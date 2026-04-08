跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Two developers reading code via Splashtop remote access software

如何选择合适的远程桌面软件

Trevor Jackins
阅读时间：5分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

远程桌面软件在过去几年的使用量增长了近三倍，目前增长趋势似乎并没有放缓的迹象。随着市场需求的不断变化，各种令人眼花缭乱的远程桌面软件应运而生。这些软件能否符合客户需求和标准？如何为个人或组织挑选合适的远程桌面软件？

软件的有些功能和性能确实非常重要，但有些却并非必备选项。请理智选择，切勿贪多、贪全。挑选合适的远程桌面时，可着重考虑以下几个问题。

安全功能

安全功能是远程桌面软件的必备选项。在挑选过程中，要确认该软件方案是否具备以下几个关键的远程桌面安全功能

设备认证

设备验证，又称端点验证，可防止未经授权的设备连接到远程计算机。远程桌面软件必须具备将一组可登录的设备列入白名单的功能。如果白名单之外的设备试图在未经验证的情况下登录远程桌面，系统将拒绝该设备的访问。

双重认证

双因素身份验证（2FA）允许用户使用密码以外的其他更多方法来验证身份，从而确保登录用户为合法用户。2FA 在密码的基础上为帐户提供另一层高级防护措施，以增强计算机和数据的安全性。

安全标准合规性

无论最终选择哪款远程桌面软件，都必须遵守各种安全标准。这些安全标准可能出于法律要求，也可能是软件自愿遵守的法律法规（可自行查看）。

相关的安全标准包括：

  • 《通用数据保护条例》（GDPR）

  • 系统和组织控制（SOC 2）报告

  • 《健康保险可携性与责任法案》（HIPAA）

  • 《家庭教育权与隐私权法案》（FERPA）

  • 外设组件互连（PCI）标准

除此之外，还要确保远程桌面能定期收到软件更新。软件开发人员在意识到潜在威胁时，可能会更新软件安全协议，以快速解决不断出现的各种问题。

能否提供高质量用户体验？

远程办公最怕的就是使用的远程桌面软件繁琐又复杂。界面清晰明了、操作简单，可快速部署、无缝切换，这才是我们需要的远程桌面软件。只有这样的远程桌面软件才能让远程办公像在工作现场一样！

远程桌面软件需支持免费试用，因为只有真正去使用才能判断用户体验是否适合自己。

是否易于安装？

除了简单直观的用户界面，远程桌面软件的安装也必须做到操作简单。不仅是安装在远程计算机上的被控端软件要做到这一点，安装在本地设备上的主控端软件也是如此。

易于安装不仅指远程软件在设备上的安装，也包括用户首次登录时的操作步骤。如果用户使用软件前需进行的操作过于繁琐，用户则会对这款软件失去兴趣，最终选择放弃。

当评估领先的远程桌面工具时，你应该完成的步骤之一是比较软件成本。市面上有很多解决方案价格昂贵。同样地，虽然也有很多免费的远程桌面产品，但它们在功能、设备支持、特色、安全性或以上所有方面往往严重不足。

务必检查软件的价格及其能提供的内容是否相匹配。如果只有一两个用户，价格可能很便宜，但如果有大量用户则会涨价。也可能是，与组织相比，个人用户的定价会有所不同。

能否使用手机或平板电脑访问？

许多远程桌面软件允许用户使用其他台式机访问。但是，允许用户使用手机或平板电脑访问的远程桌面软件却很少见。

务必确保所购买的软件可使用任意设备连接到远程桌面。同时还要确保，无论使用什么设备或平台访问，都能利用远程计算机的全部功能。

是否具备生产力提高功能？

远程桌面软件的重要功能还包括支持文件的发送和接收。具备该功能，即可将本地数据、演示文稿等推送到电脑上，方便以后需要时使用。

生产力提高功能包括文件传输、远程打印、多显示器支持、远程网络唤醒、聊天等。

能否提供卓越的客户服务？

无论使用什么系统，都难免出现问题。订购软件产品前，请务必确保该软件公司具备完善的客户服务系统。

如果软件公司具备完善的客户服务系统，则会坚持“客户至上”，而不会在客户急需帮助时百般拖延。

远程桌面软件推荐

通过上面几个问题，你一定对如何挑选商用远程桌面软件有了更好的理解。虽然没有十全十美的选择，但总有一款软件符合你的所有需求，我们强烈推荐 Splashtop 远程桌面软件！

为什么 Splashtop 能脱颖而出？

Splashtop 为远程办公、IT 支持等场景提供远程桌面解决方案。立即免费试用，了解为什么 Splashtop 能在第三方同行评论网站备受好评。

立即参与
开始免费试用 Splashtop
免费试用


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Several devices next to each other.
远程访问见解

什么是远程设备？示例、优势和安全提示

了解更多
An iPad tablet
远程访问见解

使用 Splashtop 从 Chromebook 远程访问 iPad

了解更多
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
远程访问见解

2026年最佳远程PC访问软件：根据您的使用场景

了解更多
A desktop computer on a desk.
远程访问见解

远程桌面：安全的远程访问、支持和最佳用例

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号