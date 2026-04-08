如何选择合适的远程桌面软件

远程桌面软件在过去几年的使用量增长了近三倍，目前增长趋势似乎并没有放缓的迹象。随着市场需求的不断变化，各种令人眼花缭乱的远程桌面软件应运而生。这些软件能否符合客户需求和标准？如何为个人或组织挑选合适的远程桌面软件？
软件的有些功能和性能确实非常重要，但有些却并非必备选项。请理智选择，切勿贪多、贪全。挑选合适的远程桌面时，可着重考虑以下几个问题。
安全功能
安全功能是远程桌面软件的必备选项。在挑选过程中，要确认该软件方案是否具备以下几个关键的远程桌面安全功能：
设备认证
设备验证，又称端点验证，可防止未经授权的设备连接到远程计算机。远程桌面软件必须具备将一组可登录的设备列入白名单的功能。如果白名单之外的设备试图在未经验证的情况下登录远程桌面，系统将拒绝该设备的访问。
双重认证
双因素身份验证（2FA）允许用户使用密码以外的其他更多方法来验证身份，从而确保登录用户为合法用户。2FA 在密码的基础上为帐户提供另一层高级防护措施，以增强计算机和数据的安全性。
安全标准合规性
无论最终选择哪款远程桌面软件，都必须遵守各种安全标准。这些安全标准可能出于法律要求，也可能是软件自愿遵守的法律法规（可自行查看）。
相关的安全标准包括：
《通用数据保护条例》（GDPR）
系统和组织控制（SOC 2）报告
《健康保险可携性与责任法案》（HIPAA）
《家庭教育权与隐私权法案》（FERPA）
外设组件互连（PCI）标准
除此之外，还要确保远程桌面能定期收到软件更新。软件开发人员在意识到潜在威胁时，可能会更新软件安全协议，以快速解决不断出现的各种问题。
能否提供高质量用户体验？
远程办公最怕的就是使用的远程桌面软件繁琐又复杂。界面清晰明了、操作简单，可快速部署、无缝切换，这才是我们需要的远程桌面软件。只有这样的远程桌面软件才能让远程办公像在工作现场一样！
远程桌面软件需支持免费试用，因为只有真正去使用才能判断用户体验是否适合自己。
是否易于安装？
除了简单直观的用户界面，远程桌面软件的安装也必须做到操作简单。不仅是安装在远程计算机上的被控端软件要做到这一点，安装在本地设备上的主控端软件也是如此。
易于安装不仅指远程软件在设备上的安装，也包括用户首次登录时的操作步骤。如果用户使用软件前需进行的操作过于繁琐，用户则会对这款软件失去兴趣，最终选择放弃。
值
当评估领先的远程桌面工具时，你应该完成的步骤之一是比较软件成本。市面上有很多解决方案价格昂贵。同样地，虽然也有很多免费的远程桌面产品，但它们在功能、设备支持、特色、安全性或�以上所有方面往往严重不足。
务必检查软件的价格及其能提供的内容是否相匹配。如果只有一两个用户，价格可能很便宜，但如果有大量用户则会涨价。也可能是，与组织相比，个人用户的定价会有所不同。
能否使用手机或平板电脑访问？
许多远程桌面软件允许用户使用其他台式机访问。但是，允许用户使用手机或平板电脑访问的远程桌面软件却很少见。
务必确保所购买的软件可使用任意设备连接到远程桌面。同时还要确保，无论使用什么设备或平台访问，都能利用远程计算机的全部功能。
是否具备生产力提高功能？
远程桌面软件的重要功能还包括支持文件的发送和接收。具备该功能，即可将本地数据、演示文稿等推送到电脑上，方便以后需要时使用。
生产力提高功能包括文件传输、远程打印、多显示器支持、远程网络唤醒、聊天等。
能否提供卓越的客户服务？
无论使用什么系统，都难免出现问题。订购软件产品前，请务必确保该软件公司具备完善的客户服务系统。
如果软件公司具备完善的客户服务系统，则会坚持“客户至上”，而不会在客户急需帮助时百般拖延。
远程桌面软件推荐
通过上面几个问题，你一定对如何挑选商用远程桌面软件有了更好的理解。虽然没有十全十美的选择，但总有一款软件符合你的所有需求，我们强烈推荐 Splashtop 远程桌面软件！
为什么 Splashtop 能脱颖而出？
行业领先的远程访问安全性
广泛的设备支持：可使用 Windows、Mac、iPhone、iPad、安卓、Chromebook 等任意设备访问 Windows、Mac 或 Linux 计算机。
各种高级功能
Splashtop 为远程办公、IT 支持等场景提供远程桌面解决方案。立即免费试用，了解为什么 Splashtop 能在第三方同行评论网站备受好评。