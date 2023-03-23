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Chart showing LogMeIn increasing price by 253% over 4 years.
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LogMeIn 2018年的价格上涨

作者：Splashtop Team
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又是一年，又是涨价

最近，LogMeIn 再次提高了 LogMeIn Pro 的产品定价。现在，个人用户必须以CN¥2,449.93/年的价格订购 LogMeIn 的远程访问软件，2017年该软件定价为$249.99，价格上涨了40％。查看我们与 LogMeIn Pro 的定价对比（更新版）。

Splashtop Business Access 是 Splashtop 多次获奖的远程访问软件解决方案，连续5年定价保持在CN¥420/年，虽然该远程访问软件非常受欢迎，但 Splashtop 从未涨价。

2018年是LogMeIn Pro的又一次提价。 下面我们来看看LogMeIn Pro与Splashtop Business Access在过去5年的价格比较。

Splashtop Business Access（LogMeIn Pro 的替代方案）允许使用任意设备远程连接工作计算机。连接后，即可控制计算机并访问其中的所有应用程序和文件。Splashtop 远程连接速度快，支持高清音视频传输，让远程办公更加简单。

使用 Splashtop Business Access，你可以花更少的钱，享受更快的连接，并通过商务访问专业版访问多达10台电脑（相比之下，LogMeIn Pro ，只有2台）。 SplashtopBusiness Access 以更低的价格提供你需要的所有功能。

有兴趣第一次尝试远程访问解决方案，或从LogMeIn Pro转换？现在就用我们的无风险、无义务的免费试用来试试吧。 只需要几分钟就可以开始了! 你的工作效率和你的钱包以后会感谢你的。

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