适用于任何设备的屏幕共享应用程序 - Mirroring360

Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备的屏幕镜像和屏幕共享。非常适合商务和教育！免费试用。
屏幕共享应用程序可以帮助加强商业专业人士、教员和学生之间的协作。 通过将你的屏幕分享给另一个设备，你正在利用你的受众的设备，让他们实时看到你正在做什么。
在当今世界，工作人员和学生除了使用传统的 Windows 和 Mac 计算机之外，或者代替传统的 Windows 和 Mac 计算机的移动设备、平板电脑和 Chromebook。重要的是您的屏幕共享应用程序支持多种操作系统，并且可以跨平台工作平台。
不仅如此，随着越来越多的人在远程工作，您需要一个屏幕共享应用程序，无论您和您的观众在同一个房间还是在远程，它都可以正常工作。
这就是为什么Splashtop Mirroring360 Pro 是当今可用的最佳屏幕共享应用程序的原因。
借助 Mirroring360，您可以将Windows、Mac、Android、iPhone、iPad 甚至 Chromebook 设备的屏幕共享到 Mac 或 PC 计算机。无需硬件或电缆即可共享您的屏幕。
那不是全部。您还可以通过 Mirroring360 Pro 的 Web 链接一次向多达40位参与者广播计算机屏幕！非常适合示范和演讲。
Mirroring360 的易用性、跨平台支持和高性能功能是大学、学区和商业组织使用 Mirroring360 满足其屏幕共享需求的最大原因。
您也可以使用 Mirroring360 记录屏幕以供以后共享。
Mirroring360 是一个出色的工具，可用于：
想把自己的移动设备屏幕镜像到班级电脑上的教师
指导员领导设备或软件演示
学生向全班介绍情况
做演讲的商业专业人士
一对一辅导，甚至远程辅导
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Mirroring360 Pro 使您能够将设备屏幕镜像或投射到计算机，或将计算机屏幕共享到任何其他设备。
现在就开始免费试用，不需要信用卡或承诺。
或了解有关 Mirroring360 的更多信息。并获取适用于您设备的 Mirroring360 下载链接。
常见问题与解答 - 屏幕共享
什么是屏幕共享？
屏幕共享即允许用户与其他一名或多名用户实时共享屏幕内容的一项功能。可共享的内容包括文档、演示文稿、视频、软件应用程序等。通常，屏幕共享用于在线会议、网络研讨会、协作工作会议和技术支持场景。通过屏幕共享，参与者可以查看演示者的屏幕并积极互动，从而使沟通和协作更加清晰明朗。
屏幕共享有哪些类型？
随着 Zoom 等视频通信工具的普及，“屏幕共享”出现了两种不同的类型：
视频会议屏幕共享
这是 Zoom、Microsoft Teams 等视频会议平台��独有的屏幕共享形式，主要用于演示或网络研讨会。
远程屏幕共享
通过软件或浏览器操作，这种形式的屏幕共享不需要启动视频会议。IT 团队更喜欢远程屏幕共享，用于提供支持或进行现场演示。
屏幕共享安全吗？
使用 Splashtop，屏幕共享绝对安全。我们在每个层面都优先考虑安全性。我们符合主要标准，如 GDPR、SOC 2、HIPAA 等。我们的平台提供高级安全功能，如双因素身份验证、端到端加密数据传输和多级密码安全。托管在 AWS 等强大平台上，我们通过防火墙、加密和 24×7 入侵检测确保数据保护。
我们持续投资以增强安全建设，与顶尖安全公司合作进行定期审计，同时为用户提供最新网络安全新闻。从本质上讲，正式我们在安全方面所做的努力使 Splashtop 成为市场上最安全的屏幕共享产品之一。