数位屏：已测试的型号包括 Cintiq Pro、Intuos Pro、Cintiq 16 和 22、MobileStudio Pro 以及 Movink 13。其他型号也可能适用。
远程计算机需要配备性能足够的显卡：安装最新驱动程序的 Nvidia 显卡。
如需查看完整要求和已知限制，请参阅Wacom Bridge 支持文章。
如何在 Splashtop 中启用 Wacom Bridge
准备工作就绪后，只需点击几下即可完成设置：
安装 Wacom 驱动程序：在本地计算机和远程计算机上安装最新的 Wacom 驱动程序，然后重启两台计算机。
打开 Splashtop Business 应用：在本地计算机上，找到想要在其上绘图的远程计算机。
打开 Wacom Bridge：前往“设置”，选择“高级设置”，然后打开 Wacom Bridge。
连接：双击这台计算机即可开始远程会话。如果您已经连接，也可以改为从会话工具栏菜单中启用 Wacom Bridge。
检查连接：在本地计算机上打开 Wacom Center，然后前往 Wacom Bridge 选项卡。状态将从“未连接”变为“已连接”。
开启 Inkline：打开 Show Wacom Inkline，即可在远程计算机跟上之前即时看到每一笔笔画。
微调您的笔设置：调整本地屏幕光标、Inkline 淡出时间、压感灵敏度、画笔大小和线条颜色，以符合您的工作方式。
就是这样。Splashtop 会记住您上次的 Wacom Bridge 设置，因此下次连接时，您可以从上次中断的地方继续。
想自己点进去看看？试试这个Wacom Bridge 设置交互式演示。
在下一次远程会话中获得完整压感
如果较轻的笔触没有显示出来，或者每一笔线条显示�的粗细都相同，就需要检查 Wacom Bridge 这项设置。开启一次后，Splashtop 会记住这项设置，因此下次使用时，压感、倾斜和笔设置都会准备就绪。
已经在使用 Splashtop Remote Access Performance 或 Splashtop Enterprise？打开 Splashtop Business 应用并立即启用。刚开始使用 Splashtop？开始免费试用 Splashtop Remote Access Performance，并使用自己的数位板体验 Wacom Bridge。工作室团队还可以探索适用于媒体和娱乐行业的 Splashtop。