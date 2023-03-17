如何使用 Splashtop 远程访问 QuickBooks 桌面

报税季本已非常艰难，据称会计人员平均每周的工作时长多达50到70多个小时，如果再算上出行时间，情况会更加糟糕。待处理的工作早已堆积如山，但还要把宝贵的时间浪费在开车前往客户办公室的路上，还有什么能比这件事更令人筋疲力尽的呢？许多公司已适应虚拟环境，这样不仅可以节省出行时间，而且可以减少报税季的工作量。但是，这一目标的实现需要您使用正确的软件。

假如您可以通过自己的计算机、平板电脑甚至智能手机访问所有客户的 QuickBooks 以及重要文档，假如您能随时随地访问客户设备。成千上万的报税员和会计人员已开始使用远程访问软件来实现这一目标。

通过 Splashtop，您可以在几秒钟内远程访问任何客户计算机上的 QuickBooks（以及重要文档）。

远程访问 QuickBooks 的优势

远程访问软件可以帮助您缩短每周的工作时长、消除工作压力，同时确保您能够完成所有工作。此外您还可以：

在非工作时间访问客户的计算机

不仅可以使用计算机，还可以使用移动设备远程访问 QuickBooks

即使在旅途中也可以高效办公

减少出行时间

舒舒服服地居家办公

会计人员需要安全可靠的工具，需要能够提供灵活性与可访问性的工具。但是，远程访问工具各不相同，尤其是需要远程访问 QuickBooks Desktop 的情况，所以要做出明智的选择。

Splashtop Business Access 符合所有要求，对于需要安全访问客户文件的税务专业人员而言是非常合适的工具。

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如何远程访问 QuickBooks

在您开始使用 Splashtop Business Access 后，可以从任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备无限制地远程访问客户的 Windows 和 Mac 计算机。您将能够在几秒钟内访问客户的 QuickBooks。

简单四步即可开始使用 Splashtop Business Access：

在设备上打开 Splashtop Business 应用。 浏览计算机列表，找到想要访问的计算机。 单击开始远程会话，然后将在设备上打开远程计算机屏幕。现在可以实时远程控制计算机。 在远程计算机上打开 QuickBooks。

搞定了！您几乎可以随时随地从世界上任何地方从几秒钟内连接任何设备。这包括从iPhone，iPad或Android设备远程访问QuickBooks。

远程访问 QuickBooks 时可进行的操作

远程访问 QuickBooks 时，可以轻松完成日常工作。

就像在客户办公现场一样控制其 QuickBooks 以及其他应用程序

远程打印支票、收据、1099 表格及其他文档

将重要文件从客户的计算机传输到本地计算机，以将重要信息保存在本地

指导客户：在您实时向客户介绍某个应用的使用方法、典范做法等时，客户可以看到您的屏幕

更重要的是，Splashtop 远程访问可为您和客户提供强大的安全性。通过加密连接、设备身份验证、两步验证等安全功能，您可以安全地访问客户的计算机。

将 Splashtop 用作报税员和会计人员的远程访问软件，帮助其保持工作效率并节省时间。

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