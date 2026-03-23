如何使用 Splashtop 远程访问 QuickBooks 桌面

报税季本已非常艰难，据称会计人员平均每周的工作时长多达50到70多个小时，如果再算上出行时间，情况会更加糟糕。待处理的工作早已堆积如山，但还要把宝贵的时间浪费在开车前往客户办公室的路上，还有什么能比这件事更令人筋疲力尽的呢？许多公司已适应虚拟环境，这样不仅可以节省出行时间，而且可以减少报税季的工作量。但是，这一目标的实现需要您使用正确的软件。
假如您可以通过自己的计算机、平板电脑甚至智能手机访问所有客户的 QuickBooks 以及重要文档，假如您能随时随地访问客户设备。成千上万的报税员和会计人员已开始使用远程访问软件来实现这一目标。
通过 Splashtop，您可以在几秒钟内远程访问任何客户计算机上的 QuickBooks（以及重要文档）。
QuickBooks 远程访问概述
远程管理 QuickBooks 会计软件带来了更多灵活性和便利性，对于需要在多个地点管理财务的企业来说尤其如此。有了 Splashtop，则可随时随地安全访问 QuickBooks，确保轻松访问财务数据。
什么是 QuickBooks？
QuickBooks 是一款面向中小企业、广泛使用的会计软件。通过跟踪收入、支出、工资单等帮助管��理财务。QuickBooks 提供桌面版和在线版，每种版本都能满足不同的业务需求。
了解 QuickBooks 远程桌面访问
通过远程桌面访问 QuickBooks，您可以在任何地方使用桌面版本的软件。这意味着您可以运行报告、管理交易以及执行所有必要的会计任务，就像在办公室一样，但无论您身在何处。Splashtop通过提供安全的高性能远程访问来增强此功能，确保您的QuickBooks数据安全且易于访问。
QuickBooks 远程桌面访问的主要优势
远程访问软件可以帮助您缩短每周的工作时长、消除工作压力，同时确保您能够完成所有工作。此外您还可以：
在非工作时间访问客户的计算机
不仅可以使用计算机，还可以使用移动设备远程访问 QuickBooks
即使在旅途中也可以高效办公
减少出行时间
舒舒服服地居家办公
会计人员需要安全可靠的工具，需要能够提供灵活性与可访问性的工具。但是，远程访问工具各不相同，尤其是需要远程访问 QuickBooks Desktop 的情况，所以要做出明智的选择。
Splashtop Remote Access 符合所有要求，对于需要安全访问客户文件的税务专业人员而言是非常合适的工具。
如何从电脑或手机远程访问 QuickBooks
开始使用 Splashtop Remote Access 后，可以使用任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备无限制地远程访问客�户的 Windows 和 Mac 电脑。仅需几秒钟即可访问客户的 QuickBooks。
远程访问 QuickBooks 的4个步骤
在设备上打开 Splashtop Business 应用。
浏览计算机列表，找到想要访问的计算机。
单击开始远程会话，然后将在设备上打开远程计算机屏幕。现在可以实时远程控制计算机。
在远程计算机上打开 QuickBooks。
搞定了！您几乎可以随时随地从世界上任何地方从几秒钟内连接任何设备。这包括从iPhone，iPad或Android设备��远程访问QuickBooks。
利用 QuickBooks 远程访问简化日常任务
远程访问 QuickBooks 时，可以轻松完成日常工作。
就像在客户办公现场一样控制其 QuickBooks 以及其他应用程序
将重要文件从客户的计算机传输到本地计算机，以将重要信息保存在本地
指导客户：在您实时向客户介绍某个应用的使用方法、典范做法等时，客户可以看到您的屏幕
更重要的是，Splashtop 远程访问可为您和客户提供强大的安全性。通过加密连接、设备身份验证、两步验证等安全功能，您可以安全地访问客户的计算机。
将 Splashtop 用作报税员和会计人员的远程访问软件，帮助其保持工作效率并节省时间。
利用 Splashtop 最大限度提高远程访问 QuickBooks 的安全性
Splashtop 旨在为远程访问 QuickBooks 提供安全的环境，确保您的财务数据始终受到保护。Splashtop 有效提高安全性的方法如下：
256位 AES 加密：Splashtop 对远程会话期间传输的所有数据进行加密，保护敏感的财务信息免遭未经授权的访问。
多因素身份验�证（MFA）：MFA 要求进行额外的身份验证，可确保只有授权用户才能远程访问 QuickBooks。
设备身份验证：Splashtop 允许控制哪些设备可以连接 QuickBooks，有效防止陌生设备未经授权的访问。
会话录制：Splashtop 支持录制所有远程会话，让您可以实时监控活动并检测任何异常行为。
定期更新：Splashtop 提供定期软件更新，以解决潜在漏洞，确保远程访问环境的安全。
通过与先进的安全功能集成，Splashtop 可确保您的 QuickBooks 数据在远程访问的每个阶段都受到保护，安心远程管理财务相关业务。