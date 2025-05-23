通过远程访问在PC上进行屏幕共享：分步指南

屏幕共享是商业通信中的一个重要功能，通过允许用户与观众共享窗口、标签或屏幕，增强了虚拟会议和协作。因此，能够在PC上进行屏幕共享对于任何商业环境都是至关重要的。
考虑到这一点，让我们来看看PC屏幕共享，它的好处，以及如何通过远程访问和支持技术共享计算机屏幕。
什么是屏幕共享？
屏幕共享是将计算机屏幕镜像并广播到另一个设备或多个设备。这是大多数消息平台中的常见功能，因为共享 PC 屏幕有多种好处和用途。
屏幕共享通过捕获设备屏幕上显示的内容（包括单个标签页或页面，如果选择的话），将其编码成数据包，并通过互联网传输到连接的设备。这一切都瞬间发生，因此观众可以实时看到发送者的屏幕。
共享 PC 屏幕的主要好处
那么，PC屏幕共享有哪些好处呢？在商业环境中，屏幕共享有多种用途，可以改善沟通和团队合作，包括：
远程支持/故障排除： 屏幕共享是一个有用的 远程支持工具。它允许IT人员直接查看最终用户的屏幕，从而可以远程排除故障并指导用户完成修复过程，而无需依赖模糊的描述。
会议： 屏幕共享对虚拟和面对面会议都很有帮助。它允许每个参与者查看相同的内容，例如数据图表或视频，从字面和比喻意义上让每个人都在同一页面上。
演示： 屏幕共享也是一个强大的演示工具，无论是在商业环境、教育、研讨会还是其他场合。演示者可以将他们的PC屏幕分享给更大的显示器或与会者的设备，将演示幻灯片直接展示在每位与会者面前。
培训： 屏幕共享对培训和新员工入职也很有帮助。培训师可以共享他们的屏幕，引导学员完成每一步，展示出“演示胜于言传”的价值。
产品演示： 还有什么比展示产品实际操作更好的方法呢？屏幕共享是一种有效的方法，可以展示虚拟产品的实际操作，而无需在多个设备上安装，因为只有演示者需要加载它。这可以让多个人同时观看演示，即使他们相距甚远。
然而，为了从屏幕共享中获得最大价值，你需要的不仅仅是一个免费聊天应用的基本屏幕共享功能。拥有一个具有高清屏幕共享功能的强大解决方案会有所帮助。
使用Splashtop进行屏幕共享：两种核心方法
Splashtop 提供强大且安全的方式来共享您的PC屏幕，无论您是想以仅查看格式向他人展示内容，还是需要完全远程访问以进行IT支持。下面是两种关键方法，每种方法都针对不同的使用场景设计。
选项1：“共享我的桌面”（Windows上的仅查看屏幕共享）
Splashtop的“分享我的桌面”功能让你可以通过一个简单的网络链接即时与他人分享你的Windows PC屏幕。这是一个仅查看选项——非常适合演示、演示或向同事展示内容，而无需让他们控制你的计算机。
如何使用“共享我的桌面”：
在你的Windows PC上打开Splashtop Business应用程序。
点击 文件 → 共享我的桌面。
点击视频图标开始广播你的屏幕。
点击链接图标以复制可共享的网页链接。
将链接发送给您希望查看您屏幕的任何人——他们可以直接在浏览器中访问，而无需安装软件。
或者，如果您已经连接到远程设备：
点击您 Splashtop 会话中的操作菜单。
选择“分享我的桌面”以开始共享你的屏幕。
这种方法非常适合只需展示屏幕内容而不允许观众进行任何互动的使用场景。
选项2：使用 Splashtop Remote Support 进行远程支持
对于 IT 团队和帮助台，Splashtop Remote Support 提供了一种快速、安全的方式来实时远程查看或控制用户的 PC 屏幕。它专为按需支持而设计——最终用户的设备上无需预安装。
如何使用 Splashtop Remote Support：
让最终用户在他们的PC上下载并打开Splashtop SOS应用。
他们将生成一个9位数的会话码。
打开Splashtop Business应用程序并输入代码以启动会话。
一旦连接，你可以查看或控制用户的屏幕（取决于设备权限）。
Splashtop SOS也适用于macOS、iOS、Android和其他操作系统。请注意，macOS和iOS设备需要额外的权限进行屏幕共享，而由于Apple的限制，iOS仅限于查看。
这种方法非常适合IT支持场景，技术人员需要引导用户完成任务或远程控制以排除故障并解决问题。
使用 Splashtop 的 Mirroring360 共享您的计算机屏幕
如果你想与本地网络上的设备共享屏幕，Splashtop的Mirroring360让这一��切变得简单。
Mirroring360让你只需点击几下就能立即与任何设备共享屏幕，而使用Mirroring360 Pro，你可以同时与多达40台设备共享。这使其在会议、讲座、会议、演示等方面特别有用。
如何在 Windows 或 Chromebook 上进行屏幕共享
要使用Mirroring360进行Chromebook或Windows PC屏幕共享，只需按照以下步骤操作：
安装Mirroring360 Sender应用
点击 Mirroring360 Sender 扩展并选择您想要镜像到的计算机
没有第三步；这就是全部。一旦你选择了计算机，你将与所选设备共享屏幕，直到你选择结束会话。
开始使用 Splashtop，轻松实现安全的PC屏幕共享。
如果你在寻找一个具有屏幕共享功能的强大平台，Splashtop正是你所需要的。使用Splashtop，你可以通过“共享我的桌面”功能获得远程访问，并通过屏幕共享进行IT支持的远程支持，或者通过Mirroring360在本地网络中共享你的屏幕。
无论你是需要PC屏幕共享用于安全远程工作和远程协作、IT支持，还是会议和演示，Splashtop都提供了一种快速、可靠和安全的方式来分享你的计算机屏幕。只需点击几下，你就可以与任何人、任何地方、任何设备共享你的屏幕。
准备好亲自体验 Splashtop 吗？立即开始免费试用：