适用于任何设备的屏幕共享应用程序 - Mirroring360

Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备的屏幕镜像和屏幕共享。非常适合商务和教育！免费试用。

屏幕共享应用程序可以帮助加强商业专业人士、教员和学生之间的协作。 通过将你的屏幕分享给另一个设备，你正在利用你的受众的设备，让他们实时看到你正在做什么。

在当今世界，工作人员和学生除了使用传统的 Windows 和 Mac 计算机之外，或者代替传统的 Windows 和 Mac 计算机的移动设备、平板电脑和 Chromebook。重要的是您的屏幕共享应用程序支持多种操作系统，并且可以跨平台工作平台。

不仅如此，随着越来越多的人在远程工作，您需要一个屏幕共享应用程序，无论您和您的观众在同一个房间还是在远程，它都可以正常工作。

这就是为什么Splashtop Mirroring360 Pro 是当今可用的最佳屏幕共享应用程序的原因。

借助 Mirroring360，您可以将Windows、Mac、Android、iPhone、iPad 甚至 Chromebook 设备的屏幕共享到 Mac 或 PC 计算机。无需硬件或电缆即可共享您的屏幕。

那不是全部。您还可以通过 Mirroring360 Pro 的 Web 链接一次向多达40位参与者广播计算机屏幕！非常适合示范和演讲。

Mirroring360 的易用性、跨平台支持和高性能功能是大学、学区和商业组织使用 Mirroring360 满足其屏幕共享需求的最大原因。

您也可以使用 Mirroring360 记录屏幕以供以后共享。

Mirroring360 是一个出色的工具，可用于：

想把自己的移动设备屏幕镜像到班级电脑上的教师

指导员领导设备或软件演示

学生向全班介绍情况

做演讲的商业专业人士

一对一辅导，甚至远程辅导

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Mirroring360 Pro 使您能够将设备屏幕镜像或投射到计算机，或将计算机屏幕共享到任何其他设备。

现在就开始免费试用，不需要信用卡或承诺。

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或了解有关 Mirroring360 的更多信息。并获取适用于您设备的 Mirroring360 下载链接。